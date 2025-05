Logitech brengt Pro Racing Wheel met configureerbare pedalen en A30-headset uit

Logitech brengt een aantal nieuwe accessoires voor gamers uit, waaronder een direct drive racestuur en een pedalenset voor de pc en consoles. Ook komt het bedrijf met een nieuwe gamingheadset, oordopjes en een microfoon.

De producten komen van Logitech G, de gamingtak van de accessoirefabrikant. Het bedrijf brengt een direct drive stuur uit met bijbehorende pedalen om bij racegames te gebruiken. Het Pro Racing Wheel en de Pro Racing Pedals hebben Trueforce-technologie voor authentiekere feedback. De pedalen maken gebruik van een magnetisch systeem dat druk beter kan detecteren en kunnen worden geconfigureerd als dubbele koppeling of als een pedaal dat als handrem kan worden ingezet. De pedalen kunnen horizontaal worden verschoven zodat gebruikers de optimale configuratie voor zichzelf kunnen vinden. Ook andere componenten van de pedalen zijn aan te passen; zo kunnen gebruikers de druk instellen die op de drie pedalen zit door de springveren te vervangen.

Het racestuur heeft A-, B-, X- en Y-knoppen en nog een aantal andere knoppen die met een enkele duimbeweging kunnen worden aangeroepen. Spelers kunnen vijf verschillende profielen instellen en het stuur aan hun bureau of tafel klemmen.

Het stuur en de pedalen zijn deze maand te koop voor respectievelijk 1099 en 349 euro. Het stuur komt in een configuratie voor pc's en voor de PS4 en PS5, en een tweede configuratie voor pc's en de Xbox Series X en S en One. De pedalen zijn compatibel met pc's op Windows via een USB-poort en kunnen als ze gekoppeld zijn aan het stuur ook op de consoles worden gebruikt.

Logitech brengt daarnaast een nieuwe koptelefoon uit. De headset is de G Astro A30, een draadloze hoofdtelefoon met een afneembare microfoonarm. De A30 heeft een audiodriver van 40mm en ondersteunt 2,4GHz-wifi en bluetooth voor draadloze verbindingen over een afstand van 15 meter, en er zit ook een 3,5mm-aansluiting op. Gebruikers kunnen met een bijhorende app verschillende audioprofielen instellen voor bijvoorbeeld gaming of juist het luisteren van muziek. De A30 heeft oorkussens en een hoofdband met memory foam.

Volgens de fabrikant heeft de headset een accuduur van 27 uur. Die wordt opgeladen via een USB-C-aansluiting. Via die aansluiting kan ook een adapter worden aangesloten waarmee de hoofdtelefoon Logitechs eigen Lightspeed-verbindingsprotocol ondersteunt.

Naast de nieuwe hoofdtelefoon brengt Logitech ook de Fits-oordopjes uit de G-serie uit. Dat zijn witte of zwarte oordopjes met Bluetooth-LE met een frequentiebereik van maximaal 20KHz en een audiodriver van 10mm. De dopjes wegen 7,2 gram per stuk en meten 35x22,8x24,5mm. Via bluetooth hebben de oortjes 10 uur luistertijd en 6,5 uur spreektijd. Ze kunnen opgeladen worden in een doosje met een USB-C-aansluiting.

Tot slot brengt Logitech ook een nieuwe microfoon uit voor gebruik bij de desktop. Deze Blue Sona met een XLR-aansluiting maakt gebruik van ClearAmp-technologie die voor een 25dB-boost kan zorgen. De microfoon kan omgevingsgeluid filteren en het apparaat heeft een draaiarm die 290 graden kan draaien.

De A30-koptelefoon is vanaf oktober te koop voor 229 dollar, maar het is niet bekend of die ook in Nederland beschikbaar wordt. De G Fits zijn dat in ieder geval wel; die kosten in Amerika 229 dollar. De Blue Sona-microfoon is vanaf vandaag verkrijgbaar en kost 349 euro.