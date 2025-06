Mojang geeft Minecraft visuele update met nieuwe belichting en water

Mojang brengt op dinsdag een update voor Minecraft Bedrock Edition uit met de naam Vibrant Visuals. De update voegt een nieuw renderproces toe dat dynamische belichting, schaduwen en volumetrische mist mogelijk maakt. Later moet de update ook voor de Java-versie uitkomen.

De visuele update zorgt er met het nieuwe belichtingssysteem onder meer voor dat individuele blokken voortaan een schaduw werpen op de wereld. Daarnaast kan licht interactie voeren met 'mist', ijs, water en glas. Volgens de ontwikkelaar zijn er meer dan drieduizend nieuwe textures gemaakt om het nieuwe belichtingssysteem mogelijk te maken. Ook introduceert Mojang 'oneindige wolken', de illusie dat wolken tot over de horizon doorgaan. Tot dusver verhulde Minecraft wolken vanaf een bepaalde afstand.

Het gaat daarbij om een visuele update, zonder invloed op de gameplay. In de oorspronkelijke game heeft licht namelijk al effect op bijvoorbeeld vijanden, gewassen en bepaalde blokken. Dat verandert niet. Vibrant Visuals staat op de pc, Xbox Series X en S, en de PlayStation 5 standaard ingeschakeld, maar kan ook handmatig in- en uitgeschakeld worden op de overige platforms.

Mojang brengt de update ergens op 17 juni uit voor gebruikers van de Bedrock-versie van de game. Enkele van de functies, waaronder bepaalde soorten mist en de oneindige wolken, zijn al langer in de Java-editie beschikbaar. De verdere aanpassingen aan het belichtingssysteem voor Java zijn volgens Mojang nog in ontwikkeling. De volledige update moet op een later moment voor de betreffende versie uitkomen. Het is niet duidelijk wanneer precies.