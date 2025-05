Er zijn van Minecraft 300 miljoen exemplaren verkocht, zo heeft moederbedrijf Microsoft bekendgemaakt.

Microsoft maakte de mijlpaal bekend tijdens een Minecraft Live-livestream. De game kwam uit in november 2011 en de vorige mijlpaal van 200 miljoen verkochte exemplaren was 3,5 jaar geleden. De mijlpaal van 100 miljoen exemplaren bereikte de game in 2016. Daarmee is het de bestverkochte game aller tijden. Van GTA V zijn er 185 miljoen exemplaren verkocht.