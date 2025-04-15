Mountain brengt toetsenborden voortaan onder merknaam be quiet uit

Be quiet kondigt zijn eerste toetsenborden aan, de Dark Mount en Light Mount. Het gaat om toetsenborden van het merk Mountain, dat in 2022 door be quiet-eigenaar Listan werd overgenomen. De toetsenborden kosten respectievelijk net geen 260 en 170 euro.

Beide toetsenborden ondersteunen argb-verlichting en hebben hot-swappable toetsen. De toetsenborden worden in eerste instantie met lineaire of tactile Cherry MX-switches geleverd in de toetsenbordlay-outs US, DE, UK en FR.

De Dark Mount beschikt daarnaast over een mediadock en numpad die te verwisselen zijn. Het mediadock heeft een schermpje, een 'mediawiel' en vijf speciale knoppen voor mediabediening. Boven het numpadgedeelte zitten daarnaast acht programmeerbare mediaknoppen met displays die afbeeldingen van 140x140 pixels kunnen weergeven. Hier kunnen bijvoorbeeld macro's en snelkoppelingen aan gekoppeld worden. De Light Mount heeft een conventionele lay-out, afgezien van de mediadraaiknop linksboven, naast de escapetoets.

Het is voor het eerst dat be quiet toetsenborden uitbrengt. Hoewel in het persbericht niets over het voormalige merk Mountain geschreven wordt, bevestigt het laatstgenoemde bedrijf via zijn Discord-server dat het voortaan onder de be quiet-merknaam toetsenborden uitbrengt, zo heeft Tweakers kunnen bevestigen. Mountain behoort sinds 2022 bij het moederconcern van be quiet. Het bedrijf belooft 'voorlopig' zijn eigen Discord-server en ondersteuning te onderhouden, maar brengt voortaan geen nieuwe producten meer onder de naam Mountain uit.