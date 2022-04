'Goedkopere Samsung S20 Fan Edition krijgt 120Hz-amoledscherm'

De goedkopere versie van de Samsung Galaxy S20 krijgt een 6,5"-scherm met een verversingssnelheid van 120Hz, blijkt uit informatie van WinFuture. Er komen twee versies van de S20 Fan Edition uit: een met 4g en een met 5g. Die eerste draait op een Exynos-soc.

WinFuture claimt alle informatie over de toestellen te hebben, al is de prijs nog wel onbekend. Het gaat om de Galaxy S20 Fan Edition of FE. Er verschenen vorige maand al renders van die telefoon. Er komen volgens WinFuture twee varianten uit van het toestel. De 4g-variant heeft een Exynos 990-processor. Er komt ook een 5g-variant, die gebruik maakt van Qualcomms Snapdragon 865. De socs zijn de enige aspecten waarin de telefoons van elkaar verschillen.

De S20 FE krijgt een 6,5"-superamoledscherm met een resolutie van 2400x1080 pixels, en een pixeldichtheid van 407ppi. Het display zou een verversingssnelheid van 120Hz hebben, op een Gorilla Glass 3-paneel. De randen zijn niet omgebogen zoals bij veel andere Samsung-modellen. De telefoon zou verder 6GB aan ram hebben, en 128GB aan ufs 3.1-opslag. De accu is 4500mAh groot, en laadt met 15W. De telefoon heeft verder wifi 6, bluetooth 5, en een ip68-rating.

Er zitten volgens WinFuture drie camera's op de telefoon. Het gaat om een 12-megapixelsensor met dual-pdaf, een ultragroothoeklens van ook 12 megapixels en een field-of-view van 123 graden, en een camera met telelens met drie keer optische zoom.

De prijs van de telefoon is nog niet bekend, al sprak de Zuid-Koreaanse website The Elec onlangs over een prijs van omgerekend zo'n 640 euro. Samsung zou de telefoon in oktober presenteren.