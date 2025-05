Stranger Things VR komt op 5 december naar PS VR2

Stranger Things VR, gebaseerd op de Netflix-serie, komt op 5 december naar PlayStation VR2. Dat maakt Sony bekend. Het spel kwam eerder dit jaar uit voor Meta Quest-headsets. In het spel staat Vecna, een personage uit het vierde seizoen van de serie, centraal.

Spelers nemen de rol aan van Vecna, terwijl hij 'onbekende werkelijkheden overwint en zijn plan voor wraak uitvoert', schrijft Sony. Volgens de Meta Quest-pagina kunnen spelers met telekinesekrachten tegenstanders oppakken en weggooien, en andere personages manipuleren. Personages als Will Byers en Billy Hargrove komen ook voor in het spel. Stranger Things VR is door Tender Claws ontwikkeld en kwam in februari uit voor Quest-headsets. Het spel werd in november 2022 aangekondigd en is de tweede VR-titel op basis van de serie, na een eerdere PS VR-game.