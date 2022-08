Reuters: Tencent wil grootste aandeelhouder van Ubisoft worden

De Chinese techgigant Tencent wil de grootste aandeelhouder worden van de Franse game-uitgeverij Ubisoft. Dat stelt Reuters aan de hand van enkele bronnen. Tencent zou al contact hebben opgenomen met de familie Guillemot, die 13,2 procent van Ubisoft in handen heeft.

Tencent heeft volgens Reuters al 5 procent van de aandelen van Ubisoft in handen maar wil dat percentage dus opvoeren. Het kijkt hiervoor onder andere naar de Franse familie Guillemot die Ubisoft in 1986 heeft opgericht en momenteel nog 13,2 procent van de aandelen van de uitgeverij in handen heeft. Volgens het internationale persbureau wordt er ook contact opgenomen met andere investeerders om aandelen op te kopen.

Het initiatief van Tencent komt er nadat Yves Guillemot, de ceo van Ubisoft, enkele maanden geleden stelde dat het bedrijf openstond voor een mogelijk overname. "Ubisoft kan onafhankelijk blijven. Onze eigendommen zijn gewild bij de grootste wereldwijde spelers in entertainment en tech. Dat gezegd hebbende, als er een aanbod komt om ons over te nemen, zou de raad van bestuur daar natuurlijk goed naar kijken, met het belang van aandeelhouders in het achterhoofd", klonk het toen.

Tencent wil met deze investeringen volgens Reuters de beperkingen van de Chinese overheid ontwijken. Die deelde negen maanden lang geen licenties meer uit voor games waarmee ook inkomsten gegenereerd kunnen worden. Sinds april van dit jaar worden er wel opnieuw licenties uitgedeeld.

Vorig jaar kwam Tencent ook in aanvaring met de Chinese overheid. Tencent kon toen tijdelijk geen apps en games meer updaten in China omdat deze onderworpen werden aan een inspectie van de autoriteiten die wouden nagaan of er niet te veel persoonsgegevens werden verzameld. Vorig jaar legde de Chinese autoriteiten ook nieuwe regels op waardoor minderjarigen Chinezen drie uur per week online kunnen gamen. De regels waren volgens de plaatselijke autoriteiten bedoeld om de mentale en fysieke gezondheid van kinderen te beschermen. Gamebedrijven moeten ook de echte identiteit van minderjarige gamers in China registreren. Tencent stelde zelfs dat het hiervoor gezichtsherkenning wou gebruiken.

Tencent is het grootste gamebedrijf ter wereld. De Chinese techgigant heeft smartphonegames als Honor of Kings, Clash of Clans, PUBG Mobile en Call of Duty: Mobile in zijn portefeuille en harkt jaarlijks miljarden binnen. De gamingtak van Tencent is bijna drie keer zo groot als Activision-Blizzard, de grootste 'traditionele' uitgever van games.