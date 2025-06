Sony bevestigt dat PlayStation 2 ruim 160 miljoen keer is verkocht

Sony heeft een hoop statistieken van zijn PlayStation-consoles gedeeld. Het bedrijf doet dat ter ere van de dertigste verjaardag van het consoleplatform. Sony zegt dat de PlayStation 2 160 miljoen keer is verkocht, terwijl het origineel ruim 100 miljoen keer over de toonbank ging.

Sony publiceerde de verkoopstatistieken op een webpagina voor het dertigjarige jubileum van de PlayStation. Het bedrijf bevestigt daar voor het eerst dat er ruim 160 miljoen PS2-consoles zijn verkocht. Het is voor het eerst dat Sony dat aantal officieel noemt; Sony gaf voor het laatst een update in 2011, toen 150 miljoen exemplaren van die spelcomputer waren verkocht. De console bleef echter tot 2013 in productie.

Toen hij uitkwam, was de console naast een spelcomputer ook een relatief goedkope dvd-speler; mede dat maakte het apparaat bij zijn release in 2000 erg populair. Met het aantal verkopen is de PS2 nog altijd de meestverkochte console op de markt, verdeeld over de 'gewone' PS2 en het latere Slim-model, dat in 2004 op de markt verscheen.

De Nintendo DS en Switch komen wel bij de verkoopaantallen in de buurt, met respectievelijk 154 en 146 miljoen geleverde exemplaren. Laatstgenoemde lijkt de enige spelcomputer die de PlayStation 2 nog kan inhalen, hoewel de verkopen van de Switch wel zijn afgenomen nu een opvolger in de buurt lijkt.

De website van Sony bevat daarnaast statistieken en details over alle andere PlayStation-consoles. Sony's originele PlayStation verscheen op 3 december 1994 in Japan en is 102 miljoen keer verkocht, zo stelt de consolefabrikant op zijn jubileumsite. De console verscheen in het jaar daarop ook in de VS en Europa en was tot 2006 in productie. De PS3, PS4 en PS5 verkochten respectievelijk 87, 117 en 65 miljoen exemplaren.