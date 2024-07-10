Odido activeert 3,5GHz-5G-frequentie, KPN verwacht dit later op woensdag te doen

Odido activeert woensdag de 3,5GHz-frequentieband op zijn 5G-netwerk. Daarmee is het volgens de provider de eerste provider van Nederland die de frequentieband inzet. De provider zegt daarnaast de maximumsnelheden van 'een aantal' abonnementen vanaf augustus te verhogen.

Vanaf woensdag wordt 'het overgrote deel van de masten' met de 3,5GHz-frequentieband aangezet, schrijft Odido. De provider zegt dat klanten 'vooral in drukke gebieden, zoals steden of bij evenementen, merkbaar hogere snelheden' kunnen ervaren. De rest van de 3,5GHz-masten wordt in de loop van het jaar geactiveerd, zegt Odido. De provider geeft nog geen details over de verhoging van de maximumsnelheid, behalve dat deze kosteloos zal zijn.

Odido, KPN en Vodafone verwierven eerder deze maand elk 100MHz van de 3,5GHz-band. Voordat de providers deze frequenties konden gebruiken, moest de Rijksdienst Digitale Infrastructuur de licenties afgeven. De RDI gaf eerder deze week tegenover Tweakers aan te verwachten deze vergunningen woensdag te kunnen afgeven. Met Odido's aankondiging lijkt de RDI deze licenties te hebben vergeven, waardoor KPN en Vodafone ook de 3,5GHz-band kunnen gebruiken.

KPN zei eerder deze week tegen Tweakers te wachten op die licenties en 'snel' daarna de 3,5GHz-band te kunnen activeren. Ook Vodafone zei na het verkrijgen van de vergunning de 3,5GHz-band te willen gebruiken. Tweakers heeft KPN en Vodafone gevraagd of zij ook van plan zijn woensdag de 3,5GHz-band te activeren, maar kreeg voor publicatie geen reactie.

Update, 10.52 uur - KPN zegt tegen Tweakers later op woensdag de 3,5GHz-band te activeren, als de benodigde vergunning is ontvangen. De titel van het artikel is hierop aangepast. Inmiddels is op Gathering of Tweakers de eerste speedtest van ikbenjoeri verschenen, waarbij een maximale snelheid van 1457,84Mbit/s op Odido's 3,5GHz-netwerk wordt bereikt.