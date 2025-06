Pimax kondigt handheldconsole Pimax Portal aan met VR-ondersteuning

Pimax heeft een handheldconsole aangekondigd met ondersteuning voor virtualrealitytoepassingen. De gaminghandheld werkt op een Snapdragon XR2-soc, die ook in draadloze VR-brillen zoals de Meta Quest Pro gebruikt wordt.

De Chinese fabrikant brengt de Pimax Portal op de markt als een Metaverse Entertainment System, oftewel MES. Het apparaat kan worden aangesloten op een tv of pc via een dock of HDMI-kabel. Ook kan het beeldscherm in een compatibele VR-bril worden geschoven.

De Pimax Portal beschikt over een 4k-qledscherm met een verversingssnelheid van 144Hz. Het gaat om een 7"-scherm. De Nintendo Switch Oled is ook 7 inch en heeft ter vergelijking een resolutie van 720p bij een beeldverversing van 60Hz. Er verschijnt ook een Pimax Portal XL-variant met een 8,8"-display. Deze heeft een resolutie van 2560x1600 pixels en een verversingssnelheid van 120Hz.

Het besturingssysteem van de handheld is gebaseerd op Android. Daardoor is het mogelijk om Android-games te spelen. Ook worden clouddiensten zoals Xbox Game Pass en GeForce Now ondersteund. VR-games kunnen gestreamd worden vanaf een pc via Steam. De Portal maakt gebruik van de Snapdragon XR2-soc van Qualcomm en de handheld ondersteunt Wi-Fi 6E en Bluetooth 5.1. Er is 8GB ram aanwezig en bij de opslag kan gekozen worden tussen 128 en 256GB, welke kan worden uitgebreid tot 1TB door middel van een microSD-kaart.

De controllers kunnen worden losgekoppeld van de handheldconsole, op eenzelfde manier als bij de Nintendo Switch. De controllers kunnen op die manier gebruikt worden om met meerdere mensen te spelen. Er kunnen maximaal zes controllers worden verbonden met de Pimax Portal. Ook kunnen ze gebruikt worden als bediening in virtual reality. Aan de achterzijde van de handheldconsole zitten vijf camera's die AR-toepassingen mogelijk maken. Ook bieden ze inside-outtracking in de VR-modus.

Vanaf 15 november is de Pimax Portal vooruit te bestellen via Kickstarter. De handheldconsole krijgt een adviesprijs vanaf 299 dollar. De duurste versie die wordt aangeboden kost 599 dollar.