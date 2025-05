Tencent neemt voormalig Sony-topman Shawn Layden aan als adviseur

Techgigant Tencent Games heeft voormalig Sony Interactive Entertainment America-ceo Shawn Layden aangenomen als strategisch adviseur. Het bedrijf valt onder het overkoepelende Chinese conglomeraat Tencent Holdings en is momenteel het grootste gamebedrijf op aarde.

Layden zal in zijn nieuwe rol bij Tencent advies geven over de koers van de gameafdeling van het bedrijf. Hij schrijft op LinkedIn: "Het is me een genoegen om te mogen delen dat ik deel uitmaak van Tencent Games als strategisch adviseur. In deze nieuwe rol hoop ik het team te adviseren, assisteren en ondersteunen bij het uitdiepen van activiteiten binnen de industrie waar ik me het grootste deel van mijn carrière aan toegewijd heb. We maken momenteel een tijdperkdefiniërende tijd door binnen gaming en interactieve entertainment."

Van 1996 tot en met 2019 werkte de Amerikaan voor verschillende takken van Sony. Hij begon als producer bij Sony Computer Entertainment en schopte het in de daaropvolgende jaren tot ceo van Sony Interactive Entertainment America en voorzitter bij Sony Interactive Entertainment Worldwide.

Tencent Games maakt onderdeel uit van Tencent Holdings en investeert massaal in gevestigde gamebedrijven. Onder meer Riot Games en Turtle Rock Studios zijn volledig van het Chinese bedrijf. Ook heeft Tencent delen van onder meer Epic Games, Activision Blizzard, Ubisoft, Krafton, FromSoftware, Frontier Developments, Bohemia Interactive, Roblox Corporation en Discord in handen.