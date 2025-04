Xiaomi-gamingsubmerk Black Shark onthult slimme ring met accuduur van 180 dagen

Black Shark, het gamingsubmerk van Xiaomi, werkt aan een slimme ring met een accuduur van een halfjaar. Op afbeeldingen is te zien dat de Black Shark Ring wordt uitgebracht in de kleuropties zilverzwart en zwartrood. De ring is 2,2mm dik en bevat een 'Smart Touch'-bediening.

Volgens Black Shark kan de ring de hartslag, de zuurstofsaturatie van het bloed en de lichaamstemperatuur van de gebruiker in kaart brengen. Het is nog niet bekend wat de smartring kost en wanneer hij verschijnt. Ook is niet duidelijk of de ring beschikbaar komt in Europa.

Steeds meer fabrikanten werken aan een slimme ring. Samsung maakte in februari bekend dat het later dit jaar zijn Galaxy Ring uitbrengt. Ook de Finse fabrikant Oura heeft meerdere slimme ringen op de markt gebracht, waarvan de Oura Ring Gen3 het recentst is uitgebracht.