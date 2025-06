Mojang stopt begin 2025 met PlayStation VR-ondersteuning voor Minecraft

Mojang stopt in maart van 2025 met de ondersteuning van de PlayStation VR-headset voor Minecraft op de PlayStation 4. Vanaf dat moment is de game niet meer te spelen met de virtualrealityhardware. Het bedrijf geeft geen reden voor het stoppen van de ondersteuning.

In de patchnotes van Minecraft 1.21.30 Bedrock benadrukt Mojang dat de reguliere PS4-versie van de game gewoon beschikbaar blijft, maar dat de in september 2020 toegevoegde PS VR-ondersteuning stopt. Spelers kunnen tot die tijd in de modi Immersive en Living Room blijven spelen. Het bedrijf werkt ook aan een native PlayStation 5-versie van de blokkengame, maar het is vooralsnog niet duidelijk of die versie ook PS VR2-ondersteuning krijgt.