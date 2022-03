Providers zijn maandag opnieuw getroffen door ddos-aanvallen

Opnieuw zijn verschillende providers slachtoffer geworden van ddos-aanvallen. Maandagavond werden Tweak en Freedom Internet getroffen door een aanval die soms wel tot 100Gbit/s kwam. Ook hostingprovider TransIP werd slachtoffer.

Bij glasvezelprovider Tweak begon de aanval op maandag al. Die werd tijdelijk afgeslagen, maar de aanval ging in de avond weer verder, meldt de provider op Twitter. Het is niet bekend hoe groot de omvang van de aanval precies was. Inmiddels zou internet bij de provider weer werken.

Ook de nieuwe provider Freedom Internet werd maandagavond getroffen. Het ging om een aanval op de dns-servers van het bedrijf. Daardoor werkte de verbinding van klanten niet. Wel konden ze handmatig hun dns-instellingen veranderen naar een alternatieve resolver waardoor de verbinding wel weer werkte. Freedom heeft later op de avond een alternatieve dns-server beschikbaar gemaakt. De provider waarschuwt dat ook dns-over-https en dns-over-tls niet meer werkten.

Naast de providers werd ook hostingbedrijf TransIP slachtoffer van een aanval. Het bedrijf schrijft dat de aanval in de avond begon. Daardoor waren de website en het controlepaneel tijdelijk niet beschikbaar. Ook waarschuwt TransIP dat er mogelijk time-outs waren bij domeinnamen, hostingpakketten en vps-diensten. De problemen waren iets na middernacht opgelost.

De laatste dagen zijn veel providers getroffen door aanvallen. Die lijken zich voornamelijk op de dns-servers te richten. Het is niet duidelijk of het om dezelfde aanvaller of groep aanvallers gaat, maar de modus operandi lijkt bij de meeste aanvallen hetzelfde. Ook bij T-Mobile en KPN vonden internetstoringen plaats, maar die hadden volgens de bedrijven niets te maken met ddos-aanvallen.