Sony verhoogt prijzen PlayStation 5 en accessoires in thuisland Japan

Sony verhoogt de adviesprijzen voor de PlayStation 5 en accessoires zoals controllers en de PS VR2 in thuisland Japan. Het bedrijf noemt 'uitdagende externe omstandigheden' als reden. Het bedrijf verhoogde de prijzen al twee keer eerder sinds de release van de console in 2020.

In een Japanse blogpost laat Sony Entertainment weten dat zowel de reguliere PlayStation 5 als de Digital Edition omgerekend ruim 80 euro duurder worden, wat een stijging van respectievelijk ruim 16 en bijna 22 procent is. De prijsstijging is vanaf 2 september van kracht. Bijbehorende producten zoals de DualSense-controller, de PS VR2-headset en de PlayStation Portal worden ook tenminste 15 procent duurder. Het bedrijf legt uit: "We hebben deze beslissing genomen omdat uitdagende recente externe omstandigheden, zoals fluctuaties in de wereldwijde economische situatie, een impact op ons bedrijf hebben."

Vooralsnog is er geen indicatie dat de prijsverhoging ook in andere landen doorgevoerd wordt. Een eerdere prijsverhoging omwille van inflatie, in augustus van 2022, werd wel in veel gebieden waaronder in Europa doorgevoerd. Sony publiceerde begin augustus de meest recente kwartaalcijfers, waaruit bleek dat het bedrijf zo'n 27 procent minder PlayStation 5-consoles verkocht dan in hetzelfde kwartaal in 2023. Desondanks steeg de winst van de gamingafdeling met 12 procent.