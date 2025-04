Tencent vergroot zijn aandeel in Ubisoft

Het Chinese bedrijf Tencent heeft zijn aandeel Ubisoft vergroot, door middel van een samenwerking met Guillemot Brothers Limited (GBL). De holding is eigendom van de familie Guillemot die 13,2 procent van de gameontwikkelaar in handen heeft.

In een verklaring schrijft Ubisoft dat Tencent 300 miljoen euro investeert in GBL voor een belang van 49,9 procent in het bedrijf. Van dat bedrag wordt 200 miljoen euro geïnvesteerd in de aandelen en 100 miljoen euro voor de kapitaalverhoging. De geschatte waarde van een enkel aandeel ligt op 80 euro.

Momenteel bezit GBL 13 procent van de aandelen in Ubisoft. Tencent bezit nu 4,5 procent van de aandelen in de gameontwikkelaar, maar kan dat door de samenwerking met GBL verhogen tot 9,99 procent. Het stemrecht van Tencent blijft echter beperkt tot 5 procent en het bedrijf krijgt geen zetel in het bestuur. Reuters schreef vorig maand op basis van informatie van ingewijden dat Tencent de grootste aandeelhouder van Ubisoft wil worden.

De afgelopen jaren heeft Tencent aandelen gekocht in meerdere westerse gameontwikkelaars en uitgevers. Het Chinese bedrijf bezit aandelen van Epic Games, Riot Games, BlueHole, Activision Blizzard, Grinding Gear Games, Paradox Interactive en meer. De prominentste gamebedrijven waarvan het een meerderheid of alles bezit, zijn Riot Games en Grinding Gear Games. Ook heeft Tencent sinds vorige maand een minderheidsbelang in Dark Souls-maker From Software.