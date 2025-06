Netflix kondigt nieuwe VR-game op basis van Stranger Things aan

Netflix en gamestudio Tender Claws werken aan een virtualrealitygame in het Stranger Things-universum. Het spel moet in de winter van 2023 uitkomen voor 'grote VR-platforms'. Het wordt de tweede VR-titel op basis van de televisieserie.

Ter gelegenheid van de aankondiging hebben Netflix en Tender Claws een trailer van de game vrijgegeven. Daarin valt te zien dat de speler de rol aanneemt van Vecna, die de antagonist is van het vierde seizoen van de Stranger Things-serie. In een persbericht, in handen van onder andere Engadget, wordt beschreven dat Vecna in de game het doel heeft om 'wraak te nemen op [serie-hoofdpersoon] Eleven en het plaatsje Hawkins'.

Verder wordt de game omschreven als een psychologische horror-actiegame waarin spelers onbekende realiteiten kunnen verkennen, een hivemind vormen, geesten binnendringen en nachtmerries opwekken. Over hoelang de game duurt om uit te spelen, wordt nog niets gezegd; de PSVR-game over dezelfde serie was namelijk erg kort.

Stranger Things is een sciencefiction-horrorserie die zich afspeelt in de jaren 80 en draait om de levens van een handvol jonge kinderen die in het Amerikaanse plaatsje Hawkins wonen. In seizoen een beginnen zich bovennatuurlijke verschijnselen in het stadje af te spelen en doemt een meisje met psychische krachten plotseling op.