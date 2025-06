Netflix kondigt Minecraft-animatieserie aan en deelt eerste teasertrailer

Netflix kondigt een animatieserie aan rondom de videogame Minecraft. De streamingdienst spreekt over een 'origineel verhaal met nieuwe personages'. Er is nog geen releasedatum bekendgemaakt.

De animatieserie speelt zich af in de wereld van Minecraft. In de onderstaande teasertrailer zijn de ondergrondse wereld Nether en een Creeper te zien. Er is geen indicatie van waar het verhaal over gaat. De animatieserie wordt gemaakt door WildBrain Studios. De Canadese studio maakte eerder enkele kinderseries en Sonic Prime voor de streamingdienst. Naast de betreffende Netflix-productie is er ook een Minecraft-film in ontwikkeling waarin acteur Jack Black naar verluidt een hoofdrol vertolkt.