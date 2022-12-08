Be quiet-eigenaar Listan neemt randapparatuurmerk Mountain over

Listan neemt het randapparatuurmerk Mountain over. Daarmee wordt Mountain de derde dochteronderneming van de Duitse fabrikant, die ook be quiet en Xilence bezit. Het is niet bekend hoeveel Listan heeft betaald voor de overname.

De overname is bekendgemaakt via een gezamenlijk persbericht. Listan meldt dat het met de overname van Mountain de randapparatuurmarkt betreedt. "De markt voor randapparatuur heeft een bovengemiddeld groeipotentieel in gaming, streaming en contentcreatie. Mountain is pas twee jaar op de markt, maar heeft in zeer korte tijd enorm veel succes geboekt met zijn producten. Bovendien heeft het een indrukwekkende roadmap van nieuwe producten die zeker een grote impact zullen hebben. Met Mountain in onze gelederen kunnen we vol vertrouwen onze volgende doelen nastreven", schrijft Listan-ceo Stanislav Minkin.

Wat Listan heeft betaald voor de overname is niet bekend. Ook is het nog niet duidelijk wanneer de overname helemaal rond is. Mountain werd opgericht in 2018 en heeft sindsdien het Everest Max-toetsenbord en de Makalu 67-gamingmuis. Listan bestaat sinds 2000 en is de eigenaar van be quiet en Xilence.

Door Loïs Franx

Redacteur

Feedback • 08-12-2022 17:34 10

08-12-2022 • 17:34

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Reacties (10)

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Simon Weel 8 december 2022 18:12
Ik ken Mountain als fabrikant van tapedrives voor backups. En bestaat / bestond al heel wat eerder dan 2018. Ik zie dat 'Mountain Engineering II' ook een bedrijf is dat tapedrives maakt, maar of dat de oorspronkelijke firma is wordt me niet duidelijk....
Creesch @Simon Weel8 december 2022 18:58
Nee, dit is denk ik een ander bedrijf. Als je doorklikt naar het persbericht wordt het al snel duidelijk gezien de website en producten waar het om gaat https://mountain.gg/news/Listan-Group-acquires-MOUNTAIN/

Het is echt een relatief jong bedrijf voortgekomen uit een kickstarter en is voornamelijk bekend van hun modulaire mechanische keyboard de Everest Max.
XQuizyx 8 december 2022 18:53
Als eigenaar van een mountain keyboard ben ik heel benieuwd wat dit gaat brengen. Tot nog toe kan ik alleen maar vol lof zijn over het product en de software.

De bouw kwaliteit van het toetsenbord is enorm hoog en de software is merkbaar beter geworden sinds ik het in gebruik heb genomen. Vooral de verbetering van de software is iets waar ik zeer goede hoop voor had bij aanschaf door de manier waarop het bedrijf zichzelf presenteerde.

Hopelijk mag Mountain de focus blijven houden op hoge kwaliteit producten en bijbehorende software na deze overname!
Da_Teach @XQuizyx8 december 2022 19:32
Mis je niet de palm rest bij de dpad? In zit een beetje te zoeken naar een alternatief voor de Razor Blackwidow v3 Pro, voornamelijk voor software development. De Razor heeft toch wat issues waar ik gek van wordt (toetsen die blijven hangen enzo).
XQuizyx @Da_Teach8 december 2022 19:58
De dpad gebruik ik niet genoeg dat het een probleem is maar het was iets waar ik van te voren ook wel benieuwd naar was. Zelf heb ik nog een mooie wrist wrest liggen voor een 100% die ik gebruik als ik een keer een dagje data entry moet doen. Bij normaal gebruik mis ik het niet.

Dit toetsenbord is eigenlijk niet te vergelijken met een bord van Razer, Corsair etc. Zelf zie ik dit bord meer als een custom keyboard voor mensen die niet de tijd en moeite in een custom keyboard willen steken.

Mijn go to was altijd Ducky wat al een stuk beter is qua feel als de grote merken. Dit is de volgende stap. Stabilizers zijn factory lubed (en goed ook). Super mooi en stevig alu frame (die cnc marks die je ziet zijn irl veel subtieler als op de foto's en een super cool detail). Volledig hot swap dus als je in de toekomst een keer een toets moet vervangen vanwege problemen ben je voor een paar euro klaar.

Ik heb hem zelf wel in een aanbieding gekocht want die 250 euro is toch wel heel veel voor een toetsenbord. Hij is nu in de aanbieding voor 190 wat het voor mij een makkelijke keuze zou maken :).

Edit: product: Mountain Everest Max

[Reactie gewijzigd door XQuizyx op 22 juli 2024 14:48]

CrazyJoe @XQuizyx9 december 2022 09:57
Hoe solide is de verbinding van alle extras zoals de media controller en het numpad?
XQuizyx @CrazyJoe9 december 2022 15:19
De media controller zit er stevig op en komt er bij normaal gebruik zeker niet los.

De numpad komt niet zo maar los als je het bord normaal gebruikt. Als je het hele bord wilt verschuiven dan blijft hij ook meestal gewoon zitten. In principe kun je het hele bord optillen en blijft de dpad er aanhangen (hangt wel onder een hoek en niet in lijn met het toetsenbord). Dit zal zeker niet de bedoeling zijn maar ik was benieuwd of het mogelijk was.

Kortom, ook de verbindingen zijn van hoge kwaliteit. De dpad heb ik zeker al 100 keer eraf gehaald en dat werkt steeds net zo goed als de 10e keer mede door de magneten die een onderdeel zijn van de verbinding.
Memori @XQuizyx8 december 2022 20:35
Toevallig twee weken terug net de Macropad ge-pre-ordered omdat ik het beu was dat sommige applicaties en games elke keer maar weer conflicten hebben met mijn systeem hotkeys. Goed om te horen dat de bouwkwaliteit hoog is; dat stelt mij iets gerust :) .
WhiteSnake76 8 december 2022 19:57
Ik ben wel een beetje fan van Be-Quiet, 3 systemen met Be-Quiet CPU Top-Flow koelers, en 1 systeem met ook een Be-Quiet voeding. Xilence heb ik dan weer een paar case fans van die me ook goed bevallen.
Mountain ken ik eigenlijk niet, maar nu hun het over nemen komen er hopelijk wel een aantal producten (muizen en toetsenborden) bij.
R3m3d7 @WhiteSnake769 december 2022 10:38
Ik heb sinds black friday de mountain muis in huis en dat is echt een top ding, zeker voor de black friday prijs van 29 euro. Past prima in de Be-Quiet lineup die voor redelijke prijzen een premium gevoel geven wat mij betreft. Zeker voor de wat grotere handen een fijne muis.

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