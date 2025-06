Logitech kondigt stylus aan voor Meta Quest-VR-brillen

Logitech kondigt een stylus aan voor de Meta Quest 3 en Quest 2. De Logitech MX Ink komt in oktober 2024 beschikbaar en kan gebruikt worden om in 2d en 3d te tekenen. De stylus biedt onder meer 6dof-tracking, een drukgevoelige punt en haptische feedback.

De MX Ink-stylus werkt draadloos met de VR-brillen van Meta en kan naast twee Quest-controllers gebruikt worden. Schakelen tussen de stylus en controllers moet naadloos zijn. Logitech schrijft dat de pen een aanpasbare, drukgevoelige punt en een drukknop heeft. Ook geeft de stylus haptische feedback bij gebruik. De accu moet het ongeveer zeven uur volhouden. Opladen is mogelijk via een optioneel oplaaddock of USB-C, al wordt er geen kabel meegeleverd.

De stylus is te gebruiken in diverse apps, waaronder Adobe Substance Modeler, Engage, Arkio, Gravity Sketch, PaintingVR, ShapesVR en OpenBrush. Naast de MX Ink-stylus introduceert Logitech ook een MX Inkwell-oplaaddock en MX Mat. Beide accessoires zijn los verkrijgbaar. De MK Ink-stylus en toebehoren zijn vanaf oktober beschikbaar. De stylus krijgt een prijskaartje van 130 dollar en is ook verkrijgbaar in combinatie met het oplaaddock voor 170 dollar. De schrijfmat kost 50 dollar. Het is niet bekend of de stylus ook in Nederland en België te koop zal zijn.