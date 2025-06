Voormalige baas gamingtak Netflix verlaat bedrijf

De voormalige baas van de gamingtak van Netflix, Mike Verdu, verlaat het bedrijf. Hij was tot november 2024 verantwoordelijk voor het aankopen van bestaande games en het aansturen van de ontwikkelteams van Netflix zelf. Tot voor kort was hij de baas van de afdeling GenAI for Games.

Mike Verdu. Bron: Netflix

Netflix meldt aan meerdere media, waaronder aan gamejournalist Stephen Totilo van Game File, dat Verdu het bedrijf verlaat. Het is niet duidelijk waarom de Amerikaan stopt bij de streamingdienst. Op de LinkedIn-pagina van Verdu staat nog niets over het vermelde vertrek.

Verdu werkte sinds augustus 2021 bij de toen opgerichte gamingtak van Netflix. De streamingdienst startte eind 2021 met het aanbieden van mobiele games aan afnemers van een streamingabonnement. Er kwamen ruim honderd bestaande en exclusieve nieuwe videogames beschikbaar op het platform.

Vanaf 2021 nam de divisie onder Verdu verschillende bestaande gamestudio's over en stichtte het eigen studio's. Onlangs sloot Netflix een van die studio's, namelijk Team Blue. Kort daarna stapte Verdu over naar de nieuwe tak GenAI for Games, waar aan gameontwikkeling met behulp van generatieve AI gewerkt wordt. De voormalige Epic Games-topman Alain Tascan nam het toen van Verdu over bij de gamingdivisie.