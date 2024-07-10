Odido activeert 3,5GHz-5G-frequentie, KPN verwacht dit later op woensdag te doen

Odido activeert woensdag de 3,5GHz-frequentieband op zijn 5G-netwerk. Daarmee is het volgens de provider de eerste provider van Nederland die de frequentieband inzet. De provider zegt daarnaast de maximumsnelheden van 'een aantal' abonnementen vanaf augustus te verhogen.

Vanaf woensdag wordt 'het overgrote deel van de masten' met de 3,5GHz-frequentieband aangezet, schrijft Odido. De provider zegt dat klanten 'vooral in drukke gebieden, zoals steden of bij evenementen, merkbaar hogere snelheden' kunnen ervaren. De rest van de 3,5GHz-masten wordt in de loop van het jaar geactiveerd, zegt Odido. De provider geeft nog geen details over de verhoging van de maximumsnelheid, behalve dat deze kosteloos zal zijn.

Odido, KPN en Vodafone verwierven eerder deze maand elk 100MHz van de 3,5GHz-band. Voordat de providers deze frequenties konden gebruiken, moest de Rijksdienst Digitale Infrastructuur de licenties afgeven. De RDI gaf eerder deze week tegenover Tweakers aan te verwachten deze vergunningen woensdag te kunnen afgeven. Met Odido's aankondiging lijkt de RDI deze licenties te hebben vergeven, waardoor KPN en Vodafone ook de 3,5GHz-band kunnen gebruiken.

KPN zei eerder deze week tegen Tweakers te wachten op die licenties en 'snel' daarna de 3,5GHz-band te kunnen activeren. Ook Vodafone zei na het verkrijgen van de vergunning de 3,5GHz-band te willen gebruiken. Tweakers heeft KPN en Vodafone gevraagd of zij ook van plan zijn woensdag de 3,5GHz-band te activeren, maar kreeg voor publicatie geen reactie.

Update, 10.52 uur - KPN zegt tegen Tweakers later op woensdag de 3,5GHz-band te activeren, als de benodigde vergunning is ontvangen. De titel van het artikel is hierop aangepast. Inmiddels is op Gathering of Tweakers de eerste speedtest van ikbenjoeri verschenen, waarbij een maximale snelheid van 1457,84Mbit/s op Odido's 3,5GHz-netwerk wordt bereikt.

RDI 3,5GHz 5G veiling
Bron: RDI

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 10-07-2024 09:34
142 • submitter: ikbenjoeri

10-07-2024 • 09:34

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Submitter: ikbenjoeri

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Reacties (137)

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Bliksem B 10 juli 2024 10:59
Voor iedereen die wil weten of hij/zij gebruikt maakt van de 3500 mhz band
Android
  • Typ / kopieer *#*#4636#*#* in de dialer (bij Samsung *#0011#?).
  • Zoek naar NR Active CCs
  • Bij band moet staan 78.
iOS
  • Typ / kopieer *3001#12345#* in de dialer
  • Menu --> Cell Info --> Band Info
  • Bij band moet staan 78.
Uitleg
Volgens 5G NR frequency bands - Wikipedia zit de 3500mhz op band n48 met de subset band op 77 en 78.

Android geeft zowel de band weer voor 4G (LTE) voor bellen als 5G (NR) voor data. Voice over NR - Wikipedia (VoNR) is ook mogelijk, maar dit wordt nog niet toegepast. Momenteel is het 4G als basis (ankerband) en wanneer de telefoon 5G doet, geeft het 4G signaal aan dat 5G data mogelijk is. Zie ook: review: Beamforming & mu-mimo: 5G krijgt upgrade

wijzigingen: niet gebruikte banden 48 en 77 verwijderd. Samsung code toegevoegd. Dankzij @jk-5 .

[Reactie gewijzigd door Bliksem B op 22 juli 2024 13:20]

jk-5
@Bliksem B10 juli 2024 11:22
Kleine aanvulling, voor Android op Samsung doe je *#0011#, dan selecteer je sim 1 of 2 (afhankelijk van welke je het wilt weten). Daar staat dan ergens 'NR Band: 78' als het gebruikt wordt.

NR band 48 of 77 ga je in NL niet zien, hier doen we alles op band 78.

Edit: Wil je trouwens live meekijken met de activatie van 5G3500? Dat kan! Amsterdam Bitstream is weer live, een SDR ontvanger in Amsterdam die het spectrum live aan het streamen is.

Zie hier: YouTube: Amsterdam Bitstream Live Stream

Vodafone = 3450-3550MHz
Odido = 3550MHz-3650MHz
KPN = 3650MHz-3750MHz

Edit2: Frequenties gefixt

[Reactie gewijzigd door jk-5 op 22 juli 2024 13:20]

Mizgala28 @jk-510 juli 2024 11:46
Als ik de NR Band op mijn Samsung kijk staat er niks.

NR_BAND: --
jk-5
@Mizgala2810 juli 2024 11:50
Dan ben je op dat moment helaas niet actief met 5G verbonden. Zit je misschien op wifi? Als je een 5G icoon in je telefoon ziet zie je vaak twee kleuren. Eentje met een grijze achtergrond en eentje met een witte achtergrond. De grijze achtergrond betekent dat 5G ondersteund is door de mast (ULI=1), de witte achtergrond betekent dat het ook daadwerkelijk wordt gebruikt. Als je op Wifi zit is je mobiele verbinding idle en ben je dus ook niet met 5G verbonden. Omdat 5G in Nederland nog non-standalone (NSA) is ben je primair verbonden met wifi, met één of meerdere 5G banden ernaast.
Mizgala28 @jk-510 juli 2024 11:58
Nee ik zat op 5G en wifi was uit.

Maar ik snap het probleem al, ondanks dat ik vol bereik heb zonder issues, in de menu van *#0011# toont hij even de band voor paar seconden, daarna niks, en daarna weer paar seconden toont hij de band.

En de 5G iconen zijn altijd hetzelfde kleur (wit), dat is vroeger ook nooit anders geweest.

Je ziet ook allerei gegevens aan en uit flitsen, band is n28 overigens (Vodafone)

[Reactie gewijzigd door Mizgala28 op 22 juli 2024 13:20]

The Wizard Moderator Mobile @Mizgala2810 juli 2024 13:00
Bij VF zie je idd altijd 5G, ongeacht je wel of niet op 5G zit, dat is een instelling waar VF voor gekozen heeft. Uiteraard alleen als de mast n3 (DSS) of n28 capabel is, anders zie je gewoon 4G. Bijna alle locaties hebben minimaal n3.
igrp @jk-510 juli 2024 12:03
KPN = 3450-3550MHz
Odido = 3550MHz-3650MHz
Vodafone = 3650MHz-3750MHz
Volgens mij zijn KPN en Vodafone verwisseld.
robertwebbe @igrp10 juli 2024 12:39
Klopt, zie tabel onder artikel.
RANknowledge @igrp11 juli 2024 18:44
Nee hoor vodafone heeft 3450-3550.
xxs @jk-510 juli 2024 15:34
Als ze je over 30 jaar vragen “waar was jij toen in Nederland de 5G band geactiveerd werd?” Dan weet je je dat vast nog te herinneren.

Een livestream volgen om een telefoon frequetie activatie te bekijken. LoL
Blizz @xxs23 juli 2024 12:07
Nou 3G was echt een festijn, daarvoor hadden we extreem trage verbindingen waarbij zelfs een MMS lang kon duren, 3G was in de praktijk revolutionair. Sindsdien is het een kwestie van sneller en zuiniger, grote en kleine stapjes evolutie.
Hmmbob @jk-510 juli 2024 13:39
Vodafone is zojuist ook begonnen (op ~3525 MHz)

Bron: die bitstream livestream

edit: oh, en weer weg. Bijzonder

[Reactie gewijzigd door Hmmbob op 22 juli 2024 13:20]

jk-5
@Hmmbob10 juli 2024 13:45
Ik zag het ook, maar het was een heel smal piekje. Kan ook een spiegel/harmonische vanaf een andere frequentie zijn.
Hmmbob @jk-510 juli 2024 13:52
Daar vond ik het eigenlijk te breed en sterk voor
pa2ra @Hmmbob12 juli 2024 18:52
Spiegelfrequenties zijn het resultaat van de oscillator in je eigen telefoon. Die zijn dus per definitie sterk ;)
robertwebbe @jk-510 juli 2024 12:42
Op mijn iPhone 15 Pro met Vodafone werkt dit niet, “Fout bij uitvoeren verzoek. Onbekende oorzaak”. Ik zie dat die dan naar 2G Edge is gesprongen en kort daarna springt die weer terug naar 5G.
krakendmodem @robertwebbe10 juli 2024 17:45
*3001#12345#* ben je dan nodig.

Al is die Field modus echt waardeloos op een iPhone. Je krijgt vrijwel niet de actuele informatie uit het modem te zien.

Kan best zijn dat die telefoon vrolijk 5G op band 28 laat zien terwijl ik 100% zeker in b20 4G zit. (Samsung laat het keurig netjes zien)
maceddy2004 @jk-510 juli 2024 15:07
Kan de informatie zo niet achterhalen op mn pixel zo te zien. Kan nergens band vinden, lijkt niet op te vragen te zijn helaas.
fluxsystem @Bliksem B10 juli 2024 16:04
Hoe werkt dit dan op de oneplus 12, want geen enkele optie werkt op het moment
NineTailedFox @fluxsystem11 juli 2024 11:35
Hier hetzelfde op een OnePlus 11, er gebeurd niets bij de eerste optie na het invoeren van de code (wat je ingetoetst hebt gaat weg, verder gebeurd er niets) en met de Samsung variant kan je de code "bellen", kiest dan voor een simkaart (indien dual sim) maar vervolgens krijg je de foutmelding "Connection problem or invalid MMI code" (bij beide sims)

[Reactie gewijzigd door NineTailedFox op 22 juli 2024 13:20]

Verbruggen @Bliksem B10 juli 2024 18:26
Hoe zorg ik er voor dat dit uitgevoerd wordt? Ik kan alleen maar de code "bellen" wat uiteraard uitkomt op een "dit nummer is niet in gebruik"...
pa2ra @Verbruggen12 juli 2024 18:56
Op een iPhone zou het zo prima moeten werken: ga naar de telefoonapp, typ *3001#12345#* in (alles letterlijk intypen) en druk op 'bellen'
Verbruggen @pa2ra12 juli 2024 19:12
Ik heb geen apple en gaat ook nooit komen, ik heb een Android.

Uiteindelijk normale USSD codes aan de praat gekregen door automatische blokkering uit te zetten. De bovengenoemde code werkt nog steeds niet...
pa2ra @Verbruggen14 juli 2024 00:54
Deze codes werken alleen op een iPhone
turkeyhakan @Bliksem B11 juli 2024 16:22
Vraagje: ik krijg band 3 te zien, terwijl ik deze band niet terug zie op antennekaart.nl (ik heb KPN).
Zen1581 10 juli 2024 09:40
Ik zie in het artikel staan dat de maximale snelheden op drukke plekken zoals evenementen hiermee verhoogd wordt. Maar ik heb op dit soort locaties (denk aan festivals) vaak al niet eens bereik door de drukte, laat staan dat de snelheid van mijn internetverbinding iets is waar ik mij druk om maak. Weet iemand toevallig of deze nieuwe frequenties daar ook bij zouden kunnen gaan helpen? Of heeft dit echt alleen te maken met de maximale internetsnelheden die bereikt kunnen gaan worden?
jk-5
@Zen158110 juli 2024 10:17
Deze nieuwe techniek gaat daar enorm helpen. Er komt 100MHz spectrum bij wat enorm gaat helpen. En nu dus ook beamforming op deze nieuwe frequentie. Het is nu nog wel iets te vroeg om hier wat aan te hebben. De festivalsetjes van Odido zijn nog steeds Huawei, en dus nog zonder 3500MHz. Ze hebben nu 1 Ericsson setje om te testen, maar 3500MHz werkt daar nog niet. Maar dit gaat enorm helpen bij evenementen wanneer dat klaar is!
smiba @Zen158110 juli 2024 11:41
3500Mhz heeft een stuk minder bereik per mast, waardoor je op het zelfde gebied veel meer devices kan hebben. Je kan namelijk meer masten per km2 plaatsen zonder dat deze elkaar problematisch overlappen.

Daarnaast is 3500Mhz ook goed voor gebruik met beamforming, hierdoor kunnen ze nog accurater een klein gebied targetten om zo veel mogelijk clients binnen het zelfde gebied te kunnen serveren.
Bonus die er ook nog eens bovenop komt is de mogelijke hogere snelheid, des de sneller een client weer klaar is, des de sneller de frequentie weer vrijkomt. Totale airtime (tijd dat een client de "lucht" bezet houd) is alles op drukke evenementen.
jk-5
@smiba10 juli 2024 11:53
Klopt inderdaad. Maar door winsten door beamforming wat bij 3500MHz gebruikt wordt is de dekking vergelijkbaar als de 2600MHz band die we al langer hebben. Daarbij wordt geen beamforming gebruikt. Er is een limiet aan het totaal uitgestraalde vermogen, maar of dat vermogen nu in een strakke straal ver wordt verzonden, of in een hele brede straal wat zwakker wordt verzonden maakt niet uit. Doordat 3500MHz een flinke capaciteitswinst oplevert kan de mast meer verkeer hierop zetten. Dat ontlast de lagere frequentiebanden waardoor het netwerk ook op afstand sneller zal zijn. Win-win dus!
pagani @Zen158110 juli 2024 09:43
Als er nog vrijwel niemand op die frequentie zit heb je het voordeel dat die frequentie dan minder bezet is. Dat betekent niet per se dat alles sneller gaat (want dat ligt eraan waar de bottle neck zit, als die op de centrale gateway zit heb je vrij weinig aan "meer traagheid")
CH4OS @pagani10 juli 2024 10:04
Daarom dat de frequenties geveild zijn, om te garanderen dat alleen de rechtenhouder op de afgenomen frequentie(s) zit. ;)
Skix_Aces @CH4OS10 juli 2024 10:09
Volgensmij heeft hij het daar niet over, maar het aantal clients dat verbonden is met die specifieke mast op 3.5GHz. Ik kan mij wel voorstellen dat als een client zijn data sneller binnen kan halen, hij de link minder lang actief hoeft te houden waardoor er effectief meer mensen gebruik van kunnen maken.
CH4OS @Skix_Aces10 juli 2024 10:49
Een sessie blijft echter wel wat langer open, er kan dus niet zomaar of direct geschakeld worden wanneer dat niet meer nodig is omdat de client de data binnen heeft. ;)
Metalfreak @Zen158110 juli 2024 09:54
Ik moet zeggen dat ik dat probleem van geen bereik hebben de laatste evenementen eigenlijk niet meer herken. Heb zelfs op Pinkpop gewoon de F1 kwalificatie kunnen streamen zonder problemen.
jk-5
@Metalfreak10 juli 2024 15:17
Pinkpop is dan ook wel een groot evenement waar de providers flink uitpakken. 3 tijdelijke masten, plus een vaste mast op het festivalterrein. Daar hing echt enorm veel capaciteit. De kleinere evenementen willen niet altijd geld uittrekken om de providers iets neer te laten zetten. Daar is de ervaring helaas dan veel minder. Maar ik ben het inderdaad wel met je eens dat de meeste grote evenementen dit seizoen vrij goed werkten.
Prosperot @jk-510 juli 2024 16:47
Dit weekend op DTRH was het bereik belabberd... Iedereen liep er over te klagen.
William_H @Prosperot10 juli 2024 22:36
Kom je nu voor het festival, of je telefoon 😅
En filmpjes kun je altijd later uploaden.

(En ik snap als je in een groep ben, dat je wil communiceren vanaf verschillende stages, maar daar konden we vroeger ook afspraken over maken 😉)
Prosperot @William_H10 juli 2024 23:58
Je komt ook om je vrienden te kunnen contacten waar je bent...

Vroeger , zucht
William_H @Prosperot11 juli 2024 00:06
Dat zeg ik toch ook in m'n tekst tussen haakjes.
En wat is er mis met "vroeger". Of spreek je over de app ook niet af waar je bent? Dan kun je dat toch ook van te voren doen?
Klinkt als een probleem zoeken voor een oplossing die al heel lang bestaat.
Prosperot @William_H11 juli 2024 08:47
De fesitvals zijn wat groter en massaler geworden de laatate jaren.... "links voor" werkt niet meer....
RocketKoen @Zen158110 juli 2024 09:51
Als je internet sneller is, dan is je data ook sneller verstuurd en kan de zendmast de verbinding weer vrij maken voor een ander.

Bij grote drukte is het aantal gelijktijdige verbindingen die de zendmast aan kan meestal een grotere beperking dan de bandbreedte. Daarom kun je in zo'n geval naast de zendmast staan en nul bereik hebben, omdat de zendmast simpelweg geen tijd heeft om de ping van jouw telefoon te beantwoorden.

[Reactie gewijzigd door RocketKoen op 22 juli 2024 13:20]

Luchtbakker @Zen158110 juli 2024 09:54
Het grootste voordeel van 3.5ghz frequentie op festivals zal vooral de capaciteit zijn, en niet zo zeer de snelheid. En ik denk dat dit effect enorm zal zijn verwacht ik.
Soppyscroll @Zen158110 juli 2024 11:46
Afgelopen woensdag heb ik dit meegemaakt in voetbalstadion van munchen, stond extra zendmasten voor 5g en had 55,1mbps(down)/25,8mbps(up) en kon gewoon super makkelijk online videobellen zonder haperingen,
Sjaakys 10 juli 2024 10:10
Ligt het aan mij of ben ik de enige die liever goedkoper als nóg sneller wilt?
MennoE @Sjaakys10 juli 2024 10:15
Ik betaal bij Odido voor 40 GB 18 euro per maand, terwijl ik door dit abonnement 5 euro korting krijg op m'n glasvezel. Effectief kost mijn telefoonabonnement mij dus 13 euro voor 40 GB per maand. Dat vind ik best goedkoop.
SirMemeAlot @MennoE10 juli 2024 11:36
Effectief 13 euro is wel wat kort door de bocht of kost je glasvezel abonnement dan Effectief 5 euro duurder :P
MennoE @SirMemeAlot10 juli 2024 13:13
Ja dat klopt. Maar voor mij: ik had al glasvezel tegen een prima prijs. Toen besloot ik later dit abonnement voor mijn telefoon te nemen, waarbij ik dan 5 euro korting kreeg op mijn glasvezel. Dus effectief voelt het telefoon abonnement wel 5 euro goedkoper.
DdeM @SirMemeAlot10 juli 2024 13:33
Nee die is ook goedkoper :D Althans, ik krijg op beide korting :)

[Reactie gewijzigd door DdeM op 22 juli 2024 13:20]

Carlos0_0 @Sjaakys10 juli 2024 22:00
Ik vind het goedkoop zat en snel ook zat, simyo 9 euro per maand 10gb data met 4gb :).
duke99 10 juli 2024 10:07
Maar zijn er mensen die nu het idee hebben dat hun snelheid niet hoog genoeg is op hun telefoon?
Met vrijwel alle abonnementen kun je tegenwoordig probleemloos streamen.
Denk dat met mobielinternet de grootste vertraging de latency is en niet de downloadsnelheid.
jk-5
@duke9910 juli 2024 10:31
Klopt, heb je ook wel gelijk in. Maar het gaat natuurlijk ook om de netwerkcapaciteit en niet alleen om de pieksnelheden. Op grote evenementen heb je nog vaak veel problemen met je mobiele verbinding. Dat probleem zal nu veel kleiner zijn.
bartvries 10 juli 2024 09:56
De nieuwe 3.5 Ghz antennes van Odido hebben BEAMFORMING.. Zo kan op elk opstelpunt de frequenties meerdere keren tegelijk worden uitgezonden. Niet alleen de snelheid neemt dus toe, maar ook de capaciteit.
ikbenjoeri 10 juli 2024 10:06
In Huizen werkt het inmiddels zie https://gathering.tweaker...message/79526954#79526954

[Reactie gewijzigd door ikbenjoeri op 22 juli 2024 13:20]

Linksquest Moderator Spielerij 10 juli 2024 10:08
Leuke toevoeging, echter zou ik ook willen dat ze beter bereik in het algemeen zouden hebben, ik woon z'n 10 minuten van de Duitse grens af, en zodra ik het centrum van bijvoorbeeld Kerkrade in ga heb ik vaak slecht tot helemaal geen bereik.

Het gekken is dat ik toen het nog T-Mobile was hier nooit last van had, maar sinds Odido merk ik wel, maar ook op andere werkplaatsen merk ik vaak slecht bereik. Als ik kijk naar Mijn Samsung S22 Ultra, dan zie ik zelden dat ik 3 streepjes of meer heb, ongeacht op welke locatie ik ben, en ook dit had ik bij T-Mobile nooit, daar had ik veel beter bereik. Ben al vaker in gesprek met ze gegaan en ook een Sim-swap al gedaan, maar helaas niks. Ook mijn vrouw en dochter met hun Iphone 13 hebben hier last van, misschien dat deze verbetering toch iets verbeterd, zou mooi zijn.
fluxsystem 10 juli 2024 10:09
Heb zelf Delta Mobiel (werkt samen met Odido op 5G).
Ben benieuwd of ik ook hogere snelheden kan halen en op 3.5ghz mag zitten.
Haal nu rond de 500 mbps op n28
turkeyhakan 10 juli 2024 11:34
Op Antennekaart kun je zien of er 3,5GHz (band 78) masten in de buurt zitten!! Super gaaf!

https://antennekaart.nl/kaart

Thanks @swhnld

[Reactie gewijzigd door turkeyhakan op 22 juli 2024 13:20]

Jimmyy2.12 @turkeyhakan11 juli 2024 15:11
Op Antennekaart kun je zien of er 3,5GHz (band 78) masten in de buurt zitten!! Super gaaf!

https://antennekaart.nl/kaart

Thanks @swhnld
Dan staat er bij kpn 0 masten met band 78.
Bij odido en VodafoneZiggo wel.
Alxndr 10 juli 2024 09:40
Kondigt snelheidsverhoging aan
.... Ja? Welke snelheden?

Dit is wel heel veel tekst om net niets te zeggen 8)7

[Reactie gewijzigd door Alxndr op 22 juli 2024 13:20]

CH4OS @Alxndr10 juli 2024 09:43
De provider geeft nog geen details over de verhoging van de maximumsnelheid, behalve dat deze kosteloos zal zijn.
Met andere woorden: meer details zijn er (nog) niet, dus kunnen ze ook niet in andere nieuwsberichten gedeeld worden.
Alxndr @CH4OS10 juli 2024 09:49
Is het dan wel nieuwswaardig? (zowel voor Tweakers als de operators)

[Reactie gewijzigd door Alxndr op 22 juli 2024 13:20]

CH4OS @Alxndr10 juli 2024 09:54
Als je kijkt naar het bericht, vertelt men wel wat meer natuurlijk, maar gaat men niet op details in (zoals wat de snelheidsverhoging is). Echter gaat het jou blijkbaar wel (enkel?) om de snelheidsverhogingen, de andere punten zijn wat mij betreft zeker nieuwswaardig; dat gaat immers over de uitrol van de echte 5G connectiviteit. Odido laat wat dat betreft er ook geen gras over groeien.

Als je het verder wilt bediscussiëren over de nieuwswaardigheid, kun je dat het beste doen in een apart topic in het forum: Geachte redactie.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 22 juli 2024 13:20]

Alxndr @CH4OS10 juli 2024 12:09
Tsja, om dit nu 'echte' 5G te noemen, 5G het protocol, niet de frequentie. En dat ze er geen gras over laten groeien.. Het was alleen wachten op die afluisterpost, ze hebben jaren gehad om alles voor te bereiden en hoeven nu alleen een knop om te zetten.

En ligt het aan mij, of is de titel van het artikel nu ineens aangepast?
CH4OS @Alxndr10 juli 2024 14:21
En ligt het aan mij, of is de titel van het artikel nu ineens aangepast?
Ik denk het niet:
Update, 10.52 uur - KPN zegt tegen Tweakers later op woensdag de 3,5GHz-band te activeren, als de benodigde vergunning is ontvangen. De titel van het artikel is hierop aangepast. Inmiddels is op Gathering of Tweakers de eerste speedtest van ikbenjoeri verschenen, waarbij een maximale snelheid van 1457,84Mbit/s op Odido's 3,5GHz-netwerk wordt bereikt.
Zie dus de laatste paragraaf.

[Reactie gewijzigd door CH4OS op 22 juli 2024 13:20]

Inkjet @CH4OS10 juli 2024 17:59
Het is nog geen volledige 5G. Alleen de radio-interface is 5G, de drie operators gebruiken nog een 4G core network. De 5G radio in combinatie met de hoge frequenties en de ruimte bandbreedte leveren wel een enorme capaciteit op. De hoge frequentie betekent namelijk dat er massive mimo antennes kunnen worden ingezet, zonder dat deze te groot worden en 5G kan hiermee beter omgaan.
jk-5
@Alxndr10 juli 2024 10:19
Ik heb in regio Baarn/Hilversum al screenshots gezien van Speedtests rond de 1.5Gbps, op het Odido netwerk. Het is nog niet overal live, maar ik verwacht dat dat eind deze week wel live zal zijn.
Miglow @jk-510 juli 2024 15:52
Maar dan alleen als je het duurste unlimited abonnement hebt neem ik aan?
jk-5
@Miglow10 juli 2024 16:37
De rate limiting werkt niet altijd even goed op de nieuwe Ericsson sites (ook de enige die 3500 doen, op Huawei doen ze dat niet). Dit was inderdaad wel een gigabit abonnement, maar de langzamere abonnementen komen waarschijnlijk ook wel vrij hoog in snelheid.

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