'Tencent wil gamesmartphonemerk Black Shark overnemen en VR-headsets maken'

De Chinese techgigant Tencent zou overnamegesprekken voeren met Black Shark. Dat eveneens Chinese bedrijf is opgericht door Xiaomi en staat bekend om zijn gamesmartphones. Na de overname zou Tencent het bedrijf VR-headsets willen laten maken.

Volgens bronnen van Bloomberg is een deal tussen Tencent en Black Shark nabij. Tencent zou het bedrijf over willen nemen om in de markt voor VR- en AR-brillen te stappen. Daarmee wil het bedrijf waarschijnlijk meedingen naar een prominente positie in 'de metaverse'. Diverse grote techbedrijven zijn daar mee bezig.

Xiaomi Black Shark 4

Black Shark is in 2017 opgericht door Xiaomi en dat bedrijf heeft nog 46,4 procent van de aandelen in handen. Het merk heeft tot nu toe alleen smartphones gericht op gamers uitgebracht. De nieuwste daarvan, de Black Shark 4, werd in mei vorig jaar ook in Nederland en België uitgebracht.

De Chinese website 36Kr schreef eerder over de op komst zijnde overname en zegt gehoord te hebben dat Black Shark ongeveer 3 miljard Chinese yuan waard is. Omgerekend is dat zo'n 416 miljoen euro. Zowel Black Shark, Tencent als Xiaomi, hebben niet gereageerd op de berichtgeving.

ByteDance, de maker van TikTok en een concurrent van Tencent, heeft vorig jaar de Chinese VR-headsetmaker Pico overgenomen. Meta, destijds Facebook, nam in 2014 Oculus over om te werken aan VR-producten. Dat resulteerde vorig jaar in de transformatie van Facebook tot Meta om zich volledig op de metaverse te richten.