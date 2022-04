Imec en UGent ontwikkelen elektronische contactlens

De Universiteit Gent en onderzoeksinstituut imec werken aan een elektronische contactlens die vrijwel de volledige functionaliteit van een menselijke iris nabootst. Op termijn moeten patiënten met een beschadigde of ontbrekende iris de lens kunnen inzetten.

De ontwikkelde elektronische lens kan de pupilgrootte dynamisch veranderen met aansturing van dunne elektronica en bij een laag verbruik. Laden kan draadloos volgens de makers, via nfc. De Universiteit van Gent en imec hebben een prototype gereed en aangetoond dat deze functioneert bij verschillende lichtomstandigheden. Ook voerden ze simulaties uit op basis van 3d-data van een patiënt met aniridie, een oogafwijking waarbij de iris gedeeltelijk of geheel ontbreekt.

Er zijn volgens imec al technieken voor het kunstmatig regelen van de hoeveelheid licht die in het oog valt, zoals contactlenzen, irisimplantaten of brillen met variabele transparantie. Maar deze technieken zijn beperkt en zorgen bijvoorbeeld niet voor scherp zicht. De menselijke iris regelt de lichtinval door de pupil te vernauwen of te verwijden en de onderzoekers probeerden dit met hun prototype zo nauwgezet mogelijk na te bootsen en bovendien de scherptediepte te verbeteren.

Ze bouwden de kunstmatige iris op uit vier ringen van vloeibare kristallen, met een totale breedte van 6mm en een dikte van 100 tot 150μm. Deze zogenoemde hg-lcd is in staat de doorgifte van licht te variëren, afhankelijk van het aanleggen van een elektrisch veld tussen parallelle elektroden. De hg-lcd is gecombineerd met een asic die onder andere een fotodiode voor het detecteren van licht en een 'oogknipperdetector' bevat. Het geheel verbruikt slechts 148nW en dankzij de integratie van nfc is de iris draadloos te laden. De wetenschappers experimenteren met het gebruik van een fotovoltaïsche cel voor de voeding.

De spin-off Azalea Vision is opgericht om de elektronische contactlens op de markt te brengen voor mensen met oogaandoeningen die tot verminderde lichtgevoeligheid en scherptediepte leiden. De kunstmatige iris is ontwikkeld door het Centre for Microsystems Technology van imec en de UGent, maar ook het Holst Centrum van TNO en het Spaanse Instituto de Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz leverden bijdragen. Het onderzoek is gepubliceerd in Scientific Reports van Nature, onder de titel Artificial iris performance for smart contact lens vision correction applications.