TransIP pauzeert HashCheckService na onterecht verwijderen van afbeeldingen

TransIP zet zijn dienst HashCheckService tijdelijk stil. Het hostingbedrijf doet dit nadat onterecht standaardafbeeldingen van WordPress werden aangemerkt als kinderporno, waarna die mogelijk zijn verwijderd.

De mogelijk verwijderde afbeeldingen zijn bestanden die WordPress automatisch aanvult bij het uitvoeren van updates. TransIP adviseert gebruikers deze WordPress-update handmatig uit te voeren en benadrukt in een melding aan klanten dat er geen persoonlijke afbeeldingen verwijderd zijn. Het incident betreft de gratis dienst HashCheckService, die TransIP vorig jaar introduceerde. Klanten kunnen deze activeren bij hun webhostingpakketten om er zeker van te zijn dat hun servers niet misbruikt worden voor het stallen en verspreiden van kinderporno.

De dienst werkt op basis van een database van het Expertisebureau Online Kindermisbruik met hashes die zijn afgeleid van afbeeldingen met kindermisbruik. Als bij scans een match ontstaat, verwijdert de dienst de afbeeldingen. Bedrijven zoals hostingaanbieders kunnen gratis toegang tot de database krijgen via een api. Politiediensten vullen de database aan. Zo stelde de Nationale Politie bij de start 1,4 miljoen hashes beschikbaar met betrekking tot eerder gedetecteerde afbeeldingen met kindermisbruik.

Waar het misging, is volgens TransIP-woordvoerder Marco Edelman dat per ongeluk hashes van standaardafbeeldingen van WordPress-installaties en plug-ins zijn toegevoegd. Uit voorzorg heeft TransIP de dienst daarop stopgezet. Het bedrijf is in overleg met het EOKM om te waarborgen dat dit niet nog eens gebeurt. Edelman: "De intentie is wel om door te gaan met de dienst. We staan nog steeds achter het initiatief."

Het bedrijf noemt de garanties op de integriteit van de data vanuit het EOKM 'onvoldoende'. Niet bekend is welke waarborgen TransIP stelt voor verbetering. De HashCheckService ging vorig jaar van start op initiatief van het ministerie van Justitie en Veiligheid, de Nationale Politie, de Stichting Digitale Infrastructuur Nederland en het Expertisebureau Online Kindermisbruik, waarna TransIP een van de gebruikers werd.