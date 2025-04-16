"Odido start e-simdienst met onbeperkt internet voor 2,50 euro per dag"

Odido start woensdag met SimWallet, een e-simdienst die klanten 1 dag of 30 dagen onbeperkt internet geeft. De dienst is bedoeld voor zowel mensen die in Nederland wonen als toeristen. SimWallet heeft een maximale downloadsnelheid van 100Mbit/s en een fup van 20GB per dag.

SimWallet biedt bij introductie drie passen: twee 100Mbit/s-passen die 1 dag of 30 dagen geldig zijn, en een 20Mbit/s-dienst die ook 30 dagen geldig is. Klanten kunnen SimWallet alleen via de SimWallet-app downloaden en gebruiken, die vanaf woensdag beschikbaar is in Android- en iOS-appwinkels. Gebruikers maken in die app een e-sim aan op het apparaat en nemen daarna een dag- of maandpas af. SimWallet is dus niet via Odido's website of winkel af te sluiten.

De app kan de e-sim direct op het apparaat van de gebruiker aanmaken, of kan QR-codes tonen om e-sims op andere apparaten te installeren, zoals een tablet of de telefoon van een ander. Daardoor kunnen er in de app meerdere e-sims staan die geïnstalleerd zijn op verschillende apparaten. Hier komt ook de naam SimWallet vandaan, legt Tisha van Lammeren, Odido's Chief Commercial Officer Mass Market aan Tweakers uit. Odido sluit niet uit dat de dienst ook voor fysieke e-simkaarten werkt om bijvoorbeeld in wifihotspotrouters te gebruiken, maar zegt ook dit vooraf niet te hebben getest.

De e-sim blijft minimaal drie maanden actief op het apparaat en kan in die drie maanden voorzien worden van SimWallet-producten. Gebruikers kunnen dus met SimWallet een e-sim aanmaken op een tablet met e-sim-ondersteuning, om hier bijvoorbeeld een week later een SimWallet-product op te zetten. Na die drie maanden moet er een nieuwe e-sim geactiveerd worden op het apparaat voordat er weer SimWallet-passen op geplaatst kunnen worden.

Toeristen en binnenlandse klanten

Odido richt zich met SimWallet op zowel binnenlandse klanten als toeristen, zegt Van Lammeren. "Dan gaat het bijvoorbeeld om mensen die bij een formule 1-race zijn of een ander evenement, en bij een concurrerende provider geen bereik hebben. Stel dat wij daar wél een extra mast hebben staan, dan kunnen ze met SimWallet daar tijdelijk gebruik van maken."

De dienst kan ook gebruikt worden voor huidige Odido-klanten, zegt Van Lammeren. Een voorbeeld hiervan is ouders met kinderen, waarbij de kinderen op een dag veel zouden willen streamen tijdens een lange autoreis. "Dan kun je ze laten hotspotten op jouw telefoon, maar dat gaat weer van jouw dag- of databundel af. Met SimWallet hebben ze een eigen bundel en liften ze niet mee op jouw abonnement." De dienst zou ook geschikt zijn voor gebruikers die willen overstappen naar Odido, maar vooraf willen testen of het bereik voldoet.

SimWallet is volgens de provider ook geschikt voor toeristen die naar Nederland komen. Concurrenten zoals Vodafone en virtuele providers bieden hier ook e-sims voor aan, maar vaak gaat het om langere periodes of hogere tarieven. SimWallet zou daarom ook met deze diensten kunnen concurreren, denkt Van Lammeren. Overigens ondersteunt de dienst op dit moment nog geen Apple Pay of Google Pay. Odido werkt wel aan ondersteuning voor deze betaaldiensten, maar kon nog niet aangeven wanneer deze ondersteuning zal komen. Bij introductie ondersteunt de dienst alleen iDEAL en creditcard. Betaling gaat vooraf.

Eenvoudige UI en fairusepolicy

Odido zegt bij SimWallet te hebben gefocust op simpele, toegankelijke UI om het gebruik van een e-sim mogelijk te maken. E-sims bestaan al jaren en inmiddels ondersteunt zo'n 50 procent van de huidige klantapparaten de digitale sim. Bij nieuwe apparaten zou het aandeel op 80 tot 90 procent liggen. In de praktijk worden e-sims echter minder gebruikt, daarom zegt Odido de klant ook van extra informatie te willen voorzien via bijvoorbeeld faq's. Odido zegt dat met de SimWallet-app klanten binnen drie minuten de e-sim werkend kunnen krijgen.

Bij SimWallet krijgen klanten alleen een dataverbinding en een 097-nummer. De dienst werkt vooralsnog alleen in Nederland. De provider sluit niet uit op termijn ook een SimWallet-dienst voor het buitenland aan te gaan bieden. SimWallet werkt met een fairusepolicy van 20GB per dag. Klanten die meer verbruiken, worden teruggezet op 1Mbit/s. Volgens Odido komt die 20GB overeen met wat 'veel minder dan 1 procent' van de mobiele Odido-klanten op een dag gebruikt. "Een studentenflat die allemaal op één SimWallet-pas wil werken, gaat daarmee dus niet lukken. Maar daar is het product ook niet voor bedoeld."

Van Lammeren is niet bang voor kannibalisatie tussen SimWallet en bestaande maandelijkse abonnementen. Een tweejarig onbeperkt 5G-abonnement kost immers 27,50 euro voor 20Mbit/s, of 32,50 euro voor 400Mbit/s. SimWallet laat klanten tussentijds opzeggen en kent geen inflatiecorrectie. Die e-simdienst heeft echter geen spraakdiensten, wat de 'reguliere' abonnementen wel hebben. Die reguliere abonnementen hebben bovendien extra kortingen als klanten meerdere Odido-abonnementen op één adres combineren, iets wat SimWallet ook niet heeft. Van Lammeren sluit niet uit dat klanten zullen overstappen op SimWallet, maar verwacht niet dat dit op grote schaal zal gebeuren.

Update, 10.44 uur - Tweaker ikbenjoeri heeft de dienst getest; SimWallet lijkt gebaseerd te zijn op een e-simplatform van Truphone en de gebruiker een Brits IP-adres te geven. Het verkeer wordt daarbij wel via Amsterdam afgehandeld.