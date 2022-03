Hostnet en Fiber hadden last van ddos-aanval

Opnieuw zijn twee Nederlandse internetbedrijven slachtoffer geworden van ddos-aanvallen. Zowel hostingprovider Hostnet als glasvezelaanbieder Fiber was zondagavond onbereikbaar door een distributed-denial-of-service-aanval.

De storingen begonnen op zondagavond en duurden relatief kort. Hostnet werd rond zes uur 's avonds getroffen, blijkt uit meldingen op de statuspagina. Het bedrijf zei toen dat het last had van een storing. Een half uur daarna meldde Hostnet dat het om een ddos-aanval ging. Die duurde ongeveer een uur. Daarna werd 'de impact op de infrastructuur volledig gemitigeerd'. Details over de grootte van de storing geeft het bedrijf niet.

Ook glasvezelprovider Fiber had zondagavond last van een aanval. Die leek rond een uur of acht te zijn begonnen, blijkt uit meldingen die gebruikers naar de Twitter-webcare stuurden. De storing was landelijk, zegt het bedrijf, maar details ontbreken. "We hebben op dit moment last van excessief onverwacht verkeer op onze infrastructuur", schrijft de klantenservice van het bedrijf. "Dit is niet alleen in midden-Drenthe. Er wordt hard aan gewerkt om dit zo snel mogelijk op te lossen.

Nederlandse providers werden in augustus ook al getroffen door distributed denial of service-aanvallen. Toen ging het om andere bedrijven, namelijk providers Tweak, Online en Delta. Ook Tweakers werd toen tijdelijk getroffen door een ddos. Bedrijven wisten die af te slaan door het verkeer om te leiden via NaWas, een 'wasstraat' voor grote hoeveelheden verkeer die wordt beheerd door de Nederlandse Beheersorganisatie Internet Providers. Het ging in die tijd om opvallend grote aanvallen van soms meer dan 100GB/s. Het is niet duidelijk of de aanvallen van zondag verband houden met die eerdere aanvallen.