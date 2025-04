PS2-emulator PCSX2 brengt 2.0-update uit met Automatic Renderer-functie

De PCSX2-emulator voor PlayStation 2-games krijgt met de komst van versie 2.0 een vernieuwde interface, een bigpicturemodus en aparte instellingen per game. Ook krijgt de emulator een functie die automatisch de juiste renderer selecteert voor de gebruikte gpu-architectuur.

De 2.0-update moet niet alleen de userinterface verbeteren, maar brengt ook diverse verbeteringen naar de PCX2-emulator. Zo maakt de nieuwe Game Index handmatige aanpassingen overbodig door automatische configuraties en instellingen voor games toe te passen. Het is daarnaast mogelijk om specifieke instellingen per game op te slaan, zonder de globale instellingen te wijzigen.

Verder introduceert de update een bigpicturemodus die moet zorgen voor een betere ervaring op grotere schermen. PCX2 stapt daarnaast over op Crowdin voor vertalingen door de community. De Automatic Renderer-functie moet automatisch de beste renderer selecteren en de grafische prestaties zijn verbeterd. Zo moet er onder andere minder ghosting optreden. Versie 2.0 is beschikbaar via de website van PCX2.