Aantal websites met ernstig kindermisbruik is in twee jaar tijd verdubbeld

Het aantal websites waarop de ernstigste vorm van kindermisbruikmateriaal werd aangetroffen, is in twee jaar tijd verdubbeld. Dat schrijft de Britse Internet Watch Foundation. Van de 255.571 geverifieerde websites die in 2022 zijn gemeld, toonden 51.369 de heftigste vormen van misbruik.

Onder deze zogenoemde 'categorie A' vallen beelden met 'penetrerende seksuele activiteit, seksuele activiteit met dieren of sadisme', schrijft de Internet Watch Foundation in zijn jaarrapport. In 2020 waren er nog 25.050 meldingen van deze vorm van kindermisbruikmateriaal. In 2021 45.448. De totale hoeveelheid meldingen van websites waarop geverifieerd kindermisbruikmateriaal te zien was, is 255.571. Dat is een groei van 66,6 procent ten opzichte van 2020, toen er 153.383 bevestigde meldingen waren. In 2021 waren het er 252.194.

De meeste gemelde kindermisbruik stond voornamelijk op Nederlandse servers. Dat is al jaren het geval, maar de hoeveelheid lijkt wel af te nemen. In 2020 werd nog 71 procent van de url's gehost vanuit Nederland, in 2021 was dat 41 procent en vorig jaar 32 procent. In totaal hostten Europese landen zo'n 59 procent van de gemelde kindermisbruikmateriaal. Later dit jaar wordt er gestemd over een Europees wetsvoorstel dat techbedrijven verplicht om internetverkeer te scannen op kindermisbruik. Er is echter veel kritiek op die wet van privacyorganisaties, omdat deze op gespannen voet zou staan met de privacywet.