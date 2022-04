Firefox gaat drive-by-downloads via sandboxed iframes blokkeren

Firefox krijgt een functie om drive-by-downloads te stoppen als die uit sandboxed iframes komen. Automatische downloads die via zulke iframes worden gestart worden dan automatisch door de browser geblokkeerd.

Mozilla werkt aan die optie voor een toekomstige versie van de browser. Er zit al wel bescherming tegen drive-by-downloads in de browser, maar niet als die vanuit een iframe worden geladen. Op die manier kunnen aanvallers bijvoorbeeld via malvertising malware op het systeem van een slachtoffer plaatsen. Mozilla gaat dergelijke downloads nu blokkeren. Het blijft wel mogelijk voor websitebouwers om sandboxed iframes te gebruiken om materiaal te laten downloaden. Daarvoor moeten ze handmatig allow-download inschakelen via de sandbox-flag.

De nieuwe functie komt in Firefox 82 te zitten, staat in een changelog van de browermaker. Die versie komt in oktober uit. Andere browsers zoals Chrome deden downloads vanuit sandboxed iframes al langer in de ban.