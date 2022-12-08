Toezichthouders willen Meta's gepersonaliseerde advertenties illegaal verklaren

Het samenwerkingsverband van Europese privacytoezichthouders wil dat Meta stopt met eisen dat gebruikers gepersonaliseerde advertenties accepteren. Dat heeft Meta nu in de algemene voorwaarden opgenomen, maar volgens de EDPB is dat illegaal.

Dat zou de European Data Protection Board eisen, schrijft The Wall Street Journal. De EDPB heeft dat nog niet bevestigd. De Board is de overkoepelende organisatie van Europese privacytoezichthouders, waaronder de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens en de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. Volgens de krant heeft de EDPB een opdracht gegeven aan de Ierse privacytoezichthouder om op te treden tegen Meta. Zo'n opdracht is bindend; de Data Protection Officer moet dus binnen een maand optreden tegen het sociale medium. Dat moet in Ierland, omdat daar het Europese hoofdkantoor van Meta is gevestigd.

De EDPB wil dat Meta op Facebook en Instagram stopt met gepersonaliseerde advertenties waar gebruikers niet expliciet voor kiezen. Op dit moment kunnen gebruikers niet aangeven dat ze op Facebook of Instagram geen gepersonaliseerde advertenties willen zien. Meta heeft in de algemene voorwaarden opgenomen dat gebruikers daar automatisch mee akkoord gaan als ze ervoor tekenen.

Volgens de Europese toezichthouders overtreedt Meta daarmee de AVG. Die klacht had ook noyb, de stichting van privacyactivist Max Schrems. Die had een klacht ingediend over Meta, waar de EDPB het nu mee eens zegt te zijn. De Ierse privacytoezichthouder zei jarenlang dat Meta's handelswijze legaal was, maar de Europese waakhond weerspreekt dat nu.

De uitspraak wordt waarschijnlijk later deze maand openbaar en dwingt de Ierse toezichthouder om de beslissing over te nemen. Het zou een grote tegenslag kunnen betekenen voor Meta. Dat ligt al onder vuur na onder andere Apples beslissing om een opt-in te vragen voor tracking in apps. Meta waarschuwde aandeelhouders eerder ook al dat strengere privacyregels konden zorgen voor een tegenvallende omzet.