Logitech onthult uitbreidingen voor Pro Racing-stuurbasis

Logitech heeft dinsdag nieuwe uitbreidingen onthuld voor zijn Pro Racing-stuurbasis. Het gaat om een nieuwe stuurnaaf die kan worden aangesloten op de stuurbasis, twee stuurwielen, een adapter voor aftermarket-stuurwielen en een 2-in-1-versnellingspook en handrem.

Het opvallendste onderdeel van de line-up is de RS Wheel Hub. De stuurnaaf heeft A-, B-, X- en Y-knoppen en ondersteunt verschillende stuurwielen, waaronder die van Logitechs Pro Racing-serie uit 2022. Verder kan het apparaat gebruikt worden bij de Playstaton 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S en op Windows 10 en 11. De RS Wheel Hub is verkrijgbaar vanaf 139,99 euro en heeft twee uitvoeringen: een voor Xbox-consoles en een pc-versie. De Xbox-versie kost 159,99 euro. mDe twee stuurwielen die met de Wheel Hub zijn aangekondigd, de Round Wheel en de Track Wheel, zijn gemaakt van aluminium en hebben een TPE-oppervlak bij de handgrepen. Beide stuurwielen kosten 80 euro.

Dan is er de RS QR Adapter, een adapter met snelsluiting voor aftermarket-stuurwielen. Hiermee kan bijna elk aftermarket-stuurwiel worden bevestigd aan compatibele Logitech G Direct Drive-houders op de pc, zegt de fabrikant. De adapter kost 69,99 euro.

Ten slotte is er de RS Shifter & Handbrake, die de gebruiker 'moeiteloos laat schakelen tussen een sequentiële versnellingsbak en handrem met één druk op de knop', schrijft Logitech. Er zit een schakelaar aan de onderkant van het apparaat die de gebruiker laat wisselen tussen de handrem en de pook. Er kunnen ook twee units aan elkaar gekoppeld worden, die afzonderlijk kunnen dienen als handrem of versnellingspook. De RS Shifter & Handbrake wordt geleverd met een tafelklem en kost 159,99 euro.

Aanvulling, 21.32 uur: Informatie over de QR Adapter en prijs van de Xbox-uitvoering van Wheel Hub toegevoegd.