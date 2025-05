Logitech kondigt handheld voor cloudgaming G Cloud aan

Logitech kondigt in samenwerking met Tencent Games de G Cloud aan, een handheld gericht op cloudgaming. De console komt in oktober exclusief uit in Noord-Amerika voor een adviesprijs van 350 dollar. Het is niet duidelijk of de handheld later ook naar Europa komt.

De Logitech G Cloud is uitgerust met een Qualcomm Snapdragon 720G, een midrange-smartphoneprocessor uit 2019. De handheld is dus niet uitgerust met een geavanceerde gamingchipset en richt zich in plaats daarvan op cloudgaming via wifi. Gebruikers kunnen via de services van Xbox en Nvidia gamen met respectievelijk Xbox Game Pass Ultimate en GeForce NOW. Ook is de handheld compatibel met de Google Play Store en kunnen games via de Xbox-app en Steam Link naar de console gestreamd worden. Logitech maakt niet bekend hoeveel interne opslag de handheld heeft.

De G Cloud heeft verder een 7"-lcd met een resolutie van 1920x1080 pixels en een maximale verversingssnelheid van 60Hz. Het scherm heeft een helderheid van 450cd/m² en ondersteunt multitouch. Verder is er een USB-C 3.1-poort aanwezig, evenals een 3,5mm-jackaansluiting en de mogelijkheid om apparaten via Bluetooth 5.1 aan te sluiten. Tot slot zou de gaminghandheld, die 463 gram weegt, ruim 12 uur mee kunnen gaan op een volle accu.