Nederlandse ddos-doelwitten ontvingen afpersingsmail uit naam van staatshackers

De Nederlandse politie heeft in de afgelopen weken tientallen aangiften van ddos-aanvallen van bedrijven ontvangen, waaronder van bedrijven met vitale dienstverlening. Er zouden ook afpersingsmails zijn gestuurd. Het is niet duidelijk of beide zaken met elkaar verband houden.

Volgens het Nationaal Cyber Security Centrum zijn er geen aanwijzingen dat de dreigingsmails 'uit naam van een statelijke actor' en de daadwerkelijk uitgevoerde ddos-aanvallen verband houden met elkaar. Wel meldt het NCSC dat er internationaal sprake is van een verhoging van het aantal ddos-aanvallen. Ook in andere landen werden afpersingsmails ontvangen.

Volgens het NCSC is er sprake van een toename van het aantal ddos-aanvallen en gaat het om uitzonderlijk grote aanvallen, met pieken van het netwerkverkeer van 250Gbit/s. Het gaat om udp-floodaanvallen die zich op de dns-infrastructuur richten. In 2019 bereikte de grootste in Nederland waargenomen ddos-aanval een piekverkeer van 124Gbit/s. In 2018 was dat 68Gbit/s. Eerder dit jaar concludeerde de Nederlandse Beheersorganisatie Internet Providers al dat ddos-aanvallen steeds groter werden.

Niet bekend is wie er achter de aanvallen zit of zitten en het NCSC meldt ook geen details over de staatshackers die de afpersingsberichten zouden versturen. Volgens het centrum wordt ook het Rijk aangevallen.

De Nederlandse politie meldt in het hele land aangiften te hebben ontvangen van tientallen bedrijven die zijn aangevallen, waaronder van bedrijven voor vitale dienstverlening. Volgens de politie gaat het onder andere om banken en internetproviders. De politie roept bedrijven die slachtoffer zijn op aangifte te doen. Er loopt inmiddels een onderzoek waarbij de politie, Nationaal Cyber Security Centrum, banken, internetproviders, NBIP en internationale politiekorpsen samenwerken.

Onder andere Online.nl, Tweak, Caiway, Freedom Internet, Epdnet, Signet en Tweakers ondervonden eind augustus en afgelopen week hinder van grootschalige ddos-aanvallen.

Een woordvoerder van NBIP zei afgelopen week tegen Tweakers dat de aanvaller goed onderlegd leek te zijn", "De aanvallen zelf verschuiven telkens op het moment dat wij ertussen komen zitten." De Nationale Beheersorganisatie Internet Providers biedt NaWas aan, een dienst om ddos-aanvallen af te kunnen weren.