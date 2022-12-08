Toezichthouders willen Meta's gepersonaliseerde advertenties illegaal verklaren

Het samenwerkingsverband van Europese privacytoezichthouders wil dat Meta stopt met eisen dat gebruikers gepersonaliseerde advertenties accepteren. Dat heeft Meta nu in de algemene voorwaarden opgenomen, maar volgens de EDPB is dat illegaal.

Dat zou de European Data Protection Board eisen, schrijft The Wall Street Journal. De EDPB heeft dat nog niet bevestigd. De Board is de overkoepelende organisatie van Europese privacytoezichthouders, waaronder de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens en de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. Volgens de krant heeft de EDPB een opdracht gegeven aan de Ierse privacytoezichthouder om op te treden tegen Meta. Zo'n opdracht is bindend; de Data Protection Officer moet dus binnen een maand optreden tegen het sociale medium. Dat moet in Ierland, omdat daar het Europese hoofdkantoor van Meta is gevestigd.

De EDPB wil dat Meta op Facebook en Instagram stopt met gepersonaliseerde advertenties waar gebruikers niet expliciet voor kiezen. Op dit moment kunnen gebruikers niet aangeven dat ze op Facebook of Instagram geen gepersonaliseerde advertenties willen zien. Meta heeft in de algemene voorwaarden opgenomen dat gebruikers daar automatisch mee akkoord gaan als ze ervoor tekenen.

Volgens de Europese toezichthouders overtreedt Meta daarmee de AVG. Die klacht had ook noyb, de stichting van privacyactivist Max Schrems. Die had een klacht ingediend over Meta, waar de EDPB het nu mee eens zegt te zijn. De Ierse privacytoezichthouder zei jarenlang dat Meta's handelswijze legaal was, maar de Europese waakhond weerspreekt dat nu.

De uitspraak wordt waarschijnlijk later deze maand openbaar en dwingt de Ierse toezichthouder om de beslissing over te nemen. Het zou een grote tegenslag kunnen betekenen voor Meta. Dat ligt al onder vuur na onder andere Apples beslissing om een opt-in te vragen voor tracking in apps. Meta waarschuwde aandeelhouders eerder ook al dat strengere privacyregels konden zorgen voor een tegenvallende omzet.

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 08-12-2022 16:30 79

08-12-2022 • 16:30

79

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Reacties (79)

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Dazenet 8 december 2022 16:42
Dat is een goede stap. Voorzover ik weet is het tegen de AVG (GDPR) om automatische opt-in toe te passen, en ook om toestemming voor één gedeelte als toestemming te zien voor iets ander. Met andere woorden, zoals in heel veel gevallen gebeurd, er is maar één akkoord vinkje waarmee je direct alles accepteerd, ook al heeft het geen invloed op de werking van het product.

De volgende stap: Google opsplitsen. Bijvoorbeeld YouTube (wat sinds dit jaar eigenlijk GoogleTube is) als apart bedrijf verder laten gaan.

Er moet harder en vaker opgetreden worden en niet alleen tegen de grote jongens.
hiostu @Dazenet8 december 2022 16:47
De volgende stap: Google opsplitsen. Bijvoorbeeld YouTube (wat sinds dit jaar eigenlijk GoogleTube is) als apart bedrijf verder laten gaan.
Ik denk dat het eerder wordt dat de advertentietak zich moet afsplitsen van Google dan een specifieke dienst. Daarmee leg je natuurlijk wel een bom onder het verdienmodel van Google, maar het is de enige manier om de grote honger van data vergaring weg te halen uit de producten.
Aaargh! @hiostu8 december 2022 17:34
Daarmee leg je natuurlijk wel een bom onder het verdienmodel van Google
Als de enige manier waarop je als bedrijf kan bestaan het op grote schaal schenden van de privacy is, dan heb je dus w.m.b. geen bestaansrecht.
Wolfos @Aaargh!8 december 2022 18:10
Het grootste probleem van dit businessmodel is hoe dominant ze ermee zijn geworden. Zie hier een overzicht van marktaandeel per dienst.
Als ze in 10 markten meer dan 2/3 marktaandeel hebben mag je je wel achter je oren krabben hoe gezond dat businessmodel is voor de markt.

Microsoft heeft bijvoorbeeld alleen met Windows zoveel marktaandeel, en die hebben zich al meerdere keren daarvoor mogen verantwoorden. Amazon alleen met de verkoop van e-books, en Apple volgens mij helemaal nergens.
Dus zelfs voor big tech is dit best uitzonderlijk.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 22 juli 2024 14:43]

Dazenet @hiostu8 december 2022 19:48
Als de Alphabet diensten/producten worden opgesplitst zijn er nog steeds advertentie inkomsten. Het maakt het iets lastiger om persoonsgerichte advertentie aan te bieden, maar dat is precies waar het om draait.

Dat Meta nu op de vingers wordt getikt gaat uiteindelijk niet zo veel uihalen. Er zal heus wel een andere manier zijn/komen om hetzelfde te bereiken.

Laten we eerlijk zijn; gepersonaliseerde advertenties slaan nergens op. Ik koop iets en vervolgens krijg ik drie dagen lang soortgelijke producten te zien terwijl ik daar totaal geen interesse (meer) in heb. Ik zoek iets op over (laten we zeggen) mosterd, en ik wordt doodgegooid met mosterd reclames, alsof ik niet weet waar ik de mosterd haal.

Het is nog nooit aangetoond dat dit soort reclames ook maar iets bijdragen aan het koopgedrag van mensen of een hogere ROI hebben dan willekeurige advertenties...en dat is ook niet aantoonbaar.

We moeten met zijn allen een beetje af met het zielig vinden dat we een verdienmodel om zeep helpen.
Wat is er mis met het betalen voor iets wat je wil gebruiken? Gratis bestaat niet en iedereen die alles maar voor "niks" wil hebben schendt vaak ook nog eens de privacy van anderen of draagt bij aan het mogelijk maken hiervan. Er zijn bedrijven die (vaak heel hard) werken om te overleven met betaalde diensten.

Een verdienmodel dat gebaseerd is op lucht gaat vroeger of later in rook op.
Groningerkoek @Dazenet9 december 2022 07:44
Het is nog nooit aangetoond dat dit soort reclames ook maar iets bijdragen aan het koopgedrag van mensen of een hogere ROI hebben dan willekeurige advertenties...en dat is ook niet aantoonbaar.
Als ik plannen heb om binnenkort bijvoorbeeld een nieuw koffieapparaat te kopen dan doe ik een paar Google searches en op Facebook, en dan heb ik serieuze interesse in de gepersonaliseerde advertenties in de komende weken en het is meermaals voorgekomen dat ik aan de hand van zo'n advertentie ook daadwerkelijk een online order plaats. Dit jaar op die manier een bankstel, eettafel, matrassen en dekbedden gekocht en dan heb je het toch over rond de 7.500,- die op die manier bij andere winkels terecht is gekomen.

Dus ja er is geen twijfel dat ze iets bijdragen aan het koopgedrag van mensen, waar ik eerder uit luiheid naar de mediamarkt of Ikea zou zijn gegaan omdat ik daar regelmatig langsrijd om een model uit te zoeken, wacht ik nu af wat andere winkels mij aanbieden en is de kans dat ik het elders haal vrij groot.
Dazenet @Groningerkoek9 december 2022 17:23
Het enige wat jij hebt aangetoond is dat jij lui bent.

Je was toch al van plan om die artikelen aan te schaffen, dus dat geld ging je toch al uitgeven.
Nu heb je misschien (waarschijnlijk) te veel betaald, want je luiheid heeft je weerhouden om prijzen te vergelijken.

Bovendien maak je niet duidelijk of jij die advertenties ergens op een willekeurige pagina hebt gezien of bovenaan je zoekopdracht. Het laten zien van zoekresultaten is niet hetzelfde als gepersonaliseerde advertenties. Sterker...als jij actief naar iets zoekt dan is het al duidelijk waar je interesse ligt, en daar hoef jij niet voor gevolgd te worden over het hele internet.

En zoals gezegd is het niet aantoonbaar. Dat het voor jouw opgaat wil nog niet zeggen dat dat voor een ander ook zo is. Als jij als bedrijf 100.000 uitgeeft aan persoongerichte advertenties en vervolgens gaat 80% van de mensen die dat zien ergens anders iets kopen omdat het daar goedkoper is (misschien omdat dat bedrijf op de kosten kan besparen door niet gericht te adverteren), en je verliest daardoor 150.000 aan omzet, dan ben je dus verkeerd bezig. Maar dat is het leuke van reclame maken, het is simpelweg niet aantoonbaar dat je de kosten eruit haalt.

De meeste bedrijven adverteren ook niet om gericht iets te verkopen, maar om hun naamsbekendheid hoog te houden.

Als persoonsgerichte reclame wordt verboden dan wordt er nog steeds geadverteerd. Het gaat helemaal niets uitmaken, behalve dat het de privacy van gebruikers ten goede komt. Die advertentie mythe wordt alleen maar gebruikt als "dekmantel". Er wordt veel meer gedaan met de verzamelde data dan alleen maar het tonen van advertenties.

[Reactie gewijzigd door Dazenet op 22 juli 2024 14:43]

Groningerkoek @Dazenet9 december 2022 20:58
Het enige wat jij hebt aangetoond is dat jij lui bent.
Het enige wat jij hebt aangetoond is dat je niet begrijpend kunt lezen en als gevolg daarvan een hoop onjuiste aannames doet en als klap op de vuurpijl haal je het in je hoofd om een ander dan ook nog te beledigen.
Dazenet @Groningerkoek10 december 2022 00:47
Je mag rustig je mening uiten, maar dat veranderd niets aan wat je zelf aangeeft. Je zegt dat je uit luiheid bij de Media Markt ging kijken en nu klik je op advertenties die je voorgeschoteld worden in plaats van zelf op zoek te gaan.
...waar ik eerder uit luiheid naar de mediamarkt of Ikea zou zijn gegaan omdat ik daar regelmatig langsrijd om een model uit te zoeken, wacht ik nu af wat andere winkels mij aanbieden...
Als je vindt dat ik "een hoop onjuiste" aannames maak dan is het misschien handig om meer informatie te verschaffen of aan te geven wat die aannames zijn, maar met de gegevens die beschikbaar zijn vind ik dat mijn conclusie redelijk accuraat is.

Verder boeit het mij niet zo. Het was ook meer om aan te geven dat jij degene bent die een aanname maakt door te stellen dat gepersonaliseerde reclame iets bijdraagt aan het koopgedrag van mensen. Dat kan je gewoonweg niet aantonen. Ik zeg niet dat niemand op die manier iets aanschaft; ik stel dat je niet kan aantonen of iemand zonder die reclame die aankoop niet had gedaan.

In jouw vergelijk had je bijvoorbeeld net zo goed een Media Markt reclame kunnen zien en daar alsnog iets hebben aangeschaft. Je kan niet stellen dat het koopgedrag van mensen (in het algemeen) veranderd door gerichte reclame. Hooguit dat jouw koopgedrag is beïnvloed. Verder is jouw vergelijking tussen fysieke winkels en het internet, en daar gaat het niet om. Het gaat over een vergelijk tussen reclame die "gepersonaliseerd" is en willekeurig getoonde avdertenties.

...maar zoals je zelf al aanggeeft is (begrijpend) lezen best lastig.
Groningerkoek @Dazenet10 december 2022 14:43
Uit mijn 1e reactie op jou blijkt dat een advertentie van een bepaalde winkel mij ertoe aanzet om bij die bepaalde winkel te kopen...

Jouw conclusie: Gepersonaliseerde reclame werkt niet.

Tsja, dan is mijn conclusie dat je er echt helemaal niets van hebt begrepen.
Dazenet @Groningerkoek10 december 2022 16:16
Jouw conclusie: Gepersonaliseerde reclame werkt niet.
Dat heb ik op geen enkel moment zo gezegd.
Tsja, dan is mijn conclusie dat je er echt helemaal niets van hebt begrepen.
Je mag concluderen wat jij wilt, maar ga niet dingen verzinnen die er niet staan. Misschien is het ook wel handig als je je eigen standpunt verduidelijkt in plaats van iemand woorden in de mond te leggen.

Ik snap dat je probeerd jezelf te verdedigen omdat je misschien iets gezegd hebt wat je niet zo had bedoeld, maar je hebt totaal geen kaas gegeten van dit onderwerp. Als je niet de moeite wil nemen om een post te lezen of als je het niet begrijpt, ga er dan ook niet op reageren.

Ik vind het leuk voor je dat jij hebt uitgevogeld dat gepersonaliseerde reclame werkt, en dat je dat presenteerd als een feit zonder ook maar enige onderbouwing ten aanzien van de verhouding tot willekeurige reclame en het totale koopgedrag van mensen op het internet |:(
Groningerkoek @Dazenet10 december 2022 23:36
Dat je dat presenteerd als een feit zonder ook maar enige onderbouwing
En
Het was ook meer om aan te geven dat jij degene bent die een aanname maakt door te stellen dat gepersonaliseerde reclame iets bijdraagt aan het koopgedrag van mensen. Dat kan je gewoonweg niet aantonen.
Mijn eigen koopgedrag is de onderbouwing en toont aan dat gepersonaliseerde reclame iets bijdraagt aan het koopgedrag van mensen.

Hoe in vredesnaam kun jij dat niet begrijpen? Ben je aan het trollen?
Dazenet @Groningerkoek12 december 2022 02:26
Volgens jouw logica draagt gepersonaliseerde reclame niets bij aan het koopgedrag van mensen want ik laat het gewoon links liggen. Sterker nog, ik koop uit principe niets bij bedrijven die mij iets opdringen.

Als er iemand aan het trollen is dan ben jij het. Je pikt alleen maar die dingen uit een conversatie die in jouw straatje passen, je legt een ander woorden in de mond, je hebt nul komma nul onderbouwing voor je beweringen, behalve dat jij graag op reclames klikt, en je denkt jij alle mensen op het internet vertegenwoordigd want als jij het doet...nou, dan doet vast iedereen het wel.

Als gepersonaliseerde reclame de enige reclame is die je te zien krijgt, ja...dan zal het wel werken...want je hebt dan geen keuze meer. Je hebt ook niet aangetoond dat het iets bijdraagt aan het koopgedrag. Je ging al die dingen toch al kopen. Het heeft hooguit je beslissing beïnvloed om het het (heel misschien) ergens anders te kopen. Dat maakt nog niet dat het "werkt". Dat hangt namelijk niet van jouw af, maar van hoeveel winst of verlies er geleden wordt met die vorm van reclame maken. Dat heb ik eerder al geschreven, maar die informatie negeer je gewoon.

Maar goed...ik heb hier nu genoeg van. Klik lekker verder.
Groningerkoek @Dazenet12 december 2022 15:24
Ga elders trollen of ga je moeder plagen.
HermaHemie @hiostu9 december 2022 10:49
Daarmee leg je natuurlijk wel een bom onder het verdienmodel van Google
Tjah, zo hoor ik ook van veel drugsdealers dat ze de politie maar niets vinden en dat hun bedrijf illegaal is alleen door we wet. Moet ik mij dan druk gaan maken om google omdat zij de wet overtreden en alleen daar geld mee kunnen verdienen(meerdere boetes en onderzoeken hebben uitgewezen dat ze illegale dingen doen)?
B0KIT0 @Dazenet8 december 2022 16:55
De volgende stap: Google opsplitsen.
Hoe werkt dat eigenlijk, opsplitsen?

Vindt er dan ook onteigening plaats?

Of wordt er dan met bestaande de groot-aandeelhouders onderhandeld om (een gedeelte) verplicht te verkopen?
Dazenet @B0KIT08 december 2022 19:09
Verkopen is een optie, maar aan wie?

Opslitsen zou bijvoorbeeld kunnen betekenen dat de advertentie tak, YouTube, GMail & andere online diensten allemaal apart verder als op zichzelf staand bedrijf. Zelfs dan zouden die nog onder Alphabet kunen vallen, bijvoorbeeld als groot aandeelhouder. Ik weet de exacte structuur niet, bijvoorbeeld of R&D onder Google of onder Alphabet valt.

Tot halverwege dit jaar was het prima mogelijk om YouTube te kijken terwijl Google is geblokkerd. Nu lukt dat niet meer, en dat is een trend die de laatste paar jaar gaande is. Google verplaatst steeds meer diensten en services naar Google domeinen. Op die manier maak je het volgen van gebruikers over verschillende diensten steeds gemakkelijker en omzeil je wetgeving die het verbiedt om mensen ongevraagd te volgen.

Ook binnen Android zie je dit meer en meer. Iedere nieuwe versie heeft een verdere Google intergratie, terwijl Android helemaal geen Google product hoort te zijn. Het was bedoeld als 'gratis" OS voor mobiele apparaten. Het wordt steeds meer een closed-system in plaats van het vrije en open OS waarmee het in de markt is gezet.

Microsoft is vrij hard aangepakt toen het geen browser optie aanbood, maar we zien nu dat iedereen (lees: big-tech) kan doen en laten wat zij willen. Ze installeren en verplichten het gebruik van hun eigen producten, zelfs als je die niet nodig hebt of als je een beter alternatief wil gebruiken, ze "eisen" een absurde hoeveelheid informatie om bepaalde funties te gebruiken (of zelfs een heel OS) en in plaats van de veiligheid en privacy van gebruikers te garanderen worden OSen zo lek als een mandje geleverd (en dan bedoel ik de bewuste data-exchanges die zijn ingebouwd). Zo kan je in, bijvoorbeeld, Android een app niet blokkeren van internet gebruik en ook draait het zijn eigen subsysteem dat een VPN kan omzeilen (onder het excuus van "jouw veiligheid"). Zo kan ik nog wel even doorgaan.

Ik zou het niet verkeerd vinden als er nauwkeuriger naar big-tech wordt gekeken en eventuele opsplitsing te eisen. Ik weet dat er veel mensen zijn die zeggen "ik heb niets te verbergen" en er zijn er die zeggen "ik heb veel te beschermen", maar de macht van de grootste spelers maakt het heel erg moeilijk voor nieuwe en innoverende bedrijven om te overleven. Als er al een bedrijf is dat er in slaagt dan worden ze uitgekocht voordat ze te groot worden. Daar zijn ook regels voor, maar heel vaak wordt het niet of te laat opgemerkt. Opslitsing zou kleine starters meer kans moeten/kunnen geven.

Als roepende in de woestijn realiseer je je al snel dat het vergeefse moeite is om je druk te maken, maar zo af en toe gebeurd er wel eens iets positiefs...er is dus nog hoop :)
Tintel
@Dazenet9 december 2022 10:44
Bijzonder mee eens.

En opsplitsen is geen oplossin idd. Dezelfde actie is nodig binnen youtube; ook daar moeten gepersonaliseerde advertenties achter een opt-in keuze komen.

Deze Big-tech raak je niet meer door opdeling, sterker nog, telkens weer worden afspraken omtrent 'verstrengeling' na overname, gebroken (bijv. WhatsApp door FB) en dan zou opdeling naderhand niet eens meer helpen. Dus ook deel je ze op dan blijven de data-links nog gewoon actief maar dan bijv. via een 'buy-back' constructie.

Het is simpel: Big-tech is machtig omdat ze groot [=markoverheersend] en rijk zijn. Die grootte is nu niet meer zomaar in te dammen. Dat rijk zijn wel. Want dat drijft bovenop illegaliteiten omtrent privacy en belastingconstructies die overheden toelaten maar wel degelijk kunnen aanpassen. Privacy krijgt steeds meer aandacht omdat duidelijk wordt dat het wel degelijk negatieve effecten heeft als dat verdwijnt.
Dazenet @Tintel9 december 2022 16:30
Mee eens.

Ze gebruiken 3rd party tracking en "kopen" vervolgens die data.
Bij het accpeteren van cookies of "als je deze website gebruikt dan ga je akkoord met onze privacy voorwaarden" dan wordt dat simpelweg bi-directionaal gedeeld. Het maakt dan ook niet uit of een Meta of Google één groot bedrijf is of 10 kleinere.

Ik moet overigens zeggens dat van de grote spelers Meta nog realtief klein is omdat ze minder diensten aanbieden dan bijvoorbeeld MS of Google, maar wel meer afhankelijk zijn van advertentie inkomsten. Er zijn overigens ook super grote data leechers die niet zo zichtbaar zijn.

Ik begrijp dat er een hele industrie is die puur en alleen bestaansrecht heeft vanwege data uitwisseling, en dit is waarom ik altijd fel tegen dit soort "mafia" praktijeken ben. Maja...zoals gezegd, woestijn, roepende ...en plak daar maar een fata morgana aan vast, want het zal eerder slechter dan beter worden.
Tintel
@Dazenet9 december 2022 17:42
woestijn, roepende
helaas... en dankzij de enorme invloed die grote bedrijven (of hele sectoren) uitoefenen zie je heel veel symbolpolitiek. "we luisteren wel naar onze kiezers/burgers maar we luisteren beter naar onze sponsors".
En deels was dit ook onvermijdelijk; grote bedrijven leveren werkgelegenheid en belastinginkomsten. Maar precies dat is bij Big-tech niet meer zo van toepassing. Die werkgelegenheid is in verhouding tot de omzet beperkt en slechts in 1 land heel groot. De rest is kruimels. Hetzelfde trucje wordt met belastingen gedaan. En omdat het legaal is, kunnen overheden niet anders dan blij zijn met de kruimels.

Big-tech is het nieuwe Adel? Als in: rijk en altijd voordelige uitzonderingen.
Raymond Deen @Dazenet9 december 2022 11:08
Hoi, kun je voor onderstaande een bron toevoegen?
Zo kan je in, bijvoorbeeld, Android een app niet blokkeren van internet gebruik en ook draait het zijn eigen subsysteem dat een VPN kan omzeilen (onder het excuus van "jouw veiligheid").
Vermoed dit zelf ook al een tijdje, trouwens ook bij iPhones, als ik kijk naar welke logregels bij pi-hole voorbij komen.
Dazenet @Raymond Deen9 december 2022 16:18
Ik zal kijken voor je.

Dat was iets dat ik tegen kwam toen ik probeerde om een VPN hotspot op te zetten. Ik kon maar niet uitvogelen waarom mijn data toch steeds maar over de normale verbinding bleef gaan.

Het blijkt dat je wel een VPN kan draaien op je Android, maar het hotspot verkeer gaat gewoon over de reguliere verbinding. Ik ben daar toen naar gaan kijken en kwam ergens een artikel tegen waarin dat zo werd uitgelegd.

De simpele conclusie is dat zolang er verkeer over de reguliere verbinding gaat, de VPN omzeilt kan worden. Dat is simpel aantoonbaar en in mijn opinie is deze bewuste keuze van Google zeer gevaarlijk voor sommige mensen (niet voor mij, maar ik kan mij zo voorstellen dat er mensen zijn voor wie een betrouwbare VPN van levensbelang kan zijn).

Nu heb ik dus een, redelijk complexe, constructie met een travel router+power bank. Dat werkt prima, maar ik had het graag eenvoudiger gezien.

En standaard is er geen optie binnen Android om een app toegang tot het internet te ontzeggen. Je kan hooguit het achtergrond verkeer beperken, maar ik weet niet hoe goed dat functioneerd.
Raymond Deen @Dazenet10 december 2022 18:15
Hmmm zoiets zag ik thuis ook. Een deel van m’n verkeer ging door mijn vpn server en een deel via m’n normale verbinding. Zodra ik op en die verbinding zit waarop ik m’n eigen dns server draai, zie ik mijn iPhone ineens DoH gebruiken terwijl hij voor de rest gewoon m’n dns server raadpleegt.
Zéér onwenselijk gedrag dat ik tot nu toe nog niet heb kunnen uitschakelen. Ook een vpn profiel lost dat niet op helaas.
Dazenet @Raymond Deen10 december 2022 19:43
Ik heb geen iPhone, maar in Android moet je daarvoor Private DNS uitschakelen.
Het is verder moeilijk te controleren of er niet alsnog met DoH of een andere vage onbekende implementatie wordt gewerkt, maar zelfs de DoH zou via je VPN moeten gaan.

Je kan wellicht ook in je router DoH uitschakelen.

Nog even als aanvulling op het omzeilen van VPN.
Ik kwam er zo ook achter dat, bijvoorbeeld, Snapchat nog steeds berichten kan versturen en ontvangen ook als ik de app heb geblokkerd met een firewall (die als VPN Service draait). Het gaat alleen om tekst, videos/fotos lukt niet, maar het is nog meer bewijs dat Android het niet zo nauw neemt met je privacy.

Ik kan niet over Apple oordelen, maar het is toch iets waar je eens naar kan kijken.

Misschien heeft @M66B een beter inzicht in waarom dit gebeurd/mogelijk is.
(Sorry dat ik je ongevraagd link, maar je bent een held en weet veel meer dan wij samen _/-\o_)

[Reactie gewijzigd door Dazenet op 22 juli 2024 14:43]

Raymond Deen @Dazenet11 december 2022 08:53
Thnx voor je reactie.
In pihole kun je mooi de DoH queries langs zien komen in de logging.
Ik zag ook https verkeer terwijl ik op dat moment geen https gebruikte.
Begin er langzaam van overtuigd te raken dat een deel van mijn redenen om deze keer voor iPhone ipv Android te gaan niet (meer) geldig is.
Dazenet @Raymond Deen12 december 2022 02:57
Ik heb mijn PiHole al...ehm...veel te lang niet geüpdate. Bovendien is alleen verkeer over poort 53 toegestaan naar de PiHole, en wordt DoH (als het goed is) ook geblokkeerd door mijn router.

De PiHole is verbonden via een VPN en heeft alleen toestemming om verbinding te maken met de IPs van de DNS. Het enige nadeel daarvan is dat ik af en toe handmatig de bloklijsten moet updaten omdat dat vanwege de restrictie niet automatisch gaat.

Het is misschien ietwat over-the-top, maar ik had het zo in mijn hoofd en vond het wel leuk om te zien of het allemaal lukte zoals ik het bedacht had :)

Er zijn trouwens veel apps die hardcoded DNS adressen hebben ingebouwd. Ook zijn er apparaten waar je twee DNS servers op kan geven en als je er maar één gebruikt dan wordt de tweede automatisch aangevuld met een eigen adres. Ik vul daarom altijd beide velden in. Soms krijg je een melding dat ze niet hetzelfde kunnen zijn, dan vul ik gewoon een bogus adres in bij de tweede.

Ik heb dan ook in de firewall (van telefoons/PCs) de IP adressen van de meest bekende DNS servers geblokkeerd (bijvoorbeeld 8.8.8.8 en 1.1.1.1), en ook poort 443 (en 80) naar mijn DNS server zijn geblokkeerd want je ziet dat bijna alle apps (zowel telefoons als op de PC) toch proberen om op die manier verbinding te maken. Er zijn zelfs apps die proberen om mijn router's login pagina te bereiken op de door mij gespecificeerde poort...ik kan alleen maar speculeren waar dat voor nodig is.

Je kan tegenwoordig nergens meer op vertrouwen.
Groningerkoek @B0KIT08 december 2022 19:20
Als er een splitsing wordt geeist dan gaan bepaalde afdelingen verder als zelfstandig onderneming, die zelfstandige ondernemingen mogen nog steeds eigendom van het moederbedrijf zijn, maar wettelijk mogen ze wel hun eigen onafhankelijke koers volgen.

Bij verkoop moet er specifiek worden geeist dat er iets verkocht moet worden, maar dat is zeer zeldzaam en gaat bijna altijd over een afdeling of dochteronderneming na een fusie om toekomstige misbruik van macht te voorkomen.
akooijman @Groningerkoek9 december 2022 06:36
Splitsing maakt verkoop - een al dan niet vijandige overname - in principe mogelijk.
Groningerkoek @akooijman9 december 2022 07:32
Alleen als het moederbedrijf dat wil of de dingen fout regelt, om dit te voorkomen kan men:

- Weinig stemrecht laten rusten op de uitgegeven aandelen.
- Meerderheid van de aandelen behouden.
- Dochteronderneming niet naar de beurs brengen en zelf eigendom behouden.
- Aandelen behouden welke het bestuur bepalen. (Wie koopt er nu een bedrijf als hij geen invloed heeft op wie er het beleid voert.)
- Een gouden aandeel behouden.
Naaktgeboren @Dazenet8 december 2022 16:49
En tegen slecht functionerende toezichthouders.
BigSmurf @Naaktgeboren8 december 2022 17:15
Ik weet niet of dit cynisch is of heel serieus, maar de toezichthouders functioneren over het algemeen niet slecht, men doet echt wel wat men kan binnen de beschikbare kaders en financiële middelen. Je kunt altijd twisten over besluitvorming in termen van prioriteit, interpretatie van wet- en regelgeving et cetera en natuurlijk kan het altijd beter, maar laten we de azijn nou eens in het kastje laten en positief zijn: dit is gewoon een hele goede stap in de juiste richting.
Naaktgeboren @BigSmurf8 december 2022 18:21
Ik doel op de Ierse toezichthouder, die kennelijk Meta's praktijk jarenlang goedkeurde. Zonder Max Schrems had dit nog veel langer kunnen duren.
Superstoned @Naaktgeboren9 december 2022 00:48
Dat heet “regulatory capture”, als je als bedrijf evt via de politiek de regulators om je vinger hebt gewonden… triest ja.
Splitinfinitive @Dazenet8 december 2022 17:31
mischien een stomme vraag maar kan meta hier niet gewoon omheen door de tekst aan te passen of door te doen geloven dat persoonlijke advertenties hun enige product is en dat ze geen generieke advertenties leveren?
Dazenet @Splitinfinitive9 december 2022 01:05
Er is veel mogelijk.

Vaak zijn dit soort "problemen" op te lossen door een kleine aanpassing in de voorwaarden.
Meta heeft in de algemene voorwaarden opgenomen dat gebruikers daar automatisch mee akkoord gaan als ze ervoor tekenen.
In dit geval gaat het erom dat er een algemeen akkoord wordt gegeven als je de app/service gebruikt.
Dat is iets wat vaker voorkomt dan velen zich realiseren. Nu is Meta de pineut, omdat er voornamelijk naar de grotere spelers wordt gegeken, en ik heb een beetje de indruk dat Meta de Zwarte Piet krijgt toegespeeld de laatste tijd.

Ten aanzien van jouw niet zo domme vraag; in dit geval kan dat niet op die manier. Persoonlijke advertenties zijn niet hun enige product en zelfs als dat wel zo zou zijn dan nog moet men toestemming geven om dat toe te staan. Het staat ze natuurlijk vrij om de service te weigeren als een gebruiker niet akkoord gaat met de voorwaarden. Dat is overigens een veel gebruikt dreigement om iemand toch te dwingen om de voorwaarden te accpeteren. Zo wordt je bijvoorbeeld ook onder valse voorwendselen gedwongen om cookies te accpeteren terwijl die meestal helemaal niet nodig zijn.
Sailor69 @Dazenet8 december 2022 20:01
Raar, ten eerste gaat dit artikel over Meta en niet Google. Misschien moet de VW group zich ook opsplitsen omdat ze gebruik maken van een Google en/of META dienst. Ten tweede hebben de autoriteiten destijds toestemming gegeven over de overname van YouTube door Google.
Dazenet @Sailor699 december 2022 00:36
Het is niet zo heel raar als er een discussie ontstaat. Iemand vraagt iets, iemand geeft antwoord.

De VW groep heeft aparte onderdelen die prima onhafhankelijk functioneren. Je kan rustig in een Volkswagen rijden zonder dat je daar een Audi badge op moet plakken. Wat wel eens onderzocht mag worden is waarom je verplicht wordt om diensten/producten van een 3e bedrijf af te nemen wanneer je een auto aanschaft. Je bent tegenwoordig zelfs verplicht om hun audio en satnav te gebruiken, en dat vind ik onacceptabel. Over een aantal jaar zal het wel duidelijk worden dat er grof geld is betaald om die producten op gebruikers te forceren, en dan wordt er ook nog eens over de ruggen van die verplichte gebruikers geld verdient aan de (waarschijnlijk ongeoorloofd) verzamelde data.

Ten tijde van die goedkeuring kon je rustig YouTube kijken zonder dat je verplicht werd om ook Google toe te laten. Maja...langzaam aan worden de voorwaarden opgerekt, aangepast...net zoals Meta dat telkens weer probeert, alleen lijkt het erop alsof Google steeds een beetje meer ontzien wordt dan anderen.

Maar wacht...het gaat over Meta...

Ach wat maakt het uit. Meta, Apple, Alphabet, Microsoft...enzovoorts... Meesters in het spinnen van goede voornemens, meesters in het introduceren van "nieuwe" producten en diensten "voor jouw gemak" of "jouw veiligheid"', maar alleen als ze daar zelf profijt van hebben ...en dat jouw reactie blijk geeft van sympathie ten aanzien van al dit (door het trekken van een nogal kromme vergelijking), dat... vind ik raar.
SED @Dazenet8 december 2022 19:50
Lijkt me in relatie tot dit onderwerp logischer om Meta op te splitsen.
Dat google,apple en Microsoft te groot zijn is zeker zo.
Ook daar teveel invloed
theMob @Dazenet8 december 2022 16:56
Off Topic:

Ik krijg steeds meldingen van Google dat ik mijn geboortedatum moet opgeven 'zodat Google aan de wettelijke eisen kan voldoen'. Maar volgens mij mogen ze helemaal niet naar je geboortedatum vragen.
memphis @theMob8 december 2022 17:28
Vragen mag altijd, ze kunnen het je niet verplichten.
Frame164 @memphis8 december 2022 17:50
En als je het niet opgeeft terwijl het in het betreffende land een verplichting is kunnen ze je de toegang weigeren.
batjes @memphis9 december 2022 10:25
Ze mogen wel vragen om je geboortedatum.

Wat niet mag, en wat Google wel doet, is vragen om een kopie van legitimatiebewijs om je geboortedatum te bevestigen.

Mijn Google account stamt uit 2004, sinds dit jaar wordt ik door Google verplicht mij te identificeren met een legitimatiebewijs om bijvoorbeeld bepaalde content op YouTube te bekijken. Het account zelf is al 18 jaar.

Ik heb daar ook netjes melding van gemaakt bij het AP. Want het heeft helemaal niets met de leeftijd te maken, maar met het profileren van gebruikers.
Frame164 @theMob8 december 2022 17:49
Wel als een land wettelijk verplicht dat een dienst alleen vanaf een bepaalde leeftijd mag worden aangeboden.
theMob @Frame1648 december 2022 18:17
Is het dan niet zo dat ze je moeten uitsluiten van die speciale dienst? Bijvoorbeeld: ze weten niet hoe oud ik ben dus sluiten ze me dan uit van 'adult' sites? Maar ik mag dan toch wel de site van de supermarkt raadplegen?
parend @theMob8 december 2022 20:08
Ik vind dat wel leuk. Heb aangegeven dat ik in 1120 geboren ben en krijg alleen reclame voor harnassen en zwaarden. Zaten wel wat goede tussen alleen een beetje duur.
Triblade_8472 @Dazenet8 december 2022 16:49
Google is al soort-van gesplitst. In 2015 is het onderdeel van Alphabet Inc. geworden. (Of Alphabet boven Google geplaatst?)

Google als onderdeel van Alphabet heeft 'Internet Services' als bedrijfstak. Hieronder vallen dus Android OS, YouTube en Google Search.

Bron:
https://en.wikipedia.org/wiki/Alphabet_Inc.

Mara waarom zouden ze ook dat moeten splitsen?
hiostu @Triblade_84728 december 2022 18:08
Dat is geen splitsing, maar een herorganisatie. Bij een echte splitsing zijn het twee volledig losse bedrijven. Nu is Alfabet gewoon het moederbedrijf van Google. Bij een splitsing is dat niet meer het geval.
Alxndr @Dazenet8 december 2022 20:04
automatische opt-in = opt-out?

En wat betreft opsplitsen, of ze je personalistatie nu zelf doen of uitbesteden aan een derde partij, voor de klant denk ik dat dat zelfs averechts werkt. Opsplitsen = minder efficient = duurder = meer reclame, want never nooit zullen bedrijven genoegen nemen met minder winst.
Verwijderd @Dazenet9 december 2022 07:47
Dit is helemaal geen goede stap.

De enige juiste stap is het verbieden van databrokers. Verder niets. Dit zal niet gebeuren aangezien je het dan over honderden miljarden aan business hebt en dat ook overheidsdiensten lastiger aan informatie kunnen komen. Wanneer je alleen facebook iets verbiedt, verbied je iets voor bejaarden.
Dazenet @Verwijderd9 december 2022 17:05
Hoi,

Je hebt gelijk, en dat heb ik hierboven (of hieronder) ook aangegeven.
Maar elke stap in de juiste richting is er één, ook al is het maar een kleine.

Data brokers, trackingdiensten, zelfs het gebruik van 3rd parties voor cookie consent...ik vind dat alles van het domein van de dienst die ik gebruik/bezoek af moet komen. Elke ander verbinding is verdacht. Als gebruiker heb je totaal geen zicht op welke verbinding betrouwbaar is.

Ik denk zelfs dat het gebruik niet eens is toegestaan. Je moet namelijk actief akkoord geven voor het verzamelen van persoonlijk identificeerbare data, en dat gebeurd nooit. Er staat meestal iets van "dit is nodig om onze diesnt goed te laten werken" en "hiermee ga je ook akkoord met de privacy voorwaarden van die/zus/zo", maar als je alle voorwaarden van alle partijen moet gaan lezen dan ben je je hele leven bezig en zelfs dan kan je nog niet aangeven of je er wel of niet mee akkoord gaat. Kijk voor de lol eens op F1 TV, hoeveel "partners" die gebruiken. Het is bijna crimineel.
mrbullet 8 december 2022 16:37
Kunnen de toezichthouders nu met terugwerkende kracht boete opleggen?
Tot niet zo lang geleden kon dit ook niet bij Google en nog steeds niet bij TikTok.
bw_van_manen @mrbullet8 december 2022 16:53
Die boete hoeft niet met terugwerkende kracht. Meta heeft de afgelopen 4 jaar de wet overtreden met 3 van haar bedrijven, dus daar kan gewoon nu een boete voor volgen. Er gaan al geruchten dat er een boete van 2 miljard overwogen wordt.
Het sneue is dat de Ierse toezichthouder veel gedaan heeft om Meta geen boete op te hoeven leggen en het gedrag van Meta goed te praten, maar dat een eventuele boete voor deze overtreding juist naar de Ierse schatkist gaat.

Hier staan nog wat extra details rondom deze zaak:
https://noyb.eu/en/noyb-w...whatsapp-declared-illegal
mrbullet @bw_van_manen8 december 2022 18:13
Het sneue is dat de Ierse toezichthouder veel gedaan heeft om Meta geen boete op te hoeven leggen en het gedrag van Meta goed te praten, maar dat een eventuele boete voor deze overtreding juist naar de Ierse schatkist gaat.
Dat klopt idd. Zelfde Ierse toezichthouder heeft zich actief ingezet tegen een boete aan Apple.
Dit komt omdat al deze bigtechs in Ierland gevestigd zijn en daardoor grote bijdrage leveren aan de lokale economie.
Hierdoor zijn ze dus niet zo onafhankelijk.
EmbarrassedBit @mrbullet8 december 2022 22:44
Dit komt omdat al deze bigtechs in Ierland gevestigd zijn en daardoor grote bijdrage leveren aan de lokale economie.
Niet eens een noemenswaardige bijdrage. De EU-landen zijn zodanig deloyaal t.a.v. de gezamelijke belangen en kortzichtig dat ze perfect bereid voor een habbekrats te concurreren op regelgevingsarbitrage.
beerse @mrbullet8 december 2022 17:20
Een goede boete nu is wel een start, liefst inclusief doorlopende/oplopende boete als het niet betrekkelijk snel wordt opgelost. Maar google pak je beter op zaken waar zij meer waarde in zien. Zaken afsluiten en blokkeren is beter.

Aan de andere kant de boetes van dergelijke grote organisaties worden ook veel te veel getraineerde en uitgesteld waarbij ze uiteindelijk stilletjes helemaal niet meer worden betaald.

Het stoppen van subsidies en het stoppen van belasting-voordeeltjes. Dat is misschien wel een betere.
Immanent Ike 8 december 2022 16:37
Ik ben benieuwd waar Meta over 10 jaar is. Heel hun businessmodel wordt door Apple en nu de toezichthouders (m.i. terecht) om zeep geholpen en ondertussen zijn veel mensen klaar met facebook en investeert Meta miljarden in the best next thing terwijl ik denk dat mensen daar helemaal niet op zitten te wachten.
biteMark @Immanent Ike8 december 2022 16:52
Ik denk persoonlijk dat Facebook/Meta zijn langste tijd heeft gehad, het gaat MySpace en Hyves achterna: achterhaald, voorbij gestreefd door andere platformen, falend businessmodel dankzij minder gebruik (= minder data = minder ads verkopen = minder inkomsten) en slechte investeringen in de toekomst (Metaverse, zie YouTube voor moordende reviews - wat een drama). Het helpt Meta niet dat hun toch al falende businessmodel dan óók nog eens onder hun voeten wordt weggetrokken.

Áls Meta überhaupt nog relevant is in de toekomst dan zal dat vooral door hun andere diensten komen, zoals WhatsApp en misschien Instagram hoewel ik voorzie dat die laatste ook geen lang leven in de spotlights meer beschoren is.
beerse @biteMark8 december 2022 17:22
Bedenkt dat meta wel de holding boven facebook is maar van beide zie ik niet snel een einde. Meta heeft meer dan genoeg eieren in haar mandje. En facebook is daar nog steeds best wel een grote.
Expresso @Immanent Ike8 december 2022 17:08
Wat je vaak ziet is dat de kleine bedrijven met iets nieuws, dat daadwerkelijk innovatie is, verzinnen, groeien, en overgenomen worden door een grote jongen.

Die grote jongens weten al lang niet meer wat innovatie is. Dat doen zij door opkopen of afkijken.

Wat dan van die bergen octrooien? Dat is vaak allemaal afgekeken van iets anders, of alleen maar legalees.
GekkePrutser
@Expresso8 december 2022 18:04
Die grote jongens weten al lang niet meer wat innovatie is. Dat doen zij door opkopen of afkijken.
Facebook heeft anders hun hele bedrijf op het spel gezet voor een enorm innovatieproject.

Het is nog niet erg populair maar wordt dat wel, denk ik. Ze zijn alleen net iets te vroeg ingesproken waardoor de kritieke massa er bij de gebruikers nog niet is.

Ook voor bijvoorbeeld de iPhone kwam, waren er al legio consumenten met smartphones, zoals de Nokia Symbian telefoons. Die waren veel knulliger dan een iPhone, maar de meerwaarde was inmiddels helemaal duidelijk geworden. VR heeft dat punt nog niet bereikt.

Met VR is het lastiger omdat je zelf moet ervaren hoe goed het is, je kan het niet op een scherm zien. Met name de cartoony stijl doet het geen goed, ondanks dat dat helemaal geen probleem is als je er middenin zit. Maar mensen zien zo'n plaatje en denken dan dat het voor kinderen is.

Maar ik vind het wel een goede zet dus. Social media zijn voor mij al jaren helemaal weg. Instant messaging is de nieuwe social media omdat de oude social media zichzelf kapot hebben gemaakt met het zoeken naar "engagement". En VR doe ik wel dagelijks.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 14:43]

Verwijderd @GekkePrutser8 december 2022 18:08
Die hele meta verse zie ik nog wel groot worden. Zeker in de onder - en lagere middenklasse. Die kunnen dan online leven in een mooie fake wereld. Zoals social nu vaak is, maar nog veel erger
GekkePrutser
@Verwijderd8 december 2022 18:09
Je noemt dan escapisme maar dat is lang niet de enige trekker van VR.

En wat noem je dan het hele avonden achter de TV hangen in de jaren '80? Kijken naar rijke families (Beverly Hills enz). Escapisme is iets van alle tijden. Daar ligt zeker wel een inzetgebied voor VR weggelegd ja maar lang niet het enige.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 14:43]

Verwijderd @GekkePrutser8 december 2022 18:35
Meta zie ik meer dan alleen een vr omgeving. Wij gebruikten vr om prospects nieuwe woningen te laten zien bijv.
GekkePrutser
@Verwijderd8 december 2022 22:15
Ja precies. Ik ben zelf bezig met visualisatie van security data. Met het idee erachter dat je in een 3d wereld veel meer details op kan nemen dan in een tabel in 2D.

Het heeft veel meer potentieel dan alleen chattende poppetjes.

Facebook/Meta weet dat overigens ook wel maar ze moeten ergens beginnen. Ze zijn nu bezig de basis te leggen. Maar dat is lang niet alles.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 14:43]

R4gnax
@Immanent Ike8 december 2022 17:13
Ik ben benieuwd waar Meta over 10 jaar is.
Je schrijft het zelf eigenlijk al:
Heel hun businessmodel wordt [..] om zeep geholpen
Vrij letterlijk, want: :: Plop! :: doet de zeepbel.
Meta en Facebook zijn gewoon de eerstvolgende in lijn voor het bekende IT/tech-bubble meme.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 22 juli 2024 14:43]

SinergyX @Immanent Ike8 december 2022 17:35
Denk dat het valt of staat met het principe, is er een alternatief of betere versie van hetgeen waarvoor het gebruikt wordt? Zolang die er niet is, denk ik niet dat er zoveel kan veranderen, veel draait toch op het principe van gewoontes.

Dat er voor doel X al een veel beter alternatief is (foto's delen, instagram/tiktok/snapchat/whatever) is misschien maar steeds een marginaal deel van de totale gebruikersgroep, gelijktijdig zie je bv ook nu de 'Twitter war', dat sommige naar een twitter-alternatief gaan, maar mensen dus juist ook naar Facebook gaan voor hun dagelijkse nieuwsfeed/info.

Denk dat het een bijzonder 'spelletje van balans' zal blijven tot the next best thing arriveert, dan pas zal je zien welke kant alles gaat opvallen. Youtube heeft ook zo z'n fair share aan negatieve kanten, maar toch blijft het elke keer maar beperkt tot kleine resultaten (streaming, shows, muziek, shorts), de massa heeft blijkbaar nog geen next best thing gevonden om het huidige achter te laten.

En komt er een nieuwe kleine op de markt met de potentie van overstap, kan je natuurlijk ook gewoon het bedrijf weer overnemen (whatsapp, youtube, etc), waar ik soms ook verwacht dat bijvoorbeeld een discord zal worden opgekocht door 1 van de bigs.
Sebazzz @Immanent Ike8 december 2022 17:36
Heel hun businessmodel wordt door Apple en nu de toezichthouders (m.i. terecht) om zeep geholpen
Dat is eigen schuld dikke bult.

Je kan ook context-gerelateerde advertenties tonen zoals Tweakers doet. In een groep over 3D printen toon je 3D print advertenties, als een pagina op je homescreen voorbij komt over de C&S, dan toon je daaronder de advertentie van de Zalando. Geen gebruikerstracking nodig en tóch relevante advertenties.

Het probleem is dat Meta/Facebook als beursgenoteerd bedrijf oneindig moet groeien, en doe dat maar eens zonder tracking.
Frame164 8 december 2022 17:51
Ik ben trouwens wel benieuwd als dit soort handhaving voor alle bedrijven gedaan zou worden hoeveel bedrijven dat overleven. Alle aandacht gaat nu uit naar de grote spelers maar in het MKB wordt wellicht nog wel veel vaker de wet overtreden op deze gebieden (deels uit onwetendheid).
jochemd @Frame1648 december 2022 18:46
Handhaving op deze regels heeft geen enkel effect op het MKB. Je denkt dat de slager op de hoek in staat is om het gedrag van zijn klanten over honderden of duizenden sites heen te volgen, op basis daarvan een profiel samen te stellen en vervolgens als je op de site van de slager komt weet dat je graag halal vlees wil? En dat de slager vervolgens een leger advocaten kan inzetten om een contract op te bouwen waardoor je als je de cookie banner wegklikt er een GDPR bypass komt en je er plotseling aan vast zit dat jouw halal of kosher of whatever voorkeur geprofileerd mag worden?

Er zijn ongetwijfeld andere regels die in het MKB vaak overtreden worden (bijvoorbeeld adressen in To of CC zetten in plaats van BCC, of gegevens van de kerstbestelling van vorig jaar gebruiken om direct markting te versturen etc.), maar op het gebied van profilering is alleen Big Tech maar in staat om het uberhaupt te doen.
Dazenet @Frame1649 december 2022 00:54
Er zijn nog steeds mensen die schijt hebben aan anderen en lekker alle details van hun kennisen, vrienden, familie en wie er nog meer in hun adresboek staan delen met wie er maar om vraagt.

Handhaving en regelgeving mag veel strenger worden.

Overleven doe je door een goed business model te hebben, en dat is niet het soort model dat gebaseerd is ongeoorloofd verzamelde data.
MarkS90 8 december 2022 18:40
Er wordt hier wel gemopperd maar ondertussen heeft de halve wereld wel een social media-account.
Dazenet @MarkS909 december 2022 00:45
De andere helft niet.

Hoeveel mensen denk jij dat er nog een social-media account hebben als er voor betaald moet worden met echt geld in plaats van persoonlijke data?

Vòòr "sociale" media draaide de wereld ook...en was men waarschijnlijk een stuk productiever en minder snowflakey...oh... en ook een stuk socialer.
parend 8 december 2022 20:13
Kan niet meer grappig reageren op posts van anderen op tweakers.nu.nl dus schrijf ik het wel als losse opmerking. Vind het wel leuk dat ze om je leeftijd vragen. Heb aangegeven dat ik geboren ben in 1120 en krijg alleen reclame over harnassen en zwaarden vind ze alleen een beetje duur.
Yzord 8 december 2022 20:56
Langzaam maar zeker zie ik de wet van karma zich ontpoppen tegen FB. Het wordt aan alle kanten aangevallen tegen hun grootste inkomstenbron.

Meta ligt op het schopmatje en het is fijn om te zien dat steeds meer mensen in de rij staan om het eens een tik te geven. Het dacht even snel haar naam te veranderen en ons de metaverse in te sneaken, maar blijkbaar zijn ze zelf begonnen met de afbraak van deze giftige omgeving.

Zo langzamerhand beginnen bepaalde multinationals hun controles te verliezen en het is leuk om te zien hoe amateuristisch het opgevangen wordt. Je zou er bijna een pot popcorn bij pakken en een Thriller jasje.
moh.moh 8 december 2022 21:07
Het vriendelijke verzoek om "verplichte" aan de titel toe te toevoegen :) , dus van:

Toezichthouders willen Meta's gepersonaliseerde advertenties illegaal verklaren

naar

Toezichthouders willen Meta's verplichte gepersonaliseerde advertenties illegaal verklaren

Dat maakt de titel iets minder sensationeel, nu lees het (voor mij) alsof dit toch echt fundamenteel op de zaken van Meta inhakt wat het ook echt wel zal doen - maar met deze nuance erbij leest het iets minder existentieel voor Meta.
mutley69 8 december 2022 22:20
Alles wat Facebook/Meta kan dwingen om eindelijk onze volledige privacy te garanderen - is welgekomen. Als dat het failliet van Z's bedrijfjes zou betekenen, dan is dat voor mij geen issue (ik heb GEEN aandelen!).
Roel1966 8 december 2022 23:14
Zeker snap ik wel dat dit een verdienmodel is voor bedrijven als Meta maar evenzogoed erger ik mij er gruwelijk aan aan al die ongevraagde reclame. Rede ook wel dat ik meer en meer Facebook links heb laten liggen omdat je eerst een hele tijd bezig bent door alle reclamerommel heen te gaan. Dit ging zo ver dat ik zelfs reclame uit de meest onbekende vreemde landen kreeg waar ik nooit connecties mee had. Een tijd lang heb ik geprobeerd deze aan te melden als spam maar ook dat had geen enkele zin.

Van mij mogen ze dan ook b.v. op tv eens reclame streng gaan aanpakken want op de commerciele zenders is het hopeloos geworden. Soms heb je bijna 10 minuten reclame en 5 minuten tv oftewel tussen de reclame door kan je nog een beetje tv kijken.

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