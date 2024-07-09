Logitech komt met gamingmuis die met AA-batterij of elektromagnetische mat werkt

Logitech heeft de Logitech G309 aangekondigd. Het betreft een draadloze gamingmuis die werkt op een AA-batterij of via het elektromagnetische veld van de PowerPlay-mat. De muis heeft een sensor van 25.600dpi en een minimaal gewicht van 68 gram. De G309 kost 89,99 euro.

Dat gewicht is volgens Logitech enkel van toepassing als er geen AA-batterij in de muis is geplaatst en de optionele Powerplay-mat het toestel van stroom voorziet via een ingebouwde Powercore-module. Als de Logitech G309 wel van een AA-batterij wordt voorzien, stijgt het gewicht naar 86 gram.

De G309 kan op een enkele AA-batterij maximaal 600 uur meegaan, mits er verbinding via bluetooth wordt gemaakt. Een verbinding via de Lightspeed-dongle is ook mogelijk. In dat geval bedraagt de accuduur volgens de fabrikant ongeveer 300 uur.

Logitech heeft de muis uitgerust met zes programmeerbare knoppen. De linker- en rechtermuisknoppen hebben optisch-mechanische Lightforce-switches meegekregen. Dat zijn mechanische switches met een optische sensor, waarbij tijdens het indrukken van een toets een infraroodbundel wordt gebruikt om vast te stellen of de toets is ingedrukt. De gamingmuis is beschikbaar in een zwarte of witte uitvoering en wordt verkocht voor 89,99 euro.