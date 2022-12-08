Be quiet-eigenaar Listan neemt randapparatuurmerk Mountain over

Listan neemt het randapparatuurmerk Mountain over. Daarmee wordt Mountain de derde dochteronderneming van de Duitse fabrikant, die ook be quiet en Xilence bezit. Het is niet bekend hoeveel Listan heeft betaald voor de overname.

De overname is bekendgemaakt via een gezamenlijk persbericht. Listan meldt dat het met de overname van Mountain de randapparatuurmarkt betreedt. "De markt voor randapparatuur heeft een bovengemiddeld groeipotentieel in gaming, streaming en contentcreatie. Mountain is pas twee jaar op de markt, maar heeft in zeer korte tijd enorm veel succes geboekt met zijn producten. Bovendien heeft het een indrukwekkende roadmap van nieuwe producten die zeker een grote impact zullen hebben. Met Mountain in onze gelederen kunnen we vol vertrouwen onze volgende doelen nastreven", schrijft Listan-ceo Stanislav Minkin.

Wat Listan heeft betaald voor de overname is niet bekend. Ook is het nog niet duidelijk wanneer de overname helemaal rond is. Mountain werd opgericht in 2018 en heeft sindsdien het Everest Max-toetsenbord en de Makalu 67-gamingmuis. Listan bestaat sinds 2000 en is de eigenaar van be quiet en Xilence.