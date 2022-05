TransIP verhoogt prijzen van vps'en en domeinnamen

TransIP verhoogt de prijzen van zijn vps'en en domeinnamen per 1 maart. Nederlandse domeinen worden een euro duurder. De hoogste vps-stijging is 25 euro. De hostingprovider noemt inflatie als reden voor de prijsstijging.

TransIP noemt de nieuwe prijzen in een e-mail naar klanten. Daarin staat dat de Blade-virtual private server-pakketten in sommige gevallen nieuwe prijzen krijgen. Dat is niet overal het geval; het instap X1-pakket blijft tien euro per maand kosten. Ook het duurste X64-pakket blijft dezelfde prijs van 299 euro houden. Wel gaan de prijzen van X4, X8, X16 en X24 omhoog met prijzen tussen de 2,50 euro en 25 euro.

TransIP verhoogt ook de prijzen van veel domeinnamen. Zowel een .nl- als een .be-domein worden een euro duurder. De prijs van een .com-domein stijgt met 1,74 euro naar 14,99. TransIP verhoogt ook de prijzen van verschillende domeinnamen voor specifieke doeleinden en landen, zoals .app of .am.

"Er is op dit moment sprake van een hoge inflatie", schrijft TransIP in de e-mail. "Door flinke prijsverhogingen van onder andere hardware-, energie- en overige leveranciers hebben wij besloten de prijzen voor een aantal producten aan te passen."

Update: de verklaring van TransIP is toegevoegd.

Vps-pakket Oude prijs Nieuwe prijs BladeVPS X1 € 10,- € 10,- BladeVPS X4 € 20,- € 22,50 BladeVPS X8 € 50,- € 55,- BladeVPS X16 € 90,- € 100,- BladeVPS X24 € 125,- € 150,- BladeVPS X64 € 299,- € 299,-