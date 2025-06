'Tencent schrapt plannen voor VR-headsets omdat ze niet snel genoeg winst maken'

De Chinese techgigant Tencent heeft de stekker getrokken uit plannen voor VR-headsets. Het zou te lang duren voor deze brillen winstgevend zouden zijn en Tencent zou hier eerst te veel in moeten investeren. Daarom stopt het met het project.

Bij de VR-tak werkten volgens Reuters-bronnen bijna driehonderd mensen. Het bedrijf had een concept ontwikkeld voor een 'ringvormige controller', maar verwachtte volgens Reuters dat het project pas in 2027 winstgevend zou zijn. Een van de bronnen zei daarnaast dat het bedrijfsonderdeel moeite had met het ontwikkelen van games en andere software. Door deze problemen en de verslechterde economische vooruitzichten, stopt Tencent volgens de bronnen met de VR-hardwareplannen. Het bedrijf ontkent dat de afdeling komt te verdwijnen, maar zegt niks over het stoppen met de VR-headsets.

Bloomberg-bronnen spraken begin vorig jaar voor het eerst over Tencents VR-plannen. Onderdeel van die plannen was de vermeende geplande overname van gamingsmartphonemaker Black Shark. Door die overname verwachtte Tencent volgens Reuters' bronnen duizend extra mensen te kunnen inzetten om aan VR-headsets te werken. Daarnaast zou Black Sharks ervaring met onder meer de leveringsketen helpen met het maken van headsets. Tencent staakte die overname echter omdat de Chinese techgigant van strategie wijzigde en de overname van Black Shark veel tijd in beslag zou nemen door toegenomen toezicht door autoriteiten.