Mountain brengt toetsenborden voortaan onder merknaam be quiet uit

Be quiet kondigt zijn eerste toetsenborden aan, de Dark Mount en Light Mount. Het gaat om toetsenborden van het merk Mountain, dat in 2022 door be quiet-eigenaar Listan werd overgenomen. De toetsenborden kosten respectievelijk net geen 260 en 170 euro.

Beide toetsenborden ondersteunen argb-verlichting en hebben hot-swappable toetsen. De toetsenborden worden in eerste instantie met lineaire of tactile Cherry MX-switches geleverd in de toetsenbordlay-outs US, DE, UK en FR.

De Dark Mount beschikt daarnaast over een mediadock en numpad die te verwisselen zijn. Het mediadock heeft een schermpje, een 'mediawiel' en vijf speciale knoppen voor mediabediening. Boven het numpadgedeelte zitten daarnaast acht programmeerbare mediaknoppen met displays die afbeeldingen van 140x140 pixels kunnen weergeven. Hier kunnen bijvoorbeeld macro's en snelkoppelingen aan gekoppeld worden. De Light Mount heeft een conventionele lay-out, afgezien van de mediadraaiknop linksboven, naast de escapetoets.

Be quiet Dark MountBe quiet Dark MountBe quiet Dark MountBe quiet Dark Mount

Het is voor het eerst dat be quiet toetsenborden uitbrengt. Hoewel in het persbericht niets over het voormalige merk Mountain geschreven wordt, bevestigt het laatstgenoemde bedrijf via zijn Discord-server dat het voortaan onder de be quiet-merknaam toetsenborden uitbrengt, zo heeft Tweakers kunnen bevestigen. Mountain behoort sinds 2022 bij het moederconcern van be quiet. Het bedrijf belooft 'voorlopig' zijn eigen Discord-server en ondersteuning te onderhouden, maar brengt voortaan geen nieuwe producten meer onder de naam Mountain uit.

Be quiet Light MountBe quiet Light MountBe quiet Light Mount

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 15-04-2025 21:16 61

15-04-2025 • 21:16

61

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be quiet Dark Mount

vanaf € 209,-

4.5 van 5 sterren

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Reacties (61)

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shades 16 april 2025 07:08
Grappig - een mech keyboard uitbrengen en dan "be quiet" noemen :+
Ruuddie @shades16 april 2025 07:12
Ik wilde precies dit komen zeggen. Ik heb een lineair non clicky Mountain en ondanks dat ik het echt een fijn toetsenbord vind, is het absoluut niet stil. Dit itt mijn oude Logitech G915

[Reactie gewijzigd door Ruuddie op 16 april 2025 07:12]

Vlizzjeffrey @Ruuddie16 april 2025 10:54
Ik heb een zelfbouw bordje, silent switches erin en je hebt een stil bordje. setje silentje switches was maar 15 euro.
jaapzb @Vlizzjeffrey16 april 2025 12:18
maar die klikken niet zo lekker, cherry mx blues ftw!
Mic2000 @shades16 april 2025 09:56
Ik heb een toetsenbord van keychron met silent switches, heerlijk. Dus mogelijk hebben ze daar ook wel rekening mee gehouden.
effem @Mic200016 april 2025 22:30
Het is een voortzetting van de Mountain lijn. Het bouwt voort op de 60.
Oot was dit project de Everest 2 of zo, maar Be Quiet heeft klaarblijkelijk besloten de Mountain brand te killen
Ryen @shades16 april 2025 10:31
Grappig - een mech keyboard uitbrengen en dan "be quiet" noemen :+
Shut up and type! Dat is de bedoeling. :+
_Pussycat_ @shades16 april 2025 09:10
Ja, dat zal nogal wat ontevreden klanten opleveren, vrees ik. Ik had van BeQuiet óf een still, óf een anders genoemd toetsenbord verwacht.
!GN!T!ON @_Pussycat_16 april 2025 14:20
De merknaam is dan ook "Be Quiet!" Komt van de kreet die je collega of vriendin als je weer aan het typen bent :+
XenoniaN 15 april 2025 22:04
Ziet er best gelikt uit. Zou bijna denken dat BQ de kant van Corsair op gaat ;)

Nu nog Linux- ondersteuning... Mountain verkocht mij een keiharde "is er niet, komt er niet, doei" toen ik hiernaar vroeg omdat ik de Everest Max aan het overwegen was |:(
V-rg @XenoniaN15 april 2025 23:11
the new bq ones? There is a web application: iocenter.bequiet.com which is also supported from Linux (and Mac)
Zegt iemand van de Mountain/be quiet team op Discord.
XenoniaN @V-rg16 april 2025 09:51
Kijk, dat is nog eens uitstekend nieuws. :)
MrMonkE @XenoniaN15 april 2025 22:14
Oh, dan moet je dualboot om je 'streamdeck' aan te passen?
XenoniaN @MrMonkE16 april 2025 09:52
Sterker nog, aan de Linux kant werkt van de Everest Max geen enkele functionaliteit behalve het toetsenbord zelf en het volume wiel.
effem @XenoniaN16 april 2025 22:33
BQ heeft ondersteuning voor de nieuwe borden onder Linux via een web interface.

Overigens was er sinds een paar maanden in het public domain ondersteuning voor de Everest Max onder Linux: https://gitlab.com/FransM/Sherpa
command line en een python interface waarmee bijna alles wat interessant is kon.
GarBaGe 15 april 2025 21:28
Grappig, 8 van die programmeerbare knoppen met display.
Soort mini stream deck
vrow @GarBaGe16 april 2025 08:52
Als je die los wilt, moet je even kijken naar hun DisplayPad.
Niet duur en werkt goed!
Casejunky @GarBaGe16 april 2025 14:09
Ja dat is wel een leuke gimmick, beetje afgekeken van de logitech G15 destijds.
Verwijderd @GarBaGe15 april 2025 21:43
Draait het toetsenbord dan ook SteamOS?
Armada651 @Verwijderd15 april 2025 21:45
stream deck
BelovedAunt @Armada65116 april 2025 02:18
Ik moest meteen denken aan StreamOS…

On-topic: Het design van het toetsenbord is fantastisch, zelf nog nooit van Mountain keyboards gehoord, toch maar eens in verdiepen!

Werkt dit overigens goed op Linux, weet iemand dat?
doom71 @BelovedAunt16 april 2025 12:00
Het werkt, maar alleen als een standaard toetsenbord. Heb zelf een mountain everest max maar de software (Basecamp) heeft alleen een windowsversie
effem @doom7116 april 2025 22:34
Er is public domain code in https://gitlab.com/FransM/Sherpa
primair ontwikkeld voor linux maar werkt ook onder Windows (en zou ook onder MacOS moeten werken).
doom71 @effem18 april 2025 12:31
Ah, nice. Die kende ik nog niet
MustacheNick @Verwijderd15 april 2025 21:45
hij schrijft stream deck niet Steam deck
huntedjohan 15 april 2025 21:37
Vind deze hub aan de bovenkant er beter uitzien dan de huidige van mountain. Maar ben wel blij met m'n mountain toetsenbord.
MustacheNick @huntedjohan15 april 2025 21:47
Ik ook wel qua toetsenbord. Maar de software is wel bizar traag en soms wordt mijn toetsenbord qua numpad niet herkend. Dan moet ik de usb-c kabel eruit en erin doen voordat dit weer werkt.
effem @MustacheNick15 april 2025 21:50
Dat kan een USB power issue zijn. Er zijn op discord anderen die daar ook problemen over gerapporteerd hebben. Probeer eens een andere poort
AlphaJuno2 @effem15 april 2025 23:33
Het ligt niet aan de USB poort, het is de combinatie tussen numpad en toetsenbord.
Ik heb diverse Everest Mountain Max toetsenborden (zeer aantrekkelijk aan kunnen schaffen) waarvan één numpad met toetsenbord combinatie dit probleem vertoond. De rest werkt zonder problemen.
huntedjohan @MustacheNick15 april 2025 21:49
Las dat meer mensen hier last van hebben. Gelukkig heb ik daar nog helemaal geen last van. Ook met het displaypad heb ik geen enkel probleem
Neophyte808 @huntedjohan16 april 2025 03:48
Je neemt me de woorden uit de mond, met name het ronde scherm is vrij nutteloos. Het rechthoekige design past ook veel beter bij de rest van het toetsenbord.
AtlAntA 16 april 2025 06:56
Werkt het numpad ook nog undocked? Er zijn situaties waarbij ik mijn muis tussen het toetsenbord en numpad wil gebruiken en situaties waarbij ik het numpad aan het toetsenbord wil gebruiken.
Robsel_NL @AtlAntA16 april 2025 12:27
Als het zo werkt als de oude mountain (zo te zien wel) dan nee. Je sluit zo'n dock aan via een ubc c aansluiting.
AtlAntA @Robsel_NL16 april 2025 13:17
Dankjewel dan blijf ik nog even bij mijn Logitech g915x tkl en 8bitdo retro numpad in de c64 kleuren.
effem @AtlAntA16 april 2025 22:36
Ja zoals ik op discord begreep werkt dat voor de DarkMode nog steeds zo.
Let op, het numpad kan niet direct op een usb poort aangesloten worden. (dat kon bij de Everest Max ook niet)
Coolstart 15 april 2025 21:40
Ik zal mogelijk het doelpubliek wel niet zijn maar het ziet er wat klungelig uit. Die toetsen boven de numpad zijn lager dan de andere toetsen. Lijkt me een ergonomische misser.

En waarom zo’n mega toetsen? Travel is toch een vertraging in reactietijd? En als ze direct aangrijpen, waarom dan zo’n megatoets? Of is er iets wat ik mis?

Heb een midrange game PC en zou graag een toetsenbord hebben met geïntegreerde programeerbare toetsen met een schermpje ipv steam deck maar dit is niet game
changer die ik in gedachten had.

Misschien zit er overal een logica achter maar ik snap het niet op basis van de foto’s.
effem @Coolstart15 april 2025 21:54
Ik ken de nieuwe toetsenborden niet, maar bij de Mountain toetsenborden zijn vrijwel alle keys herdefinieerbaar.

De toetsen boven het numpad waren ook op de Everest lager.
Hier zit voorzover ik weet een enkel display onder.

Overigens lijken de toetsen me niet groter als bij de Everest borden (en die waren in mijn ogen ook redelijk normaal voor mechanische toetsenborden.

Er zijn trouwens zowel tactile als lineaire toetsen leverbaar (en ze zijn verwisselbaar)

[Reactie gewijzigd door effem op 16 april 2025 22:36]

RepareerDroid 15 april 2025 22:19
Wel hele stille toetsenborden neem ik aan.
HenkEisDS @RepareerDroid16 april 2025 09:11
Anders hadden ze het wel Be Loud genoemd. :+
Nikeo 15 april 2025 21:53
Dat verklaart waarom het mountain everest max toetsenbord enige tijd terug voor 50 euro verkocht werd. (ik ben er erg tevreden mee).

Dit nieuwe toetsenbord heeft hier een aantal duidelijke overeenkomsten mee
Slavy 15 april 2025 23:11
Ik gebruik nog steeds mijn G19 vanwege het display, dit lijkt een mogelijk goede vervanger.
Advanced03 15 april 2025 23:22
Zijn ze dan stil? :)

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