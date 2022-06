Europa toont interesse in inzet van Nederlandse kindermisbruikdetectiealgoritmes

De Europese Commissie wil onderzoeken of de Nederlandse dienst HashCheckService ook in andere landen kan worden ingezet om afbeeldingen van kindermisbruik op te sporen. Demissionair minister Grapperhaus is daarover in gesprek met de EC.

Demissionair minister Ferd Grapperhaus van Justitie & Veiligheid schrijft in een brief aan de Tweede Kamer over de voortgang van zijn aanpak van online seksueel geweld. Daaronder valt ook de aanpak van 'csam', of child sexual abuse images. Grapperhaus zegt dat de Europese Commissie mogelijk interesse heeft de dienst HashCheckService te gebruiken. Dat is een dienst die is gebouwd op basis van een api van het Expertisecentrum Online Kindermisbruik.

HashCheckService maakt hashes van afbeeldingen van kindermisbruik. Die zijn afkomstig uit een database van het Expertisecentrum Online Kindermisbruik en worden onder andere aangeleverd door de politie. Providers en hostingaanbieders kunnen gratis gebruikmaken van de dienst om dergelijke afbeeldingen op te sporen en te verwijderen.

Grapperhaus zegt in zijn voortgangsbrief dat hij aan de Europese Commissie heeft voorgesteld dat HashCheckService ook in andere EU-lidstaten kan worden gebruikt. "De Commissie heeft gereageerd graag gezamenlijk verder te willen onderzoeken hoe succesvolle initiatieven van Nederland een toevoeging kunnen zijn in de Europese aanpak van online seksueel kindermisbruik", schrijft de minister. Daarnaast is er ook overleg geweest over het gebruik van Scart, een systeem om automatisch meldingen te ontvangen van csam-afbeeldingen en daar direct een abuse report over op te stellen.

Het gebruik van HashCheckService is niet onomstreden. TransIP pauzeerde deze zomer de dienst toen bleek dat normale afbeeldingen op WordPress-sites werden aangemerkt als kindermisbruikafbeeldingen. Apple had deze zomer een soortgelijk plan om hashchecks lokaal uit te voeren op iPhones, al ging dat op basis van een eigen algoritme genaamd NeuralHash en niet om HashCheckService.

Grapperhaus wil op zijn beurt al jaren harder optreden tegen afbeeldingen van kindermisbruik. Hij spreekt daar hostingproviders op aan en publiceert namen van providers die volgens hem te traag zijn met het aanpakken van zulke afbeeldingen.