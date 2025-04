Pimax kondigt twee nieuwe VR-headsets aan

Pimax heeft twee nieuwe VR-headsets aangekondigd. De eerste, de Crystal Super, krijgt onder meer een verwisselbare optische engine. De tweede is de Crystal Light, een budgetversie van de Pimax Crystal.

Bij de Crystal Super kan gewisseld worden tussen een oled- en een qled-displayengine. De schermen van de Crystal Super hebben een resolutie van 3840x3840 pixels per oog, elk met 200cd/m² helderheid. Als gebruikers voor qled kiezen, is een maximale verversingssnelheid van 120Hz mogelijk. Bij oled is de maximale verversingssnelheid 90Hz. De headset krijgt ook functies als eyetracking, inside-out tracking en dynamische foveated rendering.

De Crystal Super met enkel een qled-displayengine kost volgens Pimax 1799 dollar. De oledversie wordt voor 1999 dollar verkocht. De headset met beide displayengines samen kost 2399 dollar. Prijzen voor Nederland zijn nog niet bekend. De Crystal Super wordt tijdens het vierde kwartaal van 2024 op de markt gebracht.

Ook heeft Pimax de Crystal Light aangekondigd. Deze bril krijgt een resolutie van 2880x2880 pixels per scherm en is standaard uitgerust met qled. Het is een goedkopere versie van de Pimax Crystal. Het bedrijf heeft wat features van de originele headset geschrapt, zoals eyetracking, verwisselbare lenzen en het automatisch aanpassen van de afstand tussen de beide pupillen. De Crystal Light weegt daardoor 30 procent minder dan de Crystal.

De Crystal Light komt volgens Pimax in mei op de markt. De goedkoopste versie kost 699 dollar. Een variant met local dimming kost 200 dollar meer. Het is niet bekend hoeveel de headset in Nederland zal kosten.