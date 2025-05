Bijna iedereen heeft wel iets van Logitech in huis: een muis, toetsenbord, of misschien wel een webcam. Het bedrijf maakt al sinds 1981 zijn apparaten die alomtegenwoordig, maar daardoor misschien ook wel onopvallend zijn. Daar wil het bedrijf duidelijk wat aan veranderen: Logitech moet 'groot' en wat is een betere manier om dat te doen dan een tweedaags evenement organiseren dat alleen maar om het merk draait? Logitech nodigde ons uit en wij reisden af naar Berlijn voor Logi Play, een evenement om 'gaming- en streamingcultuur' te vieren, maar vooral de plek waar Logitech nieuwe producten toonde, waaronder Logitechs eerste cloudgaminghandheld.

Want laten we eerlijk zijn: zo'n tweedaags evenement organiseer je natuurlijk niet alleen voor een nieuw toetsenbordje. Eind augustus had Logitech de wereld al een klein voorproefje gegeven van de G Cloud en een dag voor de officiële aankondiging konden we al even kort met de G Cloud kennismaken. We spraken tijdens het evenement ook met Ahmed Riaz, de global head of design, en Robert Carter, de technical marketing manager van Logitech Gaming.

Logitech G Cloud

Om maar bij het begin te beginnen: wat is een cloudgaminghandheld? De G Cloud lijkt wat uiterlijk betreft nog het meeste op een Nintendo Switch, maar het idee erachter is anders. Waar een Switch bedoeld is om zelf games te draaien, is het idee achter de G Cloud dat je streamingdiensten gebruikt en servers in een datacenter het werk laat doen.

Logitech G Cloud Soc Qualcomm Snapdragon 720G Werkgeheugen 4GB Opslag 64GB (uitbreidbaar met microSD) Scherm 1920x1080, ips, 450cd/m², touch

Dat heeft zo zijn voordelen, want als je al die berekeningen voor het draaien van een game niet hoeft te doen, kun je af met eenvoudige hardware zonder extra koeling, en dat zorgt voor een laag gewicht. Ondanks zijn 7"-scherm weegt de G Cloud 462 gram. Dat is veel minder dan bijvoorbeeld de Steamdeck van Valve, die ook een 7"-scherm heeft, maar 669 gram weegt. De Nintendo Switch-oled is met 421 gram weer wat lichter, maar heeft net als de Steamdeck een ventilator die je kunt horen als de hardware het warm krijgt. Die ventilator ontbreekt op de Logitech-console.

Voor oververhitte hardware hoef je bij de G Cloud niet bang te zijn. We hebben een tijdje zitten gamen op de G Cloud en de enige merkbare opwarming voel je aan de zijkant van de console, op de plekken waar je handen zitten. Daarover gesproken: het is geen straf om de G Cloud vast te houden. Er zit een licht ribbeltjespatroon op de achterkant en waar de bal van je hand zich om de console heen vouwt, is hij wat dikker gemaakt, zodat hij comfortabel in de hand ligt.

De lay-out van de knoppen en joysticks lijkt een soort kruising tussen die van de Nintendo Switch en de Microsoft Xbox. Net als bij een Switch zit linksboven een joystick met daaronder een d-pad, terwijl je rechts de A-, B-, X- en Y-toetsen hebt, met daaronder weer een joystick. De plaatsing van de A-, B-, X-, en Y-toetsen is zoals bij de Xbox en wie de console van Microsoft gewend is, kan blindelings de weg vinden op G Cloud. Mocht je niet aan die indeling kunnen wennen, dan kun je in de instellingen van de G Cloud knoppen omruilen en de functies inrichten zoals jij ze wilt hebben.

Die knoppen en joysticks voelen kwalitatief goed aan. Je kunt de knoppen bijvoorbeeld niet te diep indrukken, de joysticks draaien iedere kant even soepel op en de triggers zijn klein, maar geven genoeg weerstand om te kunnen doseren. Die observatie op dit moment zegt natuurlijk niets over hoe de knoppen jarenlange intensieve gamesessies zullen weerstaan, maar de eerste indruk is in ieder geval goed.

Software

De G Cloud draait Android 11, waarover Logitech een eigen schil legt. Voor die software is Tencent grotendeels verantwoordelijk. "We maken gebruik van Tencent voor de software, maar we hebben ook onze eigen software- en ontwerpafdeling", legt Riaz uit. Die softwareafdeling geeft feedback aan Tencent, die onder andere voortkomt uit kennis over de wensen van gamers die Logitech opdoet uit hun G Hub-software.

Voor tweakers zal de keuze voor Android 11 wellicht tegenvallen, omdat op het moment van schrijven de eerste toestellen al van Android 13 voorzien zijn. Over een mogelijke upgrade naar Android 12 bleven Riaz en Carter nog wat vaag. "Ik weet niet zeker [of er een upgrade naar Android 12 komt], maar ik vermoed dat veel van de toekomstige beslissingen zullen voortkomen uit feedback van onze gebruikers", aldus Carter.

De huidige interface werkt in ieder geval goed op de gameconsole. Je scrollt horizontaal door de belangrijkste apps heen, zoals bijvoorbeeld in WebOS op LG-televisies, of zoals bij het menu op de Xbox. Tijdens het scrollen door de interface zagen we wel af en toe een klein haperinkje. Waarschijnlijk niet puur toeval, want de processor is al een oudje, maar daarover later meer. De Xbox-app voor cloudstreaming en de Geforce Now-app van Nvidia staan voorgeïnstalleerd en ook dat is geen toeval, want Logitech heeft bij het ontwikkelen van de console samengewerkt met Nvidia en Microsoft. Aan de samenwerking met Microsoft heeft de G Cloud bijvoorbeeld de gele G-knop overgehouden, die hetzelfde doet als de 'guide'-knop, de knop met het Xbox-logo, op een gewone Xbox-controller, aldus Riaz.

Naast de apps van Xbox en Nvidia staan ook Steam Link en de Google Play Store voorgeïnstalleerd op de G Cloud, waardoor je er ook Android-games op kunt installeren. Daar houdt het wat Riaz betreft niet bij op. "We hebben de mogelijkheid om heel Zwitsers en neutraal te zijn en te kunnen zeggen dat we het thuis zijn voor alle gamebibliotheken." Met die instelling hoopt Logitech aantrekkelijk te zijn voor andere cloudgamingplatforms, want ze willen er graag zoveel mogelijk ondersteunen, ook al zijn dat onderlinge concurrenten.

Gamen

Het is tijd om te gamen, want dit is waar de G Cloud voor gemaakt is. Helaas waren we daar snel klaar mee. Om te beginnen startten we de Xbox-app op voor een potje Forza Horizon 5, dat je dus via Xbox-gamestreaming speelt. Gelukkig is FH5 het soort game dat vergevingsgezind is als je een foutje maakt en je zelfs punten toebedeelt als je er een puinhoop van maakt. Dat is namelijk precies wat er gebeurde. De G Cloud had zoveel vertraging bij het streamen dat het spel nauwelijks te besturen was. Dat lag niet aan Forza of Xbox, want hetzelfde probleem speelde bij de Geforce Now-app. Het beginstuk van de singleplayercampagne van Destiny 2 is gelukkig een tutorial en dus heel makkelijk, maar ook hier maakte de lag het bijna onspeelbaar. Heb ik net het vizier op een vijand gericht, stond hij al een meter verderop. Ook liep ik nogal eens tegen een muur, terwijl ik voor mijn gevoel de joystick allang naar links had geduwd.

Is dat de G Cloud aan te rekenen? Waarschijnlijk niet, want Logitech demonstreerde in dezelfde ruimte en op hetzelfde wifinetwerk een stuk of vijftien G Cloud-consoles. Dat waren de grootverbruikers van bandbreedte, maar waarschijnlijk ook niet de enige apparaten op het wifinetwerk, dat de belasting dus niet aankon.

Hardware

Het wifinetwerk helemaal de schuld geven, is te makkelijk, want de hardware van de G Cloud is ook niet de nieuwste. Onder de motorkap van de G Cloud zit een Qualcomm Snapdragon 720G-soc en dat is een midrangeprocessor die geïntroduceerd werd in 2020. Hij zat bijvoorbeeld in de Samsung Galaxy A52, een in maart 2021 geïntroduceerde smartphone van iets meer dan driehonderd euro. Het is dus een allesbehalve indrukwekkende chip, die op zich voor gamestreaming geschikt zou moeten zijn, maar voor de zwaardere Android-games tekortschiet. Het relatief krappe werkgeheugen van 4GB draagt daar ook niet aan bij.

De opvallendste keuze is misschien wel de netwerkkaart die tot 802.11ac-wifi ondersteunt. De G Cloud ontleent zijn bestaansrecht aan wifi, maar Wi-Fi 6, dat toch al sinds 2020 op de markt is, wordt niet ondersteund. In principe is een bandbreedte van 25Mbit/s genoeg om games in 1080p60-kwaliteit te kunnen streamen, en dat moeten zelfs de goedkoopste Wi-Fi 5-routertjes op 2,4GHz nog halen, maar juist wanneer het drukker wordt op het netwerk biedt Wi-Fi 6 veel voordelen door efficiënter clients te bedienen.

Usecase

Een stabiele, vlotte wifiverbinding is dus een vereiste om lekker te kunnen gamen op de G Cloud, iets dat de meeste mensen wel thuis hebben. Maar als je thuis bent, kun je net zo goed gamen op een Xbox of game-pc. Voor gamen in de bus of de trein is de G Cloud niet bedoeld, ondanks zijn lage gewicht en compacte afmetingen, dus wanneer zou je de G Cloud dan eigelijk moeten gebruiken? We legden Riaz en Carter, tot besluit, deze vraag voor. "Wat mij betreft is het geen on-the-go-device", zegt Riaz. Hij ziet de G Cloud als een apparaat dat je kunt gebruiken op plekken met een goede internetverbinding; dat kan thuis zijn als je niet achter je bureau wilt zitten, maar bijvoorbeeld ook als je op reis bent en in een hotel overnacht. Hoewel het niet het primaire gebruiksscenario is, kun je de G Cloud toch onderweg gebruiken, als je er Android-games op installeert.

Voorlopige conclusie

De G Cloud komt in eerste instantie in Noord-Amerika in oktober op de markt voor 349 Amerikaanse dollar. Dat is, op basis van onze eerste indruk, veel geld. De console is mooi afgewerkt en ligt lekker in de hand, maar de onderdelen die je niet ziet, specifiek de soc en de draadloze netwerkkaart, zijn verouderd. Onze eerste indruk van het gamestreamen was bovendien niet positief, maar we zijn er vrij zeker van dat dat te wijten was aan de overbelaste wifiverbinding. Voorlopig worden we dus niet warm van Logitechs nieuwe cloudgaminghandheld, maar als we hem in de toekomst nog een keer kunnen gebruiken op een rustig wifnetwerk, weet de G Cloud wellicht wel te overtuigen.