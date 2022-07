De Europese Commissie wil seksueel misbruik van kinderen in de onlineomgeving steviger aanpakken. Inmiddels is een intern document daarover naar buiten gekomen, met een visie van de Commissie die veel vertrouwen toont in algoritmen en veel false positives voor lief lijkt te nemen.

De Europese Commissie kwam in mei met een voorstel voor een verordening om seksueel misbruik van kinderen in de onlineomgeving harder aan te pakken. Het idee is dat child sexual abuse materials - dat zijn foto's en video's van misbruik, zowel eerder geïdentificeerde als nieuwe - en grooming zoveel mogelijk moeten worden bestreden. De achtergrond daarvan is dat er op dit vlak nog geen effectieve, gecoördineerde aanpak bestaat in Europa en dat de bestrijding nu nog veelal afhangt van vrijwilligheid. Providers en platforms zijn nog niet verplicht om stappen te zetten en zelfs het vrijwillige juridische kader komt in de zomer 2024 te vervallen. Daarom heeft de Commissie enige haast met dit voorstel.