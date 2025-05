Reuters: Tencent wil in de toekomst meer grote overnames in gamesector doen

Tencent herziet zijn strategie omtrent fusies en overnames om zich meer te richten op het kopen van meerderheidsbelangen in gamebedrijven. Dat melden bronnen aan Reuters. De Chinese gamegigant zou voornamelijk geïnteresseerd zijn in het overnemen van buitenlandse bedrijven.

Tencent is volgens vier anonieme bronnen van Reuters van plan om in de komende jaren meer agressieve overnames te doen, waarbij het meerderheidsbelangen en aandelen met stemrecht wil overnemen. Volgens Reuters wil het bedrijf dat vooral doen in 'overzeese' bedrijven, buiten China. Tencent doet al jaren investeringen in bedrijven, maar kocht voorheen vooral minderheidsbelangen in bedrijven, waarbij het aanbleef als passieve investeerder.

De wijziging van Tencents strategie volgt onder meer op beslissingen van de Chinese overheid, die onder andere wil beperken hoelang kinderen wekelijks games mogen spelen. Regulering in China legt druk op de verkopen van Tencent op de Chinese markt. Het bedrijf leunt daarom al langer op bezittingen op de wereldwijde markt voor zijn toekomstige groei, melden de bronnen. Tencent zou ook geïnteresseerd zijn in bedrijven die werken aan de metaverse.

Tencent vertelt Reuters dat het al langer investeert in bedrijven buiten China. Dat deed het ook voordat de overheid met nieuwe regelgeving voor de gamesector kwam. Het bedrijf zoekt naar eigen zeggen 'innovatieve bedrijven met getalenteerde managementteams' en 'geeft ze de ruimte om zelfstandig te groeien'. Het bedrijf zei onlangs tegen aandeelhouders dat het actief zou blijven in het verwerven van nieuwe buitenlandse gamestudio's. Tencent heeft al belangen in verschillende gamebedrijven. Het vergrootte onlangs zijn belang in Ubisoft en kocht eind augustus een minderheidsbelang in Dark Souls-ontwikkelaar FromSoftware.

De strategie van Tencent volgt op een periode waarin gamegiganten als Microsoft en Sony bezig zijn met grote overnames. Met name Microsoft is de laatste tijd actief op dat gebied. Het bedrijf nam onlangs Bethesda en diens studio's over. Microsofts beoogde overname van Activision, tot op heden de grootste overname in de gamesector, wordt momenteel onderzocht door markttoezichthouders.