Odido verhoogt internetsnelheid voor bestaande en nieuwe klanten

Odido verhoogt de internetsnelheid voor bestaande en nieuwe Internet voor thuis-klanten. Klanten met een 100Mbit/s-abonnement krijgen een verhoging naar 140Mbit/s. De snelheden van andere internetpakketten stijgen ook; de verhoging hangt af van het abonnement en de netwerkeigenaar.

Een onbekend aantal klanten is per e-mail al ingelicht over de snelheidsverhoging en de hoogte ervan. Odido laat aan Tweakers weten dat de verhoging zowel voor bestaande als nieuwe klanten geldt. De wijzigingen zijn op moment van schrijven niet terug te vinden op de website van de provider. In welke mate de snelheid wijzigt, hangt af van het abonnement en welke netwerkeigenaar de diensten van Odido levert aan het adres van de klant.

De internetsnelheid van 'een groot aantal' klanten met een 100Mbit/s-abonnement wordt volgens Odido opgehoogd naar 140Mbit/s. Bij bestaande klanten met een 20Mbit/s- of 50Mbit/s-abonnement gaat het doorgaans om een upgrade naar respectievelijk 50Mbit/s en 100 Mbit/s. Het is niet duidelijk in welke mate de snelheden van de overige abonnementen wijzigen. De prijzen van de abonnementen stijgen niet. Op 1 januari voerde de provider nog een inflatiecorrectie door van 5,7 procent.