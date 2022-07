Privacytoezichthouders EU zijn bezorgd over wet die kindermisbruikscan verplicht

De Europese privacytoezichthouders waarschuwen voor een Europees wetsvoorstel dat techbedrijven verplicht om internetverkeer te scannen op kindermisbruik. De wet zou in de huidige vorm 'gevaarlijker zijn voor de rechten van burgers dan voor criminelen'.

De brief is afkomstig van de European Data Protection Board, het samenwerkingsverband van nationale toezichthouders, en van de European Data Protection Supervisor, de toezichthouder op de Europese politiek. De EDPB en EDPS waarschuwen voor de gevolgen die een wetsvoorstel van het Europees Parlement kan hebben. Die wet verplicht bedrijven om child sexual abuse material of CSAM op te sporen en verwijderen. De wet geldt voor een breed aantal bedrijven, zoals telecomaanbieders, hostingproviders en communicatiediensten. Het wetsvoorstel is bewust vaag over de methodes waarop bedrijven CSAM zouden moeten opsporen. Precies dat hekelen de privacytoezichthouders. "Het gebrek aan detail, duidelijkheid en nauwkeurigheid voor CSAM-detectie zorgt er niet voor dat er enkel een gerichte CSAM-detectie plaatsvindt", schrijven ze. Het risico zou bestaan dat het voorstel makkelijk kan worden uitgebreid en gegeneraliseerd kan worden, waardoor bedrijven verplicht kunnen worden ook op andere content te scannen. Daarmee zou de wet op gespannen voet staan met de privacywet. Die stelt dat vooraf duidelijk een doel moet worden opgesteld voor waarvoor data worden verzameld.

De EDPB en EDPS zeggen ook dat verschillende voorstellen in de wet waarschijnlijk voor false positives gaan zorgen. Zo schrijft de wet voor dat 'kunstmatige intelligentie' moet worden ingezet om CSAM te vinden, maar dat zou volgens de toezichthouders 'waarschijnlijk leiden tot fouten en zorgen voor een hoge mate van opdringerigheid in het leven van burgers'.

De toezichthouders zijn ook bang dat de wet ervoor zorgt dat end-to-endversleuteling ondermijnd wordt. Daarmee worden andere fundamentele vrijheid, zoals de vrijheid op communicatie en vrijheid van meningsuiting, maar ook 'innovatie en groei in de digitale economie' onderuit gehaald.

Met dergelijke stappen zou de wet uiteindelijk meer gevaar opleveren voor de rechter van Europeanen dan voor criminelen, zeggen de toezichthouders. Ze roepen de Europese Commissie niet op de wet van tafel te halen, maar wel om die op veel punten aan te passen.