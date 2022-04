Tencent past app aan die Chinezen kans gaf om verboden games te spelen

De Chinese techgigant Tencent gaat een app aanpassen die Chinese gebruikers de kans gaf om games te spelen die in het land niet toegestaan zijn. Door de app konden Chinese gamers contact maken met buitenlandse servers.

Tencent gaat de app, die officieel bedoeld is om de verbinding met servers te verbeteren, op 31 mei zo aanpassen dat hij alleen nog maar werkt met Chinese servers, meldt Reuters. Daardoor kunnen Chinese gamers niet langer op buitenlandse servers komen van games die in China niet zijn toegestaan. Chinese gamers speelden onder meer GTA en Animal Crossing via de speedboosterapp.

Het is onbekend waarom Tencent de stap zet. Het was al enkele jaren bekend dat dergelijke speedboosters, die andere bedrijven ook maken, ook in gebruik zijn om verboden games te kunnen spelen. De Chinese overheid laat alleen sommige games toe. De Chinese markt is de grootste markt voor gamebedrijven. De speedbooster van Tencent kwam uit in 2018.