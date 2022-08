Logitech en Tencent brengen dit jaar handheldconsole voor cloudgaming uit

Logitech en het Chinese Tencent gaan samenwerken om een eigen handheldconsole te maken. De gaminghardware is specifiek bedoeld voor cloudgaming, maar details of specificaties zijn nog niet bekend.

Logitech G, de gamingtak van het bedrijf, schrijft op Twitter dat het met het Chinese Tencent Gaming gaat samenwerken aan hardware. Tencent is onder andere bekend van battleroyalegame PUBG. Het bedrijf heeft een maillijst geopend voor geïnteresseerden, maar het geeft vooralsnog geen informatie over de console.

In een persbericht noemen zowel Logitech G als Tencent geen technische specificaties van de handheld. Wel zeggen de bedrijven dat het gaat om 'een cloudgaminghandheld' die later dit jaar op de markt moet komen. De handheld is 'een combinatie van Logitechs expertise in hardware en Tencents expertise in softwarediensten.' De handheld zal verschillende cloudgamingdiensten ondersteunen. De bedrijven noemen Xbox Cloud Gaming en Nvidia's GeForce Now als voorbeelden. In het persbericht wordt geïmpliceerd dat er geen games lokaal op het apparaat kunnen worden geïnstalleerd, maar dat die alleen maar via de cloud worden gestreamd.