Odido start e-simdienst met onbeperkt internet voor 2,50 euro per dag

Odido start woensdag met SimWallet, een e-simdienst die klanten 1 dag of 30 dagen onbeperkt internet geeft. De dienst is bedoeld voor zowel mensen die in Nederland wonen als toeristen. SimWallet heeft een maximale downloadsnelheid van 100Mbit/s en een fup van 20GB per dag.

SimWallet biedt bij introductie drie passen: twee 100Mbit/s-passen die 1 dag of 30 dagen geldig zijn, en een 20Mbit/s-dienst die ook 30 dagen geldig is. Klanten kunnen SimWallet alleen via de SimWallet-app downloaden en gebruiken, die vanaf woensdag beschikbaar is in Android- en iOS-appwinkels. Gebruikers maken in die app een e-sim aan op het apparaat en nemen daarna een dag- of maandpas af. SimWallet is dus niet via Odido's website of winkel af te sluiten.

De app kan de e-sim direct op het apparaat van de gebruiker aanmaken, of kan QR-codes tonen om e-sims op andere apparaten te installeren, zoals een tablet of de telefoon van een ander. Daardoor kunnen er in de app meerdere e-sims staan die geïnstalleerd zijn op verschillende apparaten. Hier komt ook de naam SimWallet vandaan, legt Tisha van Lammeren, Odido's Chief Commercial Officer Mass Market aan Tweakers uit. Odido sluit niet uit dat de dienst ook voor fysieke e-simkaarten werkt om bijvoorbeeld in wifihotspotrouters te gebruiken, maar zegt ook dit vooraf niet te hebben getest.

De e-sim blijft minimaal drie maanden actief op het apparaat en kan in die drie maanden voorzien worden van SimWallet-producten. Gebruikers kunnen dus met SimWallet een e-sim aanmaken op een tablet met e-sim-ondersteuning, om hier bijvoorbeeld een week later een SimWallet-product op te zetten. Na die drie maanden moet er een nieuwe e-sim geactiveerd worden op het apparaat voordat er weer SimWallet-passen op geplaatst kunnen worden.

Toeristen en binnenlandse klanten

Odido richt zich met SimWallet op zowel binnenlandse klanten als toeristen, zegt Van Lammeren. "Dan gaat het bijvoorbeeld om mensen die bij een formule 1-race zijn of een ander evenement, en bij een concurrerende provider geen bereik hebben. Stel dat wij daar wél een extra mast hebben staan, dan kunnen ze met SimWallet daar tijdelijk gebruik van maken."

De dienst kan ook gebruikt worden voor huidige Odido-klanten, zegt Van Lammeren. Een voorbeeld hiervan is ouders met kinderen, waarbij de kinderen op een dag veel zouden willen streamen tijdens een lange autoreis. "Dan kun je ze laten hotspotten op jouw telefoon, maar dat gaat weer van jouw dag- of databundel af. Met SimWallet hebben ze een eigen bundel en liften ze niet mee op jouw abonnement." De dienst zou ook geschikt zijn voor gebruikers die willen overstappen naar Odido, maar vooraf willen testen of het bereik voldoet.

SimWallet

SimWallet is volgens de provider ook geschikt voor toeristen die naar Nederland komen. Concurrenten zoals Vodafone en virtuele providers bieden hier ook e-sims voor aan, maar vaak gaat het om langere periodes of hogere tarieven. SimWallet zou daarom ook met deze diensten kunnen concurreren, denkt Van Lammeren. Overigens ondersteunt de dienst op dit moment nog geen Apple Pay of Google Pay. Odido werkt wel aan ondersteuning voor deze betaaldiensten, maar kon nog niet aangeven wanneer deze ondersteuning zal komen. Bij introductie ondersteunt de dienst alleen iDEAL en creditcard. Betaling gaat vooraf.

Eenvoudige UI en fairusepolicy

Odido zegt bij SimWallet te hebben gefocust op simpele, toegankelijke UI om het gebruik van een e-sim mogelijk te maken. E-sims bestaan al jaren en inmiddels ondersteunt zo'n 50 procent van de huidige klantapparaten de digitale sim. Bij nieuwe apparaten zou het aandeel op 80 tot 90 procent liggen. In de praktijk worden e-sims echter minder gebruikt, daarom zegt Odido de klant ook van extra informatie te willen voorzien via bijvoorbeeld faq's. Odido zegt dat met de SimWallet-app klanten binnen drie minuten de e-sim werkend kunnen krijgen.

Bij SimWallet krijgen klanten alleen een dataverbinding en een 097-nummer. De dienst werkt vooralsnog alleen in Nederland. De provider sluit niet uit op termijn ook een SimWallet-dienst voor het buitenland aan te gaan bieden. SimWallet werkt met een fairusepolicy van 20GB per dag. Klanten die meer verbruiken, worden teruggezet op 1Mbit/s. Volgens Odido komt die 20GB overeen met wat 'veel minder dan 1 procent' van de mobiele Odido-klanten op een dag gebruikt. "Een studentenflat die allemaal op één SimWallet-pas wil werken, gaat daarmee dus niet lukken. Maar daar is het product ook niet voor bedoeld."

Van Lammeren is niet bang voor kannibalisatie tussen SimWallet en bestaande maandelijkse abonnementen. Een tweejarig onbeperkt 5G-abonnement kost immers 27,50 euro voor 20Mbit/s, of 32,50 euro voor 400Mbit/s. SimWallet laat klanten tussentijds opzeggen en kent geen inflatiecorrectie. Die e-simdienst heeft echter geen spraakdiensten, wat de 'reguliere' abonnementen wel hebben. Die reguliere abonnementen hebben bovendien extra kortingen als klanten meerdere Odido-abonnementen op één adres combineren, iets wat SimWallet ook niet heeft. Van Lammeren sluit niet uit dat klanten zullen overstappen op SimWallet, maar verwacht niet dat dit op grote schaal zal gebeuren.

Update, 10.44 uur - Tweaker ikbenjoeri heeft de dienst getest; SimWallet lijkt gebaseerd te zijn op een e-simplatform van Truphone en de gebruiker een Brits IP-adres te geven. Het verkeer wordt daarbij wel via Amsterdam afgehandeld.

Pas 24h Snelste 30 Dagen Snel 30 Dagen Snelste
Snelheid 100/20Mbit/s 20/5Mbit/s 100/20Mbit/s
Prijs 2,50 euro 20 euro 25 euro

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 16-04-2025 00:01 180

16-04-2025 • 00:01

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freestyler2 16 april 2025 03:59
"Odido start e-simdienst met onbeperkt internet voor 2,50 euro per dag"

Onbeperkt, maar wel met een FUP van 20GB. Dus eigenlijk gewoon 20GB voor €2,50 per dag, en daarna een nostalgische trip naar GPRS-snelheid.
'Onbeperkt internet' is blijkbaar het nieuwe 'tot je verbinding praktisch onbruikbaar wordt'. Marketing wint het weer van de werkelijkheid.
Fijn ook hoe Odido 'onbeperkt' opnieuw definieert als 'tot 20GB, daarna wachten tot je WhatsApp-bericht aankomt.

[Reactie gewijzigd door freestyler2 op 16 april 2025 04:00]

MadMan @freestyler216 april 2025 06:36
Je kunt in de Odido app ook op een knop duwen, dan heb je meteen weer een "nieuwe" bundel. Dat kan onbeperkt en gratis. Mij is verteld dat dit zo is geregeld omdat "talloze" klanten de onbeperkte sims inzetten om gratis wifi voor hun klanten te verstrekken in hun restaurants, winkels en op terrassen. Dat liep compleet de spuigaten uit en dat hebben ze op deze manier opgelost.
Nogmaals, dit is wat mij is verteld, geen idee of het waar is. Dat je met de app direct je bundel kunt aanvullen, onbeperkt en gratis, klopt echter als een huis. Ik doe het zelf vrij regelmatig.
AuteurHayte Redacteur @MadMan16 april 2025 08:35
Bij de SimWallet-passen kan dit niet, dan is die 20GB een harde limiet. Wil je daarna weer op volle snelheid internetten, moet je een extra pas kopen.
Verwijderd @Hayte16 april 2025 12:28
Bij de SimWallet-passen kan dit niet, dan is die 20GB een harde limiet. Wil je daarna weer op volle snelheid internetten, moet je een extra pas kopen.
In het persbericht, noch in de specificaties wordt gesproken over een harde limiet, er wordt zelfs gesproken over 'Onbeperkt'. Ook ontbreken Algemene- / Aanvullende Voorwaarden wat mij dus erg nieuwsgierig maakt hoe je komt aan die '20GB limiet'.

Een simpel belletje naar Odido leert dat Onbeperkt gewoon onbeperkt is... zei het dat ze een (niet genoemde) FUP hanteren maar dit niet betekent dat je een nieuwe SimWallet hoeft te kopen aangezien je dan weer niet kunt spreken over een 'FUP'.

Nog een leuk weetje, FUP is trouwens nergens 20GB anders zou je bij de Unlimited Sim abonnementen ook geen kostenloze extra GB's kunnen bestellen via de app of SMS.

Ook krijg je onbeperkte GB’s. Met SimWallet van Odido koop je voordelig een data only eSIM voor één dag, meerdere dagen of een maand. Ideaal als je tijdelijk data nodig hebt zonder abonnement.
Bron: Odido.nl

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 16 april 2025 12:29]

AuteurHayte Redacteur @Verwijderd16 april 2025 13:10
Het is een harde limiet, in de zin dat je daarna over gaat op 1Mbit/s. Je hebt dus geen gratis aanvullers zoals je dat wel hebt bij de Unlimited Sim-abonnementen. Deze info komt uit een persbijeenkomst die ik gister had met Odido.
Christoxz @Verwijderd16 april 2025 13:40
In de SimWallet FUP staat dat gewoon beschreven:
1. SimWallet biedt dus producten aan waarme je onbeperkt aantal GB's kunt verbruiken in Nederland
2. Na overschrijding van de 20GB grens binnen een dag in Nederland wordt de internetsnelheid echter automatisch verlaagd to max. 1Mbit/s voor het restant van die dag aan verbruik van onbeperkt aantal GB's
Verder krijg je ook gewoon onbeperkt aantal GB's, alleen max 20GB op volle snelheid.

[Reactie gewijzigd door Christoxz op 16 april 2025 13:46]

ucsdcom
@Hayte16 april 2025 10:18
Bij de SimWallet-passen kan dit niet, dan is die 20GB een harde limiet. Wil je daarna weer op volle snelheid internetten, moet je een extra pas kopen.
Dan is het geen onbeperkt internet maar een bundel van 20 GB voor dat bedrag. Dit is nog iets wat een vraag waard is aan Odido. Zo mag en kan je het geen onbeperkt noemen natuurlijk.

Hun list is dat je na de bundel terug valt naar 1Mbit/s. Dat staat in de praktijk gelijk aan geen internet hebben. De terugval naar een onbruikbaar lage snelheid is onbruikbaar. Je zal op eigenlijk alle diensten daarmee na de 20 GB een time-out gaan krijgen. Dus niet onbeperkt in de praktijk.

En verder is de 20 Mbit/s ook net de grens waarop je bruikbaar mobiel internet hebt.
AuteurHayte Redacteur @ucsdcom16 april 2025 10:35
Fups zijn geen unicum in de telecomwereld, dat is voor SimWallet niet uniek. Na die 20GB heb je nog steeds een internetverbinding, inderdaad op een vrij lage snelheid. Maar dan kan je nog steeds whappen, spotify'en en webbrowsen, streaming wordt inderdaad lastig dan.

Fwiw, ik zie mezelf als een relatief zware 5G-gebruiker. Ik gebruik thuis amper wifi en zit 'gewoon' op mijn 5G-verbinding te youtuben, onderweg naar kantoor hotspot ik ook in de trein naar mijn werklaptop. Ik heb deze maand tot dusver 22,5GB verbruikt. Dus ik geloof Odido hierin best dat die 20GB per dag voor ruim 99 procent van de gebruikers prima is. Ik heb net ook ff in Prime gekeken, Once Upon A Time in Hollywood is 4,7GB voor de allerhoogste kwaliteit die zij aanbieden. Die film kan je dus vier keer kijken, wat goed is voor 10 uur aan filmplezier.

Ik kan me niet echt usecases voorstellen die meer data verbruiken dan dat. Tenzij je natuurlijk van plan was om Call of Duty binnen te halen op je pc via een SimWallet-hotspot, maar daar is dit product niet voor bedoeld, nee.
Rex @Hayte16 april 2025 11:10
Ik begrijp dat het voor jullie redacteurs ook moeilijk is om te bepalen of iets écht onbeperkt is, of als een "marketing-ploy" gebruikt wordt.
Ik vind een dagpas met max. 20GB niet echt onbeperkt. In zo´n geval zou ik "1 dag = 20GB" gebruiken.
Voor de monthly abonnement kun je wel zoiets "onbeperkt" noemen. Je hebt dan max. 600GB.
AuteurHayte Redacteur @Rex16 april 2025 11:16
Fair enough, ik heb de fup toegevoegd aan de inleiding :)
ucsdcom
@Hayte16 april 2025 12:18
Fair enough, ik heb de fup toegevoegd aan de inleiding :)
Top! Dat maakt het meteen heel helder.

Dit aanbod is een mooie dient natuurlijk voor wie geen vast abonnement wil. En voor Odido is het natuurlijk meteen een tegenhanger van de e-sim vakantie apps zoals Airalo, Simly, Holafly, Flexiroam, Drimsim, Nomad, Dent etc. waar je met een paar klikken een e-sim met een databundel koopt en download op je toestel waar je ook bent. Daar kan je vaak kiezen voor een goedkopere e-sim per land, of een iets duurdere in databundels regio e-sim (Lees Europe) of een nog duurder in data zijnde wereld simkaart. Voordeel is in de meeste gevallen dat je de beschikking hebt over 2 of 3 Nederlandse mobiele netwerken, omdat dit eigenlijk roaming simkaarten zijn. Dus in gebieden met zwakke dekking heb je dan gewoon alle netwerken tot je beschikking en meer kans op mobiel bereik. Anderzijds bieden niet alle e-sims 4 of 5g aan op alle netwerken. Meestal op1 5g en de rest 4g.

In de meeste Europese landen gebruiken deze aanbieders e-sims die op 3-UK zitten of op een Poolse aanbieder. Wie weet wil Odido ook daar in het gat springen wat de andere providers laten. Liever een klant die lokaal bij Odido een e-sim koopt, dan een klant die zo'n vakantie e-sim app gebruikt.
Voorwaarde is dan wel dat betalen via creditcard etc. wordt toegevoegd.

De Europese e-sim komt dan vast ook wel.

Edit: net even de app geinstalleerd: je kan ook met een Visa of Mastercard creditcard betalen voor een bundel. De simkaart die je krijgt identificeert zichzelf als netwerk "1Global" dus er zit nog veel meer aan te komen als je deze naam ziet.

[Reactie gewijzigd door ucsdcom op 16 april 2025 13:40]

magician2000 @Rex16 april 2025 23:47
Wacht, voor een dag 20GB is niet onbeperkt, maar voor een maand 600GB wel? Die begrijp ik niet. Onbeperkt is precies dat. Niet een FUP of begrensing.

Dat abonnementen waar niet genoemd wordt dat het "onbeperkt" is een FUP hebben is al bizar genoeg.
xzaz @Hayte16 april 2025 11:17
Onbeperkt is zoals het woord aangeeft onbeperkt. Als je er dan een 20GB bundel van maakt is het niet onbeperkt. Dan kan je met voorbeelden komen dat de meeste mensen daar genoeg aan hebben maar dat is irrelevant.
sebastienbo @xzaz17 april 2025 21:52
20gb is trouwens voor 2025 normen heel laag .
In België heb je 25gb voor 9 euro bij yoin, daar krijg je ook nog onbeperkt bellen en sms bij. Voor dat geld surf je trouwens ook sneller.

[Reactie gewijzigd door sebastienbo op 17 april 2025 21:54]

toxict @Hayte16 april 2025 12:41
Ik presteerde het om 5GB tot 10GB per dag er doorheen te jagen.
1 uur in de auto naar werk en dan een Youtube stream opzetten om te luisteren (DefCon ofzo) en terug weer...
Was ik door mijn bundel van 5GB heem, dan was het een kwestie van een knop indrukken in de Tele2 app (voordat het dus Odido werd) en gewoon weer door..
Kan me niet voorstellen dat het nu anders is geworden.
sebastienbo @toxict17 april 2025 21:53
Ik heb al dat HD uitgezet op YouTube, het heeft geen zin op zo een kleine schermen (datasafer aangezet)
midego @Hayte16 april 2025 13:52
Ik verbruik per maand bijna 700 GB aan data over een Odido lijn die 4g geeft op 2 streepjes en ongeveer 150mbit/40mbit aan data trekt.

Ik betaal 25 euro per maand voor onbeperkt, 20 GB per dag, daarna moet ik een SMS sturen naar Odido die het daglimiet vernieuwt.

Via iOS dit in een automation gebakken dat wanneer ik een melding krijg dat ik de daglimiet heb bereikt, er automatisch een SMS terug wordt gestuurd om de bundel te heractiveren, dit gaat perfect en ik heb 99 van de 100 keer geen downtime.
magician2000 @Hayte16 april 2025 23:46
Wat normaal is, is niet relevant. Onbeperkt is onbeperkt en geen FUP of 20GB.

Als bedrijven hier niet goed mee om kunnen gaan, dan zal er maar wetgeving voor moeten komen. Dit is gewoon oplichterij (iets wat ook steeds normaler geworden is overigens).
indostylo @Hayte17 april 2025 01:08
Ik geloof best dat grotendeels van Odido klanten geen 20 GB binnen 1 dag zullen gebruiken.

Maar dan om die 1 mbit/s mee te geven dat ze daardoor “Onbeperkt” kunnen noemen, is gewoon absurd. Je kan bijna niks doen met 1mbit/s tegenwoordig.

Het is net als een “all you can eat” restaurant, waar je na je eerste bordje hebt opgegeten, dat je daarna alleen nog maar onbeperkt “zout en peper” op je bordje mag strooien.


Misschien om nog eerlijker te maken, schrijf dan de FUP van 20Gb / dag in het zelfde grotte lettertype als de “Onbeperkt” op de voorpagina. En niet achter links en in kleine lettertjes.
laptopleon @ucsdcom16 april 2025 11:30
Onbeperkt is onbeperkt, dus dat ben ik helemaal met je eens, maar 20 Mbit/s is gewoon dikke prima voor mobiel internet. Netflix geeft zelf aan dat 15 Mbps genoeg is om op 4K-kwaliteit te streamen. Ik zou niet weten wat er verder nog bij zou moeten komen, wat een significant snellere verbinding noodzakelijk maakt. Het enige wat je daarmee nog kan verbeteren, is een seconde minder bufferen bij de start, als dat al niet gemaskeerd wordt door preload-truckjes.
Blizz @laptopleon16 april 2025 13:26
1 Mbps is ook prima om 4K te streamen hoor, maar dan wel van absolute baggerkwaliteit. Resolutie heeft namelijk niets met kwaliteit te maken, alleen met het aantal pixels in een bestand. Een goede 720p media is dan ook vaak de superieure keus vergeleken met een matige 1080p versie van dezelfde media. Netflix' compressie is aan de matige kant. YouTube is verschrikkelijk. Ze zijn heus technisch bekwaam, maar hun media kwalitatief beperkt, omdat ze niet de beste kwaliteit willen bieden, maar de beste balans. Daarom vind ik het ook tergend dat providers streamingdiensten als een soort heilige profeet of expert beschouwen naar de gebruiker toe. "Kijk gebruiker, zij knijpen pas echt de kwaliteit en zodanig heb jij niet meer nodig" is namelijk een baggerargument van jewelste. :Y)

/rant over 4K-kwaliteit

20 Mbps (2,5 MBps) kan ook mobiel ellendig traag zijn, maar als dat je praktische snelheid is, dan is het inderdaad prima voor constant gebruik als je niet iets hoeft te downloaden. Praktisch voorbeeld: als je een game speelt en graphics voor het volgende level zijn een aantal gigabytes, dan ben je ver van huis en is dit een heel onpraktisch lage snelheid. Maar kleine alledaagse taken, zoals in een kaartenapp de stad Amsterdam offline opslaan, in een vertaalapp een taal offline downloaden of een paar afbeeldingen in volledige (gecomprimeerde, bv. jpeg of HEIC) resolutie te delen, zijn inderdaad zo gedaan.

Als 20 Mbps je theoretische/beloofde snelheid is, dan valt dat vaak erg tegen, net als oude ADSL vroegah waar je vaak toch al 20% kwijt was voor de router. Mobiel kan die aanslag veel erger zijn en 20 Mbps is dan ook geen 20 Mbps. 1 Mbps is dan ook al vaak niet 1 Mbps.

Als de bandbreedte een beetje fatsoenlijk is, dan is de latency inderdaad misschien wel belangrijker om je op te richten, ook omdat het in de praktijk vaak samenhangt: lagere theoriebandbreedte, aanzienlijk lagere praktijkbandbreedte, nog langzamere latency. Preload-trucs vreten dan weer aan je bandbreedte. :O
jongetje
@ucsdcom16 april 2025 12:55
Met 1Mbit kun je prima berichten (en audio bellen) versturen via de bekende apps. Daar heb je echt geen 10Mbit voor nodig.

[Reactie gewijzigd door jongetje op 16 april 2025 13:05]

iceheart @ucsdcom16 april 2025 19:23
...?
Als die 1 Mbit/s ook een daadwerkelijke 1Mbit (min IP overhead, dan) is, is dat op zich prima om een beetje op te browsen? Gaat wel wat langzamer aanvoelen en met netflixen is het wel gedaan, maar 'in de praktijk gelijk aan geen internet' is IMO zwáár overdreven.

Dat de term onbeperkt onfortuinlijk is ben ik met je eens.
Helaas is de aard van de mens nou eenmaal dat iets te veel figuurtjes van écht onbeperkt misbruik zouden maken dus ik snap een (voor mobiel best wel vrij riante!) FUP wel, al zou het natuurlijk mooier zijn als we daar een eerlijker naam voor zouden kunnen vinden.
laser50 @ucsdcom17 april 2025 00:19
Het is niet eens 1 Mb/s, volgens mij (was vroeger zo loopt het terug naar een super matige 64kb/s...

Dus als je ook maar een bericht wil kunnen ontvangen moest je dan eerst alle andere apps uitgooien..

Blijft gigantisch smerig. Kan daarmee eigenlijk ook amper op de odido app komen om dan toch de bundel te verlengen
The Zep Man @MadMan16 april 2025 07:12
Je kunt in de Odido app ook op een knop duwen, dan heb je meteen weer een "nieuwe" bundel. Dat kan onbeperkt en gratis. Mij is verteld dat dit zo is geregeld omdat "talloze" klanten de onbeperkte sims inzetten om gratis wifi voor hun klanten te verstrekken in hun restaurants, winkels en op terrassen. Dat liep compleet de spuigaten uit en dat hebben ze op deze manier opgelost.
Ik zie een gat in de markt markt om dit te automatiseren.
dehardstyler @The Zep Man16 april 2025 08:01
Pohh moet je eens op GoT kijken, echt van alle markten thuis! :D

forumtopic: [Odido] Automatisch 1-GB aanvullers activeren
kamerplant @The Zep Man16 april 2025 08:10
Ik heb zo’n script draaien, voor m’n Odido abonnement. Het werkt prima; maar in de praktijk loop ik echt never tegen de 20GB limiet aan voor een dag. Het is dus meer een gimmick
Christoxz @MadMan16 april 2025 08:13
Maar dat is met SimWallet niet het geval.
SimWallet werkt met een fairusepolicy van 20GB per dag. Klanten die meer verbruiken, worden teruggezet op 1Mbit/s.
Al blijft het alsnog onbeperkt. 20GB met een snelle verbinding, daarna met een (zeer) lage snelheid.
Prima oplossing in mijn ogen. 20GB is aardig wat, en daarna blijf je alsnog bereikbaar voor basis dingen.
Olaf van der Spek @Christoxz16 april 2025 10:01
Al blijft het alsnog onbeperkt. 20GB met een snelle verbinding, daarna met een (zeer) lage snelheid.
Lage snelheid is toch simpelweg een beperking (van de snelheid)?
Christoxz @Olaf van der Spek16 april 2025 10:32
Is nog steeds "onbeperkt internet".
Anders kan je dit ook zeggen bij betere onbeperkte bundels, want snelheid is altijd beperkt.
phamoen @Christoxz16 april 2025 10:38
Ik kan er als wiskunde leraar een mooie som van maken?
20Mbit/s voor 20gb en vervolgens 1Mbit/s. Hoeveel data kan je binnen een dag binnenhalen?

Dat is blijkbaar Odido's definitie van onbeperkt.. :)
mac1987 @phamoen16 april 2025 17:14
Ongeveer 30.6 GB :)
Olaf van der Spek @Christoxz16 april 2025 11:26
Anders kan je dit ook zeggen bij betere onbeperkte bundels, want snelheid is altijd beperkt.
Is er bij die "betere" bundels ook een grens / limiet waarna de snelheid beperkt wordt (in negatieve zin)?
Blockchain @Christoxz16 april 2025 09:19
Al blijft het alsnog onbeperkt. 20GB met een snelle verbinding, daarna met een (zeer) lage snelheid.
Prima oplossing in mijn ogen. 20GB is aardig wat, en daarna blijf je alsnog bereikbaar voor basis dingen.
Onbeperkt qua tijd misschien, maar niet onbeperkt qua dataverkeer. 20 GB op 100 Mbps en daarna nog maximaal zo'n 300 GB op 1 Mbps. Inderdaad prima oplossing, maar niet onbeperkt. 20 GB, 100 Mbps en 1 Mbps zijn letterlijk allemaal beperkingen.
mac1987 @Blockchain16 april 2025 13:08
Best case haal je die 20GB @ 100Mb/s in 27 minuten binnen. Download je de rest van de dag met 1 Mb/s, dan haal je in de resterende 23 uur en 33 minuten maximaal 10.6 GB binnen. Ik snap die limiet van 300 GB dus niet.
Blockchain @mac198721 april 2025 18:16
Best case haal je die 20GB @ 100Mb/s in 27 minuten binnen. Download je de rest van de dag met 1 Mb/s, dan haal je in de resterende 23 uur en 33 minuten maximaal 10.6 GB binnen. Ik snap die limiet van 300 GB dus niet.
Jouw 10GB per dag, maakt toch ongeveer mijn 300GB per maand? Of maak ik ergens een denkfout?
mac1987 @Blockchain22 april 2025 13:26
Sorry, ik dacht dat je het over daglimieten had.
Verwijderd @Christoxz16 april 2025 12:37
Al blijft het alsnog onbeperkt. 20GB met een snelle verbinding, daarna met een (zeer) lage snelheid.
Prima oplossing in mijn ogen. 20GB is aardig wat, en daarna blijf je alsnog bereikbaar voor basis dingen.
Ook krijg je onbeperkte GB’s. Met SimWallet van Odido koop je voordelig een data only eSIM voor één dag, meerdere dagen of een maand. Ideaal als je tijdelijk data nodig hebt zonder abonnement.

Nergens wordt gesproken over een verlaging aan snelheid, het tussentijds een SMS moeten sturen of App starten om weer een stel GB's bij te krijgen. Wel is er een FUP van toepassing maar doordat Odido (net als trouwens vele anders providers) nergens vermeld wat de FUP-limiet betreft hebben ze juridisch gezien als het goed is geen poot om op te staan.

In principe is FUP nietszeggend en bevat deze geen harde limiet d.w.z. het is een oneerlijke handelspraktijk wat zich in de zwarte lijst bevind en dus door een rechter van tafel wordt geveegd en de consument in het gelijk zal stellen.
Christoxz @Verwijderd16 april 2025 13:42
Nergens wordt gesproken over een verlaging aan snelheid
In de SimWallet FUP staat dat gewoon beschreven:
1. SimWallet biedt dus producten aan waarme je onbeperkt aantal GB's kunt verbruiken in Nederland
2. Na overschridjing van de 20GB grens binnen een dag in Nederland wordt de internetsnelheid echter automatisch verlaagd to max. 1Mbit/s voor het restand van die dag aan verbruik van onbeperkt aantal GB's
TKroon @MadMan16 april 2025 07:12
Ik heb onbeperkt internet van KPN. Bij 80% verbruik van het "onbeperkt" internet (8 GB FUP) krijg je een sms die je met een automation automatisch kunt beantwoorden om opnieuw 2 GB aan te vragen. Dit gaat eindeloos door. Voor die automation stopte dus je film gewoon halverwege met het onbeperkt internet. Super irritant. Ik heb KPN ook de suggestie gedaan om in de app enkele weken per jaar aan te kunnen geven dat je écht onbeperkt internet wilt zonder gedoe van sms'jes. Maar helaas, dan maar zo.
blackSP @TKroon16 april 2025 08:30
'stopte dus je film'
Bedoel je dat metaforisch of kijk je echt film op je mobiel?
Beukerz @blackSP16 april 2025 08:41
Is dat heel gek dan? Als je bijvoorbeeld meer dan een uur met het ov reist is het niet heel gek om een film te kijken.
blackSP @Beukerz16 april 2025 08:46
Nee, vroeg het me alleen af omdat ik het op een klein schermpje niet lang vol hou. Tablet gaat nog net.
TheVivaldi @blackSP16 april 2025 10:31
Tablet onderweg met hotspot op je telefoon aan kan toch ook? Loop je tegen hetzelfde probleem aan.
TKroon @blackSP16 april 2025 11:45
Nee ik gebruik hem als hotspot voor de Apple TV die ik altijd meeneem :)
brianbitchballs @MadMan16 april 2025 08:23
Probleem is dat je internet nodig hebt om die app überhaupt te kunnen openen, wat vrijwel onmogelijk is als je bundel op is :+ Vroeger (toen het nog Tele2 was) kon je dit ook met een SMS doen, maar voor zover ik weet hebben ze dit de deur uit gedaan.
MadMan @brianbitchballs20 april 2025 07:51
Je internetverbinding valt dan ook niet volledig weg, de snelheid is vanaf het moment dat je over die 20gb gaat beperkt totdat je op de knop in de app of de webpagina hebt geduwd.
brianbitchballs @MadMan23 april 2025 10:35
Ja dat had ik door, alleen is het probleem dat de snelheid dusdanig beperkt is, dat de app waar je op de knop moet duwen niet meer kan laden.
menne @MadMan16 april 2025 09:26
In dit artikel staat dat voor de eSIM van deze dienst na 20GB een snelheid van 1mbit gaat gelden. Dat is iets anders dan opnieuw optoppen.
ApexAlpha @freestyler216 april 2025 08:27
"Odido start e-simdienst met onbeperkt internet voor 2,50 euro per dag"

Onbeperkt, maar wel met een FUP van 20GB. Dus eigenlijk gewoon 20GB voor €2,50 per dag, en daarna een nostalgische trip naar GPRS-snelheid.
'Onbeperkt internet' is blijkbaar het nieuwe 'tot je verbinding praktisch onbruikbaar wordt'. Marketing wint het weer van de werkelijkheid.
Fijn ook hoe Odido 'onbeperkt' opnieuw definieert als 'tot 20GB, daarna wachten tot je WhatsApp-bericht aankomt.
Ik vind dit soort comments altijd zo een dooddoener.

Hoezo is het niet onbeperkt als je af en toe een appje moet sturen?

Je moet bij "onbeperkt spareribs" toch ook gewoon even zelf de volgende bestellen? Ik zie niet in waarom dat niet onbeperkt is zolang ze het maar blijven brengen.

[Reactie gewijzigd door ApexAlpha op 16 april 2025 08:27]

tweakuwe @ApexAlpha16 april 2025 08:58
Even een appje sturen? Dat werkt niet bij deze nieuwe dienst. Volgens mij verwar je je nu met de reguliere onbeperkt abonnementen.

Niettemin vind ik het ook wel onbeperkt, dit omdat het internet niet stopt maar terug gaat naar 1mbit, daar kan je behalve media consumeren nog zowat alles mee.

Het zou wat mij betreft wel zo zijn dat ze het dan moeten adverteren als ‘onbeperkt internet van 1mbit, met sneller voor de eerste 20GB’ of adverteren als een ‘20gb snelle bundel’. Oftewel, accuraat weergeven wat je koopt.
TheVivaldi @tweakuwe16 april 2025 10:33
Niettemin vind ik het ook wel onbeperkt, dit omdat het internet niet stopt maar terug gaat naar 1mbit, daar kan je behalve media consumeren nog zowat alles mee.
Dus jij vindt het beperken van de internetsnelheid geen beperking? 8)7
jongetje
@TheVivaldi16 april 2025 13:08
Wat een non-discussie. Voor een toerist is dit gewoon een prima product.
En als je wel meer wilt dan neem je voor 25euro (20euro als je al Odido hebt) een klik&klaar abonnement. Of een unlimited mobiel abonnement en dan kun je onbeperkt aanvullen.
Wouterie @ApexAlpha16 april 2025 08:48
Hier ben ik het wel mee eens. Het risico op misbruik bij dit soort abonnementjes is blijkbaar groot genoeg om dit soort 'beperkingen' in te voeren. Onbeperkt spareribs eten houdt ook niet in dat dus de hele straat aan tafel mag schuiven. Er zitten gewoon voorwaarden aan.
Stufipower @Wouterie16 april 2025 08:51
Misschien zou een “Onbeperkt*” dan meer op zijn plaats zijn dan “Onbeperkt” en is dat dan wat bij velen de wrevel veroorzaakt.
Wouterie @Stufipower16 april 2025 09:17
Tja, het staat ook in de beschrijving (heeeeelemaal onderaan) wat zij verstaan onder 'onbeperkt'. Het is ook, naar de letter, onbeperkt maar dan wel met drempels. Die blokjes van 2GB die je dan telkens moet activeren zijn wel erg irritante drempels. Doe dan blokken van 20GB.
Het is ook een rare redenering van Odido dat de hoeveelheid data eerlijk verdeeld moet worden; de eerlijke verdeling gaat over de bandbreedte. 20 GB per 24 uur doet minder pijn dan 20 GB in 1 minuut.
Stufipower @Wouterie16 april 2025 09:33
Ja, het probleem is meer als we allemaal gaan toelichten wat wijzelf onder bepaalde woorden verstaan, dan wordt de communicatie vrij onduidelijk. Onbeperkt betekent in het nederlands gewoon, vrij van beperkingen. (Of iets dergelijks). Dus zonder mitsen en maren. De marketingafdeling van Odido weet ook wel dat het “Niet echt” onbeperkt is. Maar ze kiezen er toch bewust voor om het onbeperkt te noemen. Zonder een * erbij te plaatsen. Want dat verkoopt waarschijnlijk beter. En dat is precies waar het over gaat.

Natuurlijk wist odido ook dat sommige mensen hier teleurgesteld op zouden reageren. Maar ze hebben bewust de afweging gemaakt: het onbeperkt noemen en wat boze (potentiële) klanten hebben en meer omzet hebben, of correct zijn, maar toch minder geld ontvangen.

So there we are

[Reactie gewijzigd door Stufipower op 16 april 2025 09:51]

Wouterie @Stufipower16 april 2025 09:49
'Onbeperkt; volgens de volgende beperkende voorwaarden.' Tja...De eerste beperkende voorwaarde is natuurlijk de beoogde inzet (dus geen hotspot voor de hele camping) en een poging om dat te handhaven is door drempels in te bouwen. In feite kun je nog steeds onbeperkt 'veel' internetten, maar na 20GB ga je van de snelweg af en kom je in een woonwijk met om de 50 meter een dikke drempel.
Het zou Odido en andere aanbieders, sieren wanneer de beperkende voorwaarden net zo dikgedrukt op de site zouden staan als de marketingkreten.
Quintiemero @freestyler216 april 2025 07:58
Dat is al jaren zo en dat mag juridisch ook gewoon is laatst gebleken bij de vrienden van vodafone.
EwieM @freestyler216 april 2025 11:36
Ik snap niet dat hier zo boos op gereageerd word. Blijkbaar is het nodig omdat er anders misbruik van gemaakt word. 20 gb per dag is echt megaveel en de gemiddelde gebruiker komt hier nooit aan (wat ze ook aangeven). Ik heb liever dat ze zon FUP instellen dan dat het voor onbeperkte data op hoge snelheid ineens voor iedereen 2 á 3 keer zo duur wordt.
Mit-46 @freestyler216 april 2025 13:16
Alle (en anders de meeste) providers gebruiken een fair use policy. Nergens krijg je onbeperkt internet. Het is onbeperkt totdat je over de grens gaat. De meeste providers zijn alleen vaag over wat deze grens precies is. En als het om vast internet gaat moet je wel heel erg raar doen om er overheen te gaan, maar zolang het niet onbeperkt is kan je er dus overheen.

Odido is hier in dit geval duidelijk in. Dat lijkt mij juist een pluspunt.
Dat ook zij dit onbeperkt internet noemen terwijl het niet zo is maakt hen niet anders dan andere providers.

[Reactie gewijzigd door Mit-46 op 16 april 2025 13:17]

Dekar @freestyler216 april 2025 08:47
Ik begrijp ook niet waarom deze misleiding mag. Hoe werkt dit juridisch?

Want odido kan ook "onbeperkt" aanbieden met een limit van 5 GB per dag. Of 1. Dat is wiskundig gezien gelijk :+
Noobie2010 @freestyler216 april 2025 09:03
"Onbeperkt internet"is niets anders dan ordinaire marketing termen tegenwoordig.

De meeste "onbeperkte' abbos gaan tot 20 GB daarna is het keihard betalen
TheVivaldi @Noobie201016 april 2025 10:35
Precies. Onbeperkt internet is het nieuwe ‘Apparaat Pro’-gebeuren: een marketingterm waarbij een deel van de term niet helemaal opgaat.
WillySis @freestyler216 april 2025 10:11
Technisch is het internet onbeperkt beschikbaar alleen na 20 GB (veel) minder bruikbaar.
Gelukkig valt men terug naar 1Mbit/s en niet naar GPRS (max 21,4 kb/s). Voor video streamen is 1Mbit/s niet voldoende, maar voor het lezen van nieuws, facebook, whattsapp enz is het met wat geduld wel voldoende.
i-chat @freestyler216 april 2025 10:43
ik zie dat toch wel anders.

ten eerste - 20gb is hier (neem ik aan) een dag limiet en dus niet een maand limiet, bij heel wat andere providers krijg je 20gb per maand voor zo'n bedrag dus dit zou dan al 30x goedkoper uitpakken.

verder zit er inderdaad een nogal laag data cap op maar op zich is een upload van 20 eigenlijk helemaal nog niet zo slecht. waar ik dit vooral voor zou gebruiken is als backup.
stel ik heb een leuke glasvezel lijn waar ik al mijn thuis zut op heb nu gaat die verbinding een tijdje plat (bijvoorbeeld door een storing of door graafwerkzaamheden, in plaats van een permanente 2e verbinding heb ik nu voor maar 2,50 per dag een backup,

of wat dacht je van mijn ouders op de camping, ze gaan lekker naar de camping en nemen een ipad mee voor die enkele keer dat ze dan op dat ding willen internetten sluiten ze voor die paar dagen zo'n bundeltje af. geen gehannes met camping wifi die het wel of niet doet, of de captive portals waar ze niet mee uit de voeten kunnen.

voor heel wat usecases zouden dit soort bundels zonder verdere verplichtingen echt heel goed uitkomen.
Nas T @freestyler216 april 2025 12:49
Ik vind het interessant dat dit legaal is. Stellen dat iets onbeperkt is terwijl er beperkingen zijn. Na 20GB: beperking in snelheid. Dat is dus niet onbeperkt.
Dit zijn fenomenen die ik bij South Park verwacht voorbij te komen, zoals in het verleden de voorwaarden van Apple en de "human centiPad" aflevering.

Maar dit is gevolg van onze collectieve incompetentie. We vinden het belachelijk, maar krijgen het niet voor elkaar om dit te stoppen. We zijn te naïef en houden dit ook in stand, dat zien we ook bij Apple/Android/Facebook. Wat ze doen is belachelijk, maar we maken er massaal gebruik van en ze maken miljarden winst. Ik denk dat van Gaal daar nog een mooie uitspraak van kan maken.

[Reactie gewijzigd door Nas T op 16 april 2025 12:50]

Knorretje- 16 april 2025 00:04
Hier heb je toch alleen iets aan als je van buiten de EU komt? Tegenwoordig kun je natuurlijk gewoon (beperkt) kosteloos roamen binnen de EU, als je zelf ook uit de EU komt.
Rhinosaur @Knorretje-16 april 2025 00:06
Ik heb vaak genoeg in het buitenland dat mijn eigen Nederlandse simkaart heel slecht werkt. Dan neem ik meestal gewoon een lokale simkaart, alleen is dat met een iPhone onhandig. Dan is zo een e-sim een fantastische uitkomst.
ASS-Ware @Rhinosaur16 april 2025 07:28
Ik heb vaak genoeg in het buitenland dat mijn eigen Nederlandse simkaart heel slecht werkt. Dan neem ik meestal gewoon een lokale simkaart, alleen is dat met een iPhone onhandig. Dan is zo een e-sim een fantastische uitkomst.
Waarom is dat met een iPhone onhandig?
ymoona @ASS-Ware16 april 2025 07:56
Omdat iPhones geen dual sim hebben met twee fysieke Sims.
ASS-Ware @ymoona16 april 2025 09:32
Omdat iPhones geen dual sim hebben met twee fysieke Sims.
Oplossing 1: Neem een e-sim op de vakantie bestemming en houd je eigen fysieke simkaart.
Oplossing 2: Zet je eigen simkaart om naar e-sim en koop op de vakantiebestemming een fysieke simkaart.
Oplossing 3: Zet je eigen simkaart om naar e-sim en koop op de vakantiebestemming een e-sim (wat alleen met de laatste iPhones kan).
Lucb1e @Rhinosaur16 april 2025 00:28
Probeer ook via het instellingenmenu naar een andere provider te roamen voordat je de moeite neemt een nieuw product te kopen!

Met Youfone kan ik in Duitsland bijvoorbeeld op O2 (aka Telefonica) en Vodafone, maar niet op Telekom. O2 wordt standaard geselecteerd en werkte heel lang het beste (beter dan mijn 5g werktelefoon met Telekom op de meeste plaatsen, terwijl dat hier de dure premium provider is waar iedereen historisch tegenop kijkt) maar sinds enkele maanden krijg ik daarmee vaak geen mobiel internet of alleen Edge (2G). Aan de signaalsterkte ligt het zeker niet en vaak werkt het ook gewoon prima, dus het kan ook niet een verandering in frequentieallocatie zijn (of zouden ze dat dynamisch wisselen op basis van drukte? Dat ze 4g tijdelijk inwisselen voor 5g en mijn 4g privételefoon dan niet kan verbinden). Op Vodafone zijn alle problemen als sneeuw voor de zon

Dus: heb altijd een buitenlandse SIM bij de hand, dan kun je binnen bundel naar de hele EU bellen en sms'en (wat in het thuisland van de simkaart zelden binnen bundel valt), en meestal kun je van meerdere netwerken gebruikmaken. Tevens functioneert het ook als VPN naar het thuisland van de simkaart, en met lokale WiFi kun je dan een IP-adres krijgen van je roaming land. Het nadeel: het mag niet :P Als je meer dan 50% van de bundel, of 50% van de tijd een roam-like-at-home-gebied gebruikt, kunnen ze je meen ik met 14 dagen termijn opzeggen. Na 7 jaar hier wonen heb ik echter nog geen brief gehad, dus ik hoop (c.q. neem aan) dat ik ze minder kost dan ik ze oplever. Ik ben ook geen grootverbruiker, noch van minuten/sms noch van mobiel internet

[Reactie gewijzigd door Lucb1e op 16 april 2025 02:20]

m_snel @Rhinosaur16 april 2025 04:09
Als je de verkeerde sim kaart aanschaft heb je natuurlijk met z’n slecht bereik als met je Nederlandse , aangezien dat dan de provider is waar ze een standaard overeenkomst mee hebben.
Stijnvi @Knorretje-16 april 2025 00:41
1. Ook voor mensen in Nederland kan het handig zijn om een kortlopend onbeperkt abonnement af te sluiten, bijvoorbeeld als je even een paar weekjes naar een camping gaat zonder internet.

2. Bij alle data die minder dan €1 per GB kost (dat was de limiet in 2022) of bij "unlimited" abonnementen, mag de provider een "fair use policy" instellen die je dataverbruik in het buitenland limiteert.
Nederlandse providers houden hier volgens mij standaard 40 of 50 GB voor aan.
Voor alles daarboven moet je alsnog bijbetalen.
Buitenlandse providers hanteren ook dit soort regels. Als je meer dan die limiet wil gebruiken kan een tijdelijk lokaal abonnement dus ook handig zijn.
Marcva @Stijnvi16 april 2025 04:02
Beiden lijken mij onjuist:
1. Voor "een paar weekjes op de camping" is dit best duur en loont het al snel voor een paar euro per maand structureel je bundel te upgraden. Twee weken á € 2,50 is € 35,=. Of een kleine € 3,= per maand op een jaarcontract. Daar kun je mee upgraden en heb je het hele jaar lol van.
2. Je betaalt boven fair use niks extra bij dit product. Je snelheid wordt verlaagd.
Croga @Marcva16 april 2025 05:15
Je hebt ook de 30 dagen optie gezien? 20 euro voor meer dan goed genoeg en 25 euro voor sneller dan je nodig gaat hebben. En dat onbeperkt..... Voor een paar weekjes voor 20 euro absoluut onbeperkt lijkt mij een veel betere deal dan je abo te moeten upgraden en hopen dat dat dan goed genoeg is.
Stijnvi @Marcva16 april 2025 11:50
Twee weken á € 2,50 is € 35,=. Of een kleine € 3,= per maand op een jaarcontract. Daar kun je mee upgraden en heb je het hele jaar lol van.
1. Ze hebben ook maandabonnementen voor €20 en €25.

2. Ik wist niet dat unlimited tegenwoordig slechts €3 per maand kost...
Er zijn ook gewoon nog mensen met een prepaid kaart, of met een abonnement met maar 5GB bijvoorbeeld. Die €3 geeft je dan echt geen onbeperkte data.
Je betaalt boven fair use niks extra bij dit product. Je snelheid wordt verlaagd.
Het gaat niet om het overschrijden van fair use met dit abonnement. Het gaat erom dat iemand uit het buitenland dit abonnement mogelijk aan zou willen schaffen omdat ze de fair use limiet van hun eigen abonnement overschrijden.
sdk1985 @Knorretje-16 april 2025 00:31
Hier heb je toch alleen iets aan als je van buiten de EU komt? Tegenwoordig kun je natuurlijk gewoon (beperkt) kosteloos roamen binnen de EU, als je zelf ook uit de EU komt.
Het antwoord staat in de titel 'Odido start e-simdienst met onbeperkt internet voor 2,50 euro per dag'. Men kan dus zonder langdurig abonnement onbeperkt internetten. Ga je roamen buiten de grenzen dan kom je niet veel verder dan bijvoorbeeld 40GB per maand.
supersnathan94
@Knorretje-16 april 2025 00:53
Nee hoor. Genoeg expats die in de EU niet genoeg hebben.

Ik heb met onbeperkte abo van Odido iets van 60gb per periode te gebruiken, maar met werk calls ed heb ik dat er zo doorheen. Normaal gebruik is voor mij mobiel al iets van 100 gig per maand. Laat staan als ik geen wifi kan gebruiken (wat in het buitenland echt vaker niet werkt dan wel).
b12e @Knorretje-16 april 2025 01:39
Dat hangt natuurlijk van je abonnement of prepaid simkaart af.

Als ik in mijn thuisland meestal WIFI heb (op kantoor en thuis), dan is een grote bundel niet nodig en kom ik best uit de voeten met een bundel van een gigabyte of twee.

Als ik dan eens een lang weekend in Nederland ben, dan verbruik ik veel meer mobiele data dan "thuis" op een hele maand. Je bent namelijk meer "buiten de deur", of dat nou een citytrip is of werkgerelateerd. En overal op openbare wifi hotspots inloggen is ook een gedoe (naast het veiligheidsaspect dan nog).

Dan komt zo'n dagelijks onbeperkte bundel wel van pas.

Voor mij persoonlijk maakt het niet uit, ik heb "alles onbeperkt" voor €8 per maand ( bij roaming is data beperkt tot 15GB per maand wat nog altijd ruim genoeg is), maar ik kan me voorstellen dat er voldoende mensen zijn die maar een paar gig hebben "thuis" en daar mee toekomen, maar op vakantie toch meer (mobiele) data verbruiken.
p.rullenmand @b12e16 april 2025 08:25
Wat voor abonnement is dat dan (€8 alles onbeperkt)?
b12e @p.rullenmand16 april 2025 10:39
Deze. Ik heb glasvezel en een 2e lijn van ze, waardoor ik maar €8 betaal per lijn.
p.rullenmand @b12e17 april 2025 08:33
Netjes
redslow @Knorretje-16 april 2025 06:37
Dit is wel handig voor expats die hun eigen buitenlandse nummer willen behouden en daarnaast een Nederlandse nummer willen gebruiken voor de data.

Aangezien je roam like home bedoeld is voor vakantie en niet als je “constant” in het buitenland zit.


Van de Odido site. “Roam like at home is bedoeld voor vakantie. Het is niet de bedoeling dat je je Nederlandse abonnement vaker in andere Europese landen gebruikt dan in Nederland. Onredelijk gebruik heet dat. Spreekt je provider je daarop aan? Dan moet je je gedrag binnen 40 dagen veranderen. Anders krijg je een extra telefoonrekening.”

https://www.odido.nl/blog...ternet-in-het-buitenland/
tweakuwe @redslow16 april 2025 09:00
Met het drie maanden limiet wil je juist dit niet als expat. Dan neem je gewoon een normaal abonnement. Dit is echt voor korte trips, zoals mensen op een conferentie of tijdelijke detachering.
loki504 @Knorretje-16 april 2025 08:09
Ik gebruik in het dagelijks levens eigenlijk nooit veel data overal waar ik data gebruik heb ik WiFi maar soms ben ik bij mijn ouders op de camping en daar is geen wifi. Dus is dit ideaal. Of voor vrouw lief in een pretpark als wij in de wachtrij staan kan zij voor weinig de hele dag muziek luisteren en YouTube kijken zonder zorgen.
Dekar @Knorretje-16 april 2025 08:48
Zoals is beschreven in het artikel kan iemand zonder bereik van een andere provider even een Odido e-sim nemen voor een dag als die ergens even moet internetten.
Madshark 16 april 2025 00:07
Staat een beetje raar tegenover de Klik&Klaar 5G internet thuis dienst van ze.
Die kost ook €25 per maand, krijg je er een gratis bruikleen 5G+WiFi router erbij, mag je officieel meerdere apparaten gelijktijdig online gaan, en bied in de praktijk, afhankelijk van je dekking en 5G band, enkele honderden megabits aan bandbreedte met zeer ruime FUP.
Is ook maandelijks opzegbaar.

[Reactie gewijzigd door Madshark op 16 april 2025 00:07]

lololig @Madshark16 april 2025 00:10
Maar mag je die ook in je caravan/camper monteren en daarmee het hele land doorrijden of is dat uitgesloten in de FUP?
supersnathan94
@lololig16 april 2025 00:55
Ja. Dit is juist bedoeld voor plekken waar vast internet niet kan. Ik zjt er aan te denken een tweede lijn te nemen waarbij dit de reis sim wordt die thuis als backup kan worden gebruikt met autofailover.

Edit:

Hier nog een excerpt uit een eerdere test van Tweakers met k&k:
O, en bij die mobiele abo's kun je ook in de EU roamen, iets dat niet kan met Klik&Klaar. Meenemen naar de camping mag, mits die camping maar in Nederland staat.

[Reactie gewijzigd door supersnathan94 op 16 april 2025 03:35]

Madshark @lololig16 april 2025 00:57
Tenzij ik erover heen lees, zie ik nergens in de AV staan dat je aan een adres vastzit. Wel dat de dienst niet werkt in het buitenland.
In mijn situatie, ik heb sinds half maart deze K&K dienst van Odido, geregistreerd op mijn huisadres, en inderdaad in gebruik op een camping (60km vanaf woonadres), en dienst werkt echt top. Camera's werken prima op afstand, VPN tunnel is 24/7 stable en haal vaak tegen de 100mbit aan upload.

Was zelfs verbaasd dat het WAN IP van mijn 5G router ook een daadwerkelijk Internet WAN ip blijkt te zijn, dus ook portforwards werken hierop. (bij Vodafone en KPN zit je met 5G achter een NAT)
Al is deze wel dynamisch en veranderd het na een reboot van het modem.
4x4 @lololig16 april 2025 08:31
Ja dat mag. Zolang je maar in Nederland blijft.
flaskk @Madshark16 april 2025 07:05
Ik denk qua Engelse naam "wallet" dit puur bedoeld is voor toeristen. Click en connect is meer voor de Nederlanders zelf.
La1974 @flaskk16 april 2025 07:11
Want click en Connect is typisch Nederlands?
flaskk @La197416 april 2025 09:34
Dat is het inderdaad, als tourist kun je dit niet gebruiken lijkt mij.

Je moet dan een maandabonnement nemen en je krijgt een router in bruikleen die je na het abbonement moet terug sturen, je hebt een vaste verblijfadres in Nederland nodig. Dus geen idee hoe jij denkt dat een tourist dit kan regelen?

De wallet is gewoon een tourism e sim die je voor vertrekt waarschijnlijk al kunt kopen zodat je direct internet hebt in Nederland.
Asthaparhim @Madshark16 april 2025 06:37
Niet helemaal, ik zie de doelgroep en anderen geen klik en klaar meenemen in de tas met een powerbank. Dit hoef je ook niet op te halen of voor thuiszitten en kan direct gebruikt worden. Dan kan je beter afvragen waarom er uberhaupt datasimkaarten bestaan met 0970nummer terwijl het protocol ook enkel met 06nummers afkan
Paultje3181 @Asthaparhim16 april 2025 07:32
Omdat er een sterk tekort aan 06-nummers is. Als alle E-sims die puur data zijn gewoon een 097 krijgen zouden er een aanzienlijk aantal 06-nummers vrij kunnen komen, wat natuurlijk erg fijn zou zijn.
Dekar @Paultje318116 april 2025 08:51
Er zijn 10^8 nummers beschikbaar en heel grof afgerond 10^7 Nederlanders. Hoe komt het dat er te weinig 06 nummers zijn? En wat weerhoudt providers om 097 nummers uit te delen aan hun klanten als de 06 nummers op zijn?
Paultje3181 @Dekar16 april 2025 10:50
Er zijn 9 * 10^7 06 nummers (0 telt niet mee. Er zijn 1,8 * 10^7 Nederlanders. Dus ongeveer 5 06-nummers per persoon.
Denk aan alles wat tegenwoordig een simkaart heeft en allemaal een 06-nummer kregen (van telefoons (duh (prive, zakelijk, auto en minnares), mobiele routers (alleen data), elektrische poorten, etc etc). Het is dus logisch dat 06-nummers beperkt zijn en dat 097 erbij gekomen is.
sympa
@Paultje318116 april 2025 12:19
En dan nog de "afkoelperiode" na het verlopen van een prepaid-kaartje.
lucatoni @Madshark16 april 2025 06:22
Dit is toch een hele andere dienst? Als je, zonder al te veel issues, per direct een tijdje snel internet nodig hebt. Toeristen, dagjesmensen, onderweg in de auto. Een doelgroep waarbij vermoedelijk een maand al te lang is, maar die daar wel voor kiezen als ze bv 2 weken de dienst willen afnemen. Jij vergelijkt het met een product waarbij je in Nederland moet wonen, en waar mijn inschatting is, dat je het ook niet direct beschikbaar is na het afsluiten.
NeverSettle @Madshark16 april 2025 06:44
Staat duidelijk dat het ook geschikt is voor toeristen, bijvoorbeeld die van buiten de EU naar Nederland komen. €2,50 voor een dag onbeperkt internet is niet verkeerd.
lenwar
@Madshark16 april 2025 11:04
Dit kun je ad-hoc per dag doen. Als je is een dagje meer nodig hebt, kan dit toch handig zijn?
Lucb1e 16 april 2025 00:48
Odido zegt dat met de SimWallet-app klanten binnen drie minuten de e-sim werkend kunnen krijgen.
Wel knap dat ze het contract zo kort hebben weten te krijgen dat je die in 3 minuten kan lezen! Of zou je je kunnen beroepen op deze reclame-uiting wanneer ze met een of andere clausule aankomen en je dus kan stellen dat ze duidelijk niet beoogden dat de gemiddelde persoon daarvan kennis moet nemen
Bij SimWallet krijgen klanten alleen een dataverbinding en een 097-nummer. [...] Die e-simdienst heeft echter geen spraakdiensten
Alleen een dataverbinding, of ook een nummer waarmee je kan sms'en? Moet ik 097 herkennen als iets waar dat niet mee kan?
Van XS4ALL hadden we ook zo'n simmetje bij het abonnement waarmee je wel kon internetten en SMS kon ontvangen, maar niet versturen of bellen

[Reactie gewijzigd door Lucb1e op 16 april 2025 00:51]

lenwar
@Lucb1e16 april 2025 11:12
097-nummers zijn bedoelt voor machine2machine communicatie, die via het 2/3/4/5g netwerk communiceert, en dus niet door 'mensen' gebruikt wordt (flitsers, slimme meters, landbouw-sensoren, enz, enz, enz,)
Lucb1e @lenwar16 april 2025 21:00
Waarom heeft het dan überhaupt een telefoonnummer?
lenwar
@Lucb1e16 april 2025 21:39
Ik vermoed dat dat technisch noodzakelijk is voor mobiele verbindingen. (Maar dat weet ik niet zeker.)
supersnathan94
@Lucb1e16 april 2025 00:57
Het “werkend kunnen krijgen” verondersteld het deel na het bevestigen en betalen van de order. Dan ben je dus al akkoord gegaan met de contractuele zaken. Dit is meer het provisionen van de sim en het activeren van het toestel op het netwerk.
thegve @Lucb1e16 april 2025 01:26
Ik moest laatst last minute een pin regelen voor een markt. Ik had nog een telefoon liggen, dus bij Simyo "binnen 15 minuten online" volgens de reclame, krijg je 4 uur later pas de welkomst/wachtwoord mail. Schijnt moeilijk te zijn dat onboarden.
Ik kwam op bovenstaande verhaal eigenlijk vanwege de doorlooptijd, maar Simyo heeft pre-paid esim kaarten. Dat is een minder fancy manier om hetzelfde product te hebben volgens mij.. Daar kan je gewoon tegoed op zetten dan en volgens mij heb je dan gewoon een standaard niet-gecappte Simyo verbinding,
Daoka @Lucb1e16 april 2025 01:36
097 nummers zijn bedoeld voor apparatuur waar op een GSM signaal kan gebruiken maar niet mee gebeld wordt. Een laptop die een simkaart gebruikt, een mobiele pinapparaat, ect. Technisch gezien hoeft er geen limiet te zitten op bellen want het is gewoon mogelijk met dat nummer maar meestal is dit wel geblokkeerd omdat de apparaten waar de 097 voor bedoeld is dit toch niet kunnen.
Yucko @Lucb1e16 april 2025 06:20
bellen en sms versturen is gewoon geblokkeerd

hij geeft trouwens 1GLOBAL als simnaam aan in mijn iPhone.
Ook is nergens je dataverbruik te zien
david-80 16 april 2025 00:05
Ik ben erg benieuwd naar dit soort diensten als ik straks soor Frankrijk naar Spanje reis uiteraard van de providers van die landen
miicker @david-8016 april 2025 00:15
Waarom? Je kunt met je Nederlandse abonnement gewoon roamen in die landen en dan ben je een stuk voordeliger uit.
supersnathan94
@miicker16 april 2025 00:54
Dat is maar voor een maximale periode aaneengesloten plus zitten wel degelijk kosten aan als je er overheen gaat. Dan kan een lokale esim een stuk voordeliger zijn. Heb ik in de UK ook gedaan. Naast mijn eigen bundel nog eens 2x10gb op esim.
HakanX @supersnathan9416 april 2025 02:55
2 jaar lang met Vodafone NL in Turkije werkte prima. Had een bundel van 40GB en daarna vertraagd. Ben daar volgens mij 2x tegen aangelopen op de laatste dag van de maand.

Ik lees overigens meerdere ervaringen hier van traag internet in het buitenland. De reden daarvan is omdat je data door extra hubs en proxies gaat afhankelijk van het land, met soms ook wat "optimalisatie" aan je data. Oplossing is simpel en dat is VPN, naar je server thuis bv voor de tweakers hier. Opeens is je internet weer supersnel.
supersnathan94
@HakanX16 april 2025 03:32
2 jaar lang met Vodafone NL in Turkije werkte prima. Had een bundel van 40GB en daarna vertraagd.
VF is de enige provider die dat überhaupt als binnen bundel verkeer ziet. Turkije is geen onderdeel van Europa en dus valt dat niet onder roaming bij andere providers.

Verder is roaming vaak nog onderhevig aan extra voorwaarden. Zo is het bij de meeste providers (behalve vodafone) maar een beperkt aantal dagen in het jaar aaneengesloten mogelijk. Maximaal vaak iets van 90 dagen. Ik kan het nu niet vinden want Google heeft de briljante ingeving om de engelse site te pakken en dat dan naar het Nederlands te vertalen als geselecteerd beste antwoord (wat niet klopt want UK voorwaarden), maar daarin staat een termijn van 62 dagen (dus altijd 2 maanden) benoemd.


Overigens had mij dit vorig jaar een hoop geld kunnen besparen. Had iemand op bezoek vanuit de UK en had een zo’n ”samen unlimited” extra afgesloten. Maar voor een maand zit je met totale kostenplaatje dan op iets van €60 dus dat schiet eigenlijk helemaal niet op.
m_snel @supersnathan9416 april 2025 04:06
Dat iets geen onderdeel is wil niet zeggen dat je daar niet hetzelfde tarief krijgt.

https://www.vodafone.nl/abonnement/buitenlando
supersnathan94
@m_snel16 april 2025 14:40
Alleen bij vf. Dat is toch wat ik zeg?

Vf deed roaming sws altijd al anders met VF paspoort.
The Third Man @supersnathan9416 april 2025 07:44
Je bedoelt de EU denk ik waarbinnen de roamingkosten gegarandeerd weggevallen zijn. Maar het is geen geografische eigenschap dat het land in het continent zoals Europa moet liggen.
lenwar
@The Third Man16 april 2025 10:56
EU en Europa worden regelmatig door elkaar heen gebruikt. Dus we weten prima wat er bedoelt wordt. Zelfs de EU zelf heeft het regelmatig over Europa.

Overigens is er geen 'officiële' definitie van waar tot waar het continent Europa loopt. Sterker nog. Niet iedereen is het er over eens dat Europa een continent is (aangezien Azië er aan vast zit, en als we het Suez-Kanaal negeren Afrika ook.) maar dat is weer een andere discussie in z'n geheel natuurlijk 😊.
ZinloosGeweldig @david-8016 april 2025 00:14
Vorig jaar was ik in Spanje, met m'n Nederlandse provider heel veel gedoe met internet. Wegvallen en vaak heel traag. Toen heb ik een eSim van Airalo gekocht en dat werkte perfect.
BeefHazard @ZinloosGeweldig16 april 2025 00:25
Ik ben op dit moment in FR, had op de tweede dag opeens geen data op veel plekken. Even de settings in en een ander netwerk kiezen (Orange ipv Free) fixte alles meteen. Het proberen waard.
ZinloosGeweldig @BeefHazard16 april 2025 00:27
Ja ik heb zo ongeveer alles in de settings wel geprobeerd. Had ook zowel m'n zakelijke SIM als persoonlijke eSIM. Simyo en KPN. Toch constant gekloot mee, en die travel eSIM loste alles op.
haagsepracht @david-8016 april 2025 05:36
Check vooral eens esimdb.com
Het.Draakje 16 april 2025 03:08
Odido: 30 dagen á 2.50 = Eur 75.
Simyo e-sim: 30 GB - Opzegbaar na één maand. - Eur 10.

Ik vind het aanbod van Odido behoorlijk aan de prijs.
Llopigat
@Het.Draakje16 april 2025 05:42
Je hebt ook 30 dagen opties voor 20 en 25 euro, dat valt dan wel weer mee vind ik. Het wordt dus vanaf 10 dagen in een maand rendabel om die optie te kiezen (voor de snelste optie, voor de langzamere is het 8 dagen).

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 16 april 2025 05:43]

Het.Draakje @Llopigat16 april 2025 06:07
Valt wat mij betreft niet echt mee. Je kunt niet eens bellen. Data only. Daarbij 25 euro voor één maand of 10 euro. Is nogal een verschil.
GHorsie @Het.Draakje16 april 2025 06:49
Ik vermoed dat Simyo 30Gb totaal is binnen die maand?
Bij Odido is het 20 Gb per dag dus 30x20Gb = 600 Gb.
Llopigat
@Het.Draakje16 april 2025 11:06
Bellen is voor mij echt 0,0 belangrijk als ik op reis ben (ik woon niet in NL dus als ik daar ben is het maar tijdelijk).. Zelfs als ik thuis ben bel ik eigenlijk nooit (meestal 1 of 2 minuten per maand, om een keer ergens een afspraak te maken waar het nog niet online kan) en 90% van de belletjes die ik krijg zijn scams of reclame ondanks dat ik geregistreerd sta daartegen. Vooral energiebedrijven :( Hufters.

Vrienden en familie bel ik altijd via whatsapp en telegram. Dus data gebruik ik wel heel veel en roaming vanaf mijn lokale provider is erg traag omdat al je verkeer internationaal gerouteerd wordt dan (roaming gaat altijd via de internettoegang van je eigen provider!)

Het enige punt is dat ik dan liever op het beste netwerk zit, volgens mij is Odildo het oude T-mobile en daar had ik toen ik nog in Nederland was altijd slechte ervaringen mee.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 16 april 2025 11:16]

lenwar
@Het.Draakje16 april 2025 11:20
Het is dus ook niet bedoeld om mee te bellen, maar voor als je tijdelijk (relatief veel) data nodig hebt, naast je bestaande telefoonnummer. Dus als je spontaan een dagje veel data nodig hebt, kan dit dus heel handig zijn, omdat je het ad-hoc kunt regelen.

Die Simyo als voorbeeld, 10 euro, 30GB kan ook voldoende zijn en daarmee dus een betere deal onder bepaalde omstandigheden. (mits je voldoende aan die 30GB hebt.)

Het is een ander product, ander doel.

Maar kun je Simyo ook 'direct' opzeggen? Of heb je het altijd twee maanden. Je schreef 'na een maand' opzegbaar, dus op dag 32. en als je dan nog een maand moet volmaken zit je dus op twee maanden. (ik probeer niet je woorden te verdraaien, gewoon even een oprechte vraag.)
Het.Draakje @lenwar16 april 2025 11:44
Op de site van Simyo staat de keuze voor 2 jaar, 1 jaar en 'maandelijks opzegbaar', Ik ga er dan ook vanuit dat ik het maar één maand hoef af te nemen.
bartvries @Het.Draakje16 april 2025 10:35
Odido heeft naast de 1 dag optie ook de 30 dagen bundel voor 20 euro inclusief 30 x 20 GB!
jongetje
@Het.Draakje16 april 2025 13:13
Dit is toch ook niet als vervanger van een normaal mobiel abonnement. Dan kun je beter een gewoon unlimited mobiel abonnement met onbeperkt bellen afsluiten. Dan heb je ook gratis aanvullers. Dit is voor incidenteel een keer extra data of voor toeristen (staat ook gewoon in het artikel).
ZinloosGeweldig @Het.Draakje16 april 2025 13:30
Odido: Onbeperkt data. 30 dagen kost ook gewoon 20 euro.
Simyo: Ik kan niet eens meer dan 20GB kiezen als ik een abonnement wil afsluiten

Welk aanbod passend is is echt afhankelijk van je behoeften. Hoeveel data, misschien heb je het slechts een paar keer in het jaar een dag nodig, etc. (En of je rare dingen doet zoals 30 keer voor een dag betalen terwijl je het een maand nodig hebt :9 )
draak42 @Het.Draakje17 april 2025 22:52
Waar zie je die optie? Ik zie maximaal 20 GB, en dat is duurder dan 10 euro.
theduke1989 16 april 2025 00:25
Mit dit bericht geeft odido aan. Dat bijna alle mensen een eSIM telefoon hebben of niet? Kan me niet voorstellen dat dit iets boeming wordt?

Ik had altijd gedacht, je telefoon moet eSIM ondersteunen. Dit wordt vaak hardware matig gedaan toch? En niet softwarematig?
ZinloosGeweldig @theduke198916 april 2025 00:44
Hoezo geeft Odido dat met dit bericht aan?

eSIM vereist hardwarematige ondersteuning ja, maar telefoons met eSIM ondersteuning zijn nou niet bijzonder zeldzaam (meer).
Llopigat
@theduke198916 april 2025 11:07
Ja je telefoon moet er ondersteuning voor hebben. Maar er zijn ook fysieke SIMs waar je eSIMs op kan laden, gelukkig. Zoals https://esim.me
HakanX 16 april 2025 03:08
Eindelijk. Het mooie ervan is dat het direct vanaf de app kan. Vodafone heeft ook prepaid e-sim, maar daarvoor moet je fysiek in de winkel een verpakking kopen waarin een QR code zit. Slaat totaal nergens op. Hoop dat er hiermee eindelijk beweging komt in de Nederlandse markt met prepaid e-sims.

Enige interessante hier vind ik trouwens de dagbundel voor specifieke gevallen. Maandbundel mist een 10 euro oplossing met trager internet of een vaste niet onbeperkte bundel.
Llopigat
16 april 2025 05:40
Goed idee, alleen jammer dat er weer een app aan gekoppeld moet zitten. Een QR code gaat veel makkelijker. Kan je gewoon via email krijgen.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 16 april 2025 05:42]

B0MBACI 16 april 2025 07:18
" Odido sluit niet uit dat de dienst ook voor fysieke e-simkaarten werkt om bijvoorbeeld in wifihotspotrouters te gebruiken, maar zegt ook dit vooraf niet te hebben getest."

Ik heb er naar gegoogled maar zonder succes, wat is een fysieke e simkaart? En kan je daar dus e-sims in laden oid?
ZinloosGeweldig @B0MBACI16 april 2025 13:31
Ja

https://esim.me/
B0MBACI @ZinloosGeweldig16 april 2025 19:02
thx
FrostyPeet @ZinloosGeweldig16 april 2025 23:55
AliExpress verkoopt een aantal fysieke esim kaartjes. Zelfs een open source versie naast een flink aantal merken als gl-inet. Geen idee hoe en of die open source versie werkt. Prijzen tussen de 15 en 30 euro afhankelijk van het merk.

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