Logitech komt met gamingmuis die met AA-batterij of elektromagnetische mat werkt

Logitech heeft de Logitech G309 aangekondigd. Het betreft een draadloze gamingmuis die werkt op een AA-batterij of via het elektromagnetische veld van de PowerPlay-mat. De muis heeft een sensor van 25.600dpi en een minimaal gewicht van 68 gram. De G309 kost 89,99 euro.

Dat gewicht is volgens Logitech enkel van toepassing als er geen AA-batterij in de muis is geplaatst en de optionele Powerplay-mat het toestel van stroom voorziet via een ingebouwde Powercore-module. Als de Logitech G309 wel van een AA-batterij wordt voorzien, stijgt het gewicht naar 86 gram.

De G309 kan op een enkele AA-batterij maximaal 600 uur meegaan, mits er verbinding via bluetooth wordt gemaakt. Een verbinding via de Lightspeed-dongle is ook mogelijk. In dat geval bedraagt de accuduur volgens de fabrikant ongeveer 300 uur.

Logitech heeft de muis uitgerust met zes programmeerbare knoppen. De linker- en rechtermuisknoppen hebben optisch-mechanische Lightforce-switches meegekregen. Dat zijn mechanische switches met een optische sensor, waarbij tijdens het indrukken van een toets een infraroodbundel wordt gebruikt om vast te stellen of de toets is ingedrukt. De gamingmuis is beschikbaar in een zwarte of witte uitvoering en wordt verkocht voor 89,99 euro.

Logitech G309
Logitech G309Logitech G309Logitech G309

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 09-07-2024 11:55 139

09-07-2024 • 11:55

139

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Reacties (139)

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tw_gotcha 9 juli 2024 12:02
gewicht is net zo onbelangrijk als leds voor een muis en dpi. Het maakt voor de meesten niet uit of een muis 70 of 140 gram is en vaak speelt een wat zwaardere muis beter, zeker bij hogere dpi. De hoeveelheid controle en kracht die je moet uitoefenen bij een lichte muis en een hoge dpi is bizar. Werkt bij mij RSI in de hand omdat alles verkrampt. Wie van jullie speelt met een dpi van meer dan 800, en in welke game dan?
ddexp67 @tw_gotcha9 juli 2024 12:33
800 is echt traag op een grote schermen want van een kant naar een andere op alles onder 4000 dpi duurt voor mij persoonlijk gevoel een eeuwigheid. Ik heb mijn G502 op 6500dpi staan en optie met een klik naar 9000 dpi te gaan. Dit op een 49 inch monitor met 5120x1440 resolutie. Maar goed het is echt persoonlijk iets. Net zoals iemand tussen 120fps en 60fps geen verschil ziet.
youridv1 @ddexp679 juli 2024 13:13
elk OS heeft gewoon instelbare muissnelheid die werkt als vermenigvuldigingsfactor over je muis zijn dpi, net als videogames dat hebben.

Het gaat echt helemaal nergens over om dat aan dpi te hangen

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 22 juli 2024 15:03]

graey @youridv19 juli 2024 13:38
Het gaat daar deels wel over: als je de gevoeligheid in Windows hoger zet, kan je inderdaad sneller, maar worden die bewegingen wel theoretisch in ieder geval minder accuraat. Een beweging over een kleinere afstand met hoger DPI zorgt voor meer meetpunten over de hele beweging, en daarmee voor een accuratere vertaling van fysieke beweging naar wat er op het scherm gebeurt.
youridv1 @graey9 juli 2024 15:42
Je hebt in theorie gelijk. Ik heb het alleen nog nooit gemerkt. Ik had mijn muis inderdaad vroeger op 700 staan. Toen zag ik een video over pixel skipping en heb in mijn dpi verdubbeld en mijn sensitivities gehalveerd, maar nooit iets gemerkt.

Sowieso is 800 dpi nog steeds een meting per 0,3175mm. Dat is akelig veel accurater dan ik nodig heb om te kunnen mikken, schat ik zo.

Stel dat je muismat 300x300mm is, wat al vrij fors is voor een kantoormuismat maar wat kleiner voor gaming, dan heb je 944 dots in de X en Y min het stukje wat je mist omdat je niet helemaal lekker naar de rand van de mat kunt. Dus je hebt in de hoogte in ieder geval bijna één meting per pixel op je monitor bij een 1080p paneel. Ook dat is veel accurater dan ik ooit nodig ga hebben voor normaal gebruik.

En dan houd je nog nieteens rekening met het feit dat windows (en de meeste linux DE’s) default gewoon muis acceleratie gebruikt, waardoor eem muis beweging in windows toch nooit consequent is tenzij je de acceleratie kunt reproduceren.

Edit; correctie. Ik rekende met 254mm per inch. Dat is onzin. Het is zoals hieronder staat nog 10x zo accuraat. Dus met 800 dpi en 1080p en een 300x300mm muismat kun je bijna 10 metingen per pixel halen in de hoogte zonder je muist ooit op te tillen. 800 dpi is dus enorme overkill voor desktop gebruik.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 22 juli 2024 15:03]

HuisRocker @youridv19 juli 2024 16:27
Sowieso is 800 dpi nog steeds een meting per 0,3175mm.
1 inch = 25,4mm
25,4/800 = 1 meting per 0,03175mm
Nog 10x zo "akelig veel accurater" dus! ;)
youridv1 @HuisRocker10 juli 2024 09:27
Hoe ik erbij kwam dat een inch 254 mm is, zal voor eeuwig een raadsel zijn
nullbyte @youridv110 juli 2024 17:35
Niet zo moeilijk, komma'tje verkeerd gezet.
Cave_Boy @ddexp679 juli 2024 12:58
Ik ben het met je eens dat het een persoonlijk iets is alleen het eerste stukje klopt niet helemaal.
Met een muis van 400 of 800 dpi kun je net zo snel over het datzelfde grote scherm gaan. De rest van de muis instellingen maken namelijk ook uit.
ddexp67 @Cave_Boy9 juli 2024 13:50
Ik ben van bewust dat andere muis instellingen, sensor en de manier van bewegen van invloed zijn. Toch bij gelijke instellingen zal je en hele andere beweging moeten maken om met 800 dpi hetzelfde resultaat te moeten behalen als met 6500dpi.
Cave_Boy @ddexp679 juli 2024 13:56
En juist hiermee geef je aan dat je uitgaat van gelijke instellingen. Dit hoeft juist niet zo te zijn. In de reacties hier lees je ook meermaals dat sommigen juist een redelijk lage (vergeleken met de waarde die jij hebt) dpi hebben. Ze spelen er echter wel gewoon prettig mee.

800dpi op een groot scherm hoeft dus niet perse traag te zijn. 4000dpi op een klein scherm kan ook traag zijn.

Ter verduidelijking de dpi is alleen maar de precisie.

[Reactie gewijzigd door Cave_Boy op 22 juli 2024 15:03]

ddexp67 @Cave_Boy9 juli 2024 14:05
tw_gotcha stelde de vraag wie er op mee dan 800 dpi speelt en daar reageerde ik op. Dat er software, os settings, muis zelf(sensors/hardware/wireless/bekabeld) , muismat en uiteindelijk eigen beweging van invloed zijn op de snelheid en precisie van de muis be ik van bewust.

Daarom zeg ik ook dat muis instellingen persoonlijk zijn. Ik had voeger ook een bal muis en kom er prima op game. Het is maar net wat je gewend bent.
spNk @ddexp679 juli 2024 15:37
Alleen kan je dus net zo snel met een 400 dpi muis als 4000 dpi muis bewegen. Alleen verbeterd de precisie doordat er meer "meetpunten" zijn, alleen zijn we op een punt belandt dat dat echt nauwelijks nog meetbaar is laat staan merkbaar. IMO is die DPI-hype dan ook volledig overtrokken.
Zoop @spNk10 juli 2024 09:31
Het is vrij letterlijk te vergelijken met megapixels in camera's. Op een gegeven zit je op zo'n niveau dat het nergens meer op slaat, dat zo'n ding 4000 dots per inch kan meten, ga je mij niet vertellen dat die 4000 dots dan ook accuraat zijn (je muispad oppervlak is waarschijnlijk al niet eens zo egaal), net zo goed dat als je 50 megapixel op een minuscuul sensortje probeert te belichten je gewoon een hoop ruis als "detail" krijgt.

En ook dat er een punt is waar je het gewoon niet meer kan waarnemen. En dat heb je al als je onder tiende millimeters zit (en dat zit je al op zo'n 250 dpi). Nou kan ik mij wel voorstellen dat je het verschil tussen 100 en 400 dpi wel zal merken. Maar verder dan dat, alsin in de duizenden? Onwaarschijnlijk.

Is beetje zoals de FPS/Refreshrate discussie. Of je het verschil ziet tussen 60 en 120, ik wel in ieder geval. Maar we hebben het hier over 3000fps vs 6000fps ter vergelijking. Het gaat nergens meer over.

Dat een muis kan switchen tussen 6500 en 9000 dpi (waar @ddexp67 het over heeft, wat een debiel onnodige aantallen) is puur alleen nuttig zodat je tussen 2 snelheden kan switchen. Wat ook prima softwarematig kan met een OEM muisje van 400dpi.

Dus ook dat is niet meer dan een marketing dingetje om "gaming"-muizen te kunnen slijten.
watabstract @Cave_Boy9 juli 2024 16:44
DPI is de resolutie. Het is een maat voor het aantal meetpunten op een oppervlak. Precisie is de spreiding van alle metingen op 1 punt. Die staat dus los van de resolutie. De resolutie kan bijv heel laag zijn en de precisie heel hoog (weinig puntjes maar elk puntje alle metingen dicht bij elkaar) en andersom (veel meetpunten maar per punt een grote spreiding).
andries98 @ddexp679 juli 2024 13:10
Snelheid en dpi is niet hetzelfde, helaas een veelgemaakte fout. Ik kan met een 800dpi muis de cursor sneller laten bewegen dan jouw muis nu doet als ik dat zou willen. Cursorsnelheid is software (in windows cursor speed, in games vaak ook vergelijkbare benaming. Helaas zit daar vaak wel een irritante geprogrammeerde ingebouwde grens aan, die hogere DPI forceerd). DPI is hoe precies je kan besturen (terwijl je beweegt) ;) (icm met software instellingen uiteraard, maar vaak staan die automatisch acceptabel).
tw_gotcha @ddexp679 juli 2024 18:27
dat had ik me niet gerealiseerd, idd is scherm grootte ook een factor!
sapphire
@tw_gotcha9 juli 2024 12:09
Met een DPI van 800 heb ik een half bureau nodig om een beweging over het scherm te maken.

Ik heb jaren op 3000dpi gegamed en nu op 1600~2000dpi omdat de G Pro Superlight zo licht is dat ik anders alles van het bureau af veeg :+
De sweet spot vind ik het gewicht van de G Pro Wireless, dus iets zwaarder dan wat ik nu heb.
Ik heb ook een MX Master 3(S) die rond de 140 gram weegt maar dat is toch wel een log ding dan hoor om te gamen.
Ik speel overigens totaal niets online/competitief of erg fast paced dus daar hoef ik het niet voor te doen maar met een lichte muis gamen is gewoon minder vermoeiend voor de hand bij mij.
DvanRaai89 @sapphire9 juli 2024 12:58
Grootste afstand 4k scherm (diagonaal):
√(2160² + 3840²) ≈ 4405 pixels
4405 dots ÷ 800 dots per inch ≈ 5.5 inch
5.5 inch × 2.54 ≈ 14 cm

En dat is enkel als je letterlijk iedere pixel aan moet kunnen klikken, waar jouw handen/polsen niet eens de precisie voor hebben, dus op 2x sensitiviteit kun je niet preciezer klikken dan twee bij twee grid van pixels, maar hoef je maar minder dan 7cm te bewegen. Qua gebruik maakt het verder ook niets uit, aangezien om 4k niet alles twee maal zo klein is, de meesten gebruik volgens mie zelfs perfecte (integer) 200% schaling.
Met een DPI van 800 heb ik een half bureau nodig om een beweging over het scherm te maken.
Wat een enorme hyperbool. Dan geb je of een heel klein bureau, of je hebt de softwarematige gevoeligheid heel erg laag staan.

[Reactie gewijzigd door DvanRaai89 op 22 juli 2024 15:03]

sapphire
@DvanRaai899 juli 2024 14:11
Je moet niet alles in het leven letterlijk nemen ;)

Maar ik vind 14cm nog een flinke beweging om van rand naar rand te gaan, ik hanteer al jaren een enkele polsbeweging van links naar rechts. Dan heb je het over enkele centimeters.

Met een muis van 63 gram heb ik de DPI lager omdat ik dan wat heen en weer bewegen niet zó erg vind maar met een muis van bv 140 gram lijkt het me erg vermoeiend om elke keer je arm op te moeten tillen om 14cm te overbruggen.
faxityy @sapphire9 juli 2024 14:20
Exact hetzelfde gevoel voor mij.
Op mijn desktop gebruik ik een logitech g pro x superlight 2 met 1200 DPI, muisje van 60 gram dus.
Voor mijn werk een logitech MX master 3s van 140gram met 1400 DPI om dat gewicht te compenseren.
Het is maar wat je net comfortabel vind.

Mijn sensitivity in competitive shooters daarintegen is helemaal nooit veranderd. Ik heb nog steeds dezelfde ingame sens als vroeger toen ik met 800 DPI speelde. Kwestie van kleine rekensom. 800 DPI met 0,8 sens is identiek aan 1200 DPI met 0,5333 sens.

[Reactie gewijzigd door faxityy op 22 juli 2024 15:03]

DvanRaai89 @sapphire9 juli 2024 18:33
Lees anders mijn laatste regel nog eens:
[...] of je hebt de softwarematige gevoeligheid dan heel erg laag staan.
ultimasnake @sapphire9 juli 2024 12:22
Met een DPI van 800 heb ik een half bureau nodig om een beweging over het scherm te maken.
Verwar je dan niet resolutie en cursor snelheid? Geloof me in de tijd van balmuizen en < 1000 DPI muizen had ik echt geen voetbalveld nodig om van links boven naar links onder op mijn scherm te gaan hoor ;-)
Vlizzjeffrey @ultimasnake9 juli 2024 12:45
Inderdaad, ik zit op 400 dpi en van de uiterst linkerkant van scherm naar rechterkant naar scherm is misschien net 20 cm.
Marctraider @ultimasnake9 juli 2024 12:50
DPI is idd niet je effectieve muissnelheid. Dit (factor)kan je relatief aanpassen in zowel je OS, als in de meeste fatsoenlijke games.
mjtdevries @Marctraider9 juli 2024 15:13
Aan de vele reacties hieronder te zien, schijnen heel veel tweakers dat niet te weten.
En dat is wel verbazingwekkend.
Droxal @tw_gotcha9 juli 2024 12:29
Waar is de tijd dat de mensen hun muis zwaarder maakte met gewichtjes? (Logitech G5)
Logitech heeft de muis uitgerust met zes programmeerbare knoppen.
Ik zie er maar 2 aan de zijkant. De bovenkant zal waarschijnlijk de DPI switch zijn.
Madshark @Droxal9 juli 2024 14:01
Waar is de tijd dat de mensen hun muis zwaarder maakte met gewichtjes? (Logitech G5)
Die tijd is nooit weggeweest?
Logitech G502 (en je kunt nu ook het zwaartepunt aanpassen)
skapiche @Droxal9 juli 2024 14:04
Scrollwiel klik telt ook als knop. En dan ga ik er van uit dat de DPI switch knop ook programmeerbaar is. Dat was bij de G502 ook het geval. Dan zit je op 6.
tw_gotcha @Droxal9 juli 2024 18:29
ik heb een g402 en kan alles herdefinieren, ook een dpi switch. Maar ik weet niet hoe dat bij deze muis zit.
Splitinfinitive @tw_gotcha9 juli 2024 12:09
ik speel met een DPI van 1600. op een scherm 1440p widescreen.

dpi laat ik lekker voor wat het is en speel meestal met de ingame sense.

zoals ik het zie doe ik niet gek met dpi. vroegah toen 640 gebruikelijke was zal het vast anders zijn geweest. maar toen had ik een balmuis dus wat daarvan de dpi is durf ik je niet te zeggen.

in veel games is het ook zo dat iemand dan op 800 dpi speelt en dan een ingame sense heeft van 20. wat vaak niet anders is dan een 1600 dpi op een ingame sense van 10.
watercoolertje @Splitinfinitive9 juli 2024 13:18
in veel games is het ook zo dat iemand dan op 800 dpi speelt en dan een ingame sense heeft van 20. wat vaak niet anders is dan een 1600 dpi op een ingame sense van 10.
Het voelt even snel maar de ene heeft potentieel 2x zo veel precisie!
Splitinfinitive @watercoolertje9 juli 2024 13:24
weet niet of je sarcastisch bent. maar doel je dan erop dat 1600 beter is? of de 800?

want ik meen mij te herinneren dat hoe hoger de resolutie en lager de DPI van je muis dat je op een gegeven moment gaat pixelskippen.
JohnHeroHD @tw_gotcha9 juli 2024 12:08
Ik denk dat het gewenning is. Ik draai op 2500 DPI met mijn Pro X Superlight en merk juist dat mijn RSI klachten afnamen. Omdat ik, vermoed ik, minder kracht op de muis uitoefen. En in games ben ik er ook beter in dan met de ergo muis die ik hier voor had.
DaniGeus @tw_gotcha9 juli 2024 12:08
3200 DPI, windows snelheid op 2e streepje zo uit mijn hoofd en in-game (Xdefiant of COD) op 1.1 gemiddeld. Vrij lichte muis, voor mij geen problemen.

Met andere woorden hoge DPI maar lage snelheid. 360 graden op ongeveer ~35cm
joostboot @tw_gotcha9 juli 2024 12:09
Hoge DPI met vervolgens daarop gecorrigeerde scaling in game kan een lagere en constantere latency opleveren. Vooral voor langzamere (tracking) beweging.

Battle(non)sense heeft daar een goede video over gemaakt.

[Reactie gewijzigd door joostboot op 22 juli 2024 15:03]

Patriot @tw_gotcha9 juli 2024 12:14
Ik gebruik een DPI van 5750 met de pointersnelheid op 7 ingesteld in Windows 11. 800 is echt onwerkbaar voor mij.
Tintel @tw_gotcha9 juli 2024 12:14
gewicht is net zo onbelangrijk als leds voor een muis
en dan
vaak speelt een wat zwaardere muis beter
en dan
De hoeveelheid controle en kracht die je moet uitoefenen bij een lichte muis
Wat bedoel je nu?
Noedell @tw_gotcha9 juli 2024 12:44
Je zou haast beginnen te denken dat iedereen andere voorkeuren heeft :+
tw_gotcha @Noedell9 juli 2024 18:30
dat is natuurlijk zo ;-)
david-v @tw_gotcha9 juli 2024 13:01
gewicht is net zo onbelangrijk als leds voor een muis en dpi.
Dit is een gamingmouse, gewicht is een van de belangrijkste factoren. Lang geleden toen ik nog veel games speelde had ik een roccat gaming muis waar je verschillende gewichten in kon plaatsen zodat je dat zelf helemaal kon regelen.

Bij een standaard muis is gewicht inderdaad minder belangrijk.
youridv1 @tw_gotcha9 juli 2024 13:15
Ik heb mijn muis altijd op 1400 staan. Geen andere profielen. Ik schroef gewoon mijn sensitivity instellingen in de games zelf omlaag.
nestview @tw_gotcha9 juli 2024 13:25
gewicht is net zo onbelangrijk als leds voor een muis en dpi.
Hier ben ik het totaal niet mee eens. Heb hier zelf 2 muizen staan. Een G pro wireless van 80 gram voor werk en een Pulsar x2 van 60 gram om te gamen. Ook al is de vorm nagenoeg gelijk voelen beide muizen toch totaal anders aan. Die 20 gram / 25% verschil in gewicht merk je ontzettend goed en tijdens een game voelt die G pro wireless maar log aan in vergelijking met de pulsar. Als je daarna terug zou gaan naar een muis van 140 gram heb je het gevoel dat je een steen aan het verslepen bent.

[Reactie gewijzigd door nestview op 22 juli 2024 15:03]

Noxious @tw_gotcha9 juli 2024 12:37
Ik speel veel Rust met een G502 op 5400 DPI, maar met de 'snipe button' naar 1200 DPI voor als ik precisie nodig heb. Mijn muis beweegt maximaal ~5 centimeter van kant tot kant tijdens gebruik en mijn muismat is vooral een onderzetter.
sjorsbeans @Noxious9 juli 2024 13:29
dat is wel nice, ik speel ook veel rust. Maar DPI veranderen dat heeft voor mij echt nooit gewerkt. Ik speel met de g pro superlight en dan op 1600 dpi met in game sense van 0.2

Ik heb gewoon 1600 dpi voor windows etc. En dan pas ik het in de games aan naar een lagere setting. meer DPI schijnt wel wat nauwkeuriger te zijn dan minder. Kijk hierover een video van optimum tech.
mjtdevries @Noxious9 juli 2024 15:19
Dus je gaat naar een lagere precisie als je precisie nodig hebt?
Dat klinkt nogal tegenstrijdig.

Klink eerder dat je naar een lagere muis snelheid over gaat als je precisie nodig hebt. Maar dat zou los moesten staan van de precisie waarmee de muis zijn positie bepaald.

Ik bekommer me nooit zo over hoge dpi bij muizen. Maar zijn de muis settings zo primitief dat de dpi rechtstreeks gekoppeld is aan de snelheid?

Klinkt alsof je een hogere dpi printer koopt en je fotos dan kleiner afgedrukt worden, ipv zelfde grootte worden afgedrukt maar met fijner detail.
Noxious @mjtdevries9 juli 2024 15:31
Dus je gaat naar een lagere precisie als je precisie nodig hebt?
Dat klinkt nogal tegenstrijdig.
Ik heb DPI altijd begrepen als Dots (pixels) per Inch.
Een inch bewegen op 5400 verschuift je muis 5400 pixels. Dat lijkt ook ongeveer overeen te komen met mijn beleving op de desktop in ieder geval (vast complexer en niet 1:1 want er is muis versnelling, enz).

Zo legt logitech het ook uit: https://i.imgur.com/Aem1pf4.png
mjtdevries @Noxious9 juli 2024 19:16
Ooit betekende een hogere dpi dat de muis de bewegingen met meer preciese kon detecteren.
Hoe snel de cursor over het scherm ging was iets dat daar volledig los van stond. Dat kan je in windows altijd al zelf instellen.

Hogere dpi betekende een betere muis. Maar iemand heeft blijkbaar bedacht dat je dat idee mooi kunt misbruiken door super hoge dpi's op te verpakking te melden, terwijl die alleen maar je cursor sneller laten bewegen. En zo word de consument weer mooi belazerd.
Vlizzjeffrey @tw_gotcha9 juli 2024 12:41
Als je op hele lage mouse sense speelt, dan is gewicht zeker wel belangrijk. Een 50 gram muis voelt voor mij een stuk beter dan een 100 gram muis. Ik speel met een dpi van 400 in alles games, mijn muis weegt 50 gram ( Zaopin Z1 Pro )
sfc1971 @tw_gotcha9 juli 2024 13:07
Ik speel nu met 3200 dpi en een zware muis, de asus rog spatha x, in MMORPG's. Een hoge dpi betekend dat je heel kleine bewegingen hoeft te maken wat handig is als er een dikke kat op je arm ligt.

Ben het gewend om heel zeer precieze bewegingen te moeten maken, vindt dat makkelijker om precies te zijn dan als je je hele arm moet bewegen.
yinx84 @tw_gotcha9 juli 2024 13:38
Ik zit de laatste tijd aardig in de materie. Nieuwere sensoren die 4000 en 8000 Hz polling rate ondersteunen hebben baat bij hogere dpi, het liefst 3200. Dit helpt om de hele polling rate range te verzadigen. Je kunt in-game gewoon je sensitivity delen door 4, en je hebt dezelfde (lage) sensitivity.

Lichte muizen zijn wel een trend en ik snap wel waarom. Als je met een lichte muis gespeeld hebt, dan voelt een muis van 140 gram als een absolute baksteen. Je kunt beter een lichte muis hebben en een 'control' muismat. Dat wil zeggen een (vaak stoffen) muismat zoals een SteelSeries QcK die wat trager aanvoelt.
RaJitsu @yinx8410 juli 2024 07:34
Pollingrate is een BS-spec als het om de ervaring gaat. Het enige dat je ervan merkt is dat je CPU-gebruik omhoog gaat.
yinx84 @RaJitsu10 juli 2024 07:48
Het is inderdaad een marketing dingetje. Kleine kanttekening: ik merk wel een subtiel verschil tussen 1000hz en 2000hz op m'n 240hz scherm. Alles daarboven is pure overkill, laat staan 8k. Dat gezegd hebbende, hogere polling rate betekent vaak ook lagere latency. Maar ook daar is het geneuzel, want het verschil tussen 1 ms en 0.5 ms gaat niemand merken. Het is puur voor de enthusiast en dat heerlijke placebo effect ;)
RaJitsu @yinx8410 juli 2024 12:21
Op toernooien zie je mensen met muizen spelen die meer dan 10 jaar terug uitkwamen. Lange tijd zag je ze met de MX518. Muissensoren zijn lange tijd geleden al op hun praktische max aangekomen. Toch blijven fabrikanten allerlei argumenten rond knappe nieuwe sensoren benoemen.
John Doos @tw_gotcha9 juli 2024 14:53
1800dpi op 27inch, 4K met 125% scaling op 60cm afstand.

Gaat prima. Zelfde settings voor thuiswerken, als voor games als warthunder en tarkov.

Makula Max wireless met de breedste opzet stukken en zwaarste weight disc erin.

[Reactie gewijzigd door John Doos op 22 juli 2024 15:03]

Pherion @tw_gotcha9 juli 2024 15:16
2000 DPI hier, werkt goed. 800 DPI betekent dat ik mijn muis moet op tillen om over de lengte van mijn scherm te gaan van links naar rechts.
Saph @tw_gotcha9 juli 2024 15:19
DPI weet ik niet exact maar wel ergens tussen de 2000 en 4000 hoor. 800 dpi daar kan je voor games (zeker op grote schermen) echt helemaal niks mee.
yo0k @tw_gotcha9 juli 2024 16:16
Ik kan me erin vinden dat voor veel mensen het gewicht niet zoveel uitmaakt en dat is simpelweg omdat veel mensen casual gamen en het niet zo belangrijk vinden om beter te worden.

Maar als je beter wil worden, dan is gewicht zeer belangrijk, durf ik redelijk algemeen (voor bijna iedereen) te zeggen.

Dat zie je ook terug op professional gaming tournaments, bijv. dit hoge niveau Valorant toernooi waarbij 162 spelers mee deden en er 1 speler was met een muis die meer dan 100 gram weegt:
YouTube: VALORANT pros use THIS mouse?

En echt lang niet iedereen wordt gesponsord door een muisfabrikant. Het komt ook regelmatig voor dat men wordt gesponsord door een fabrikant en nog met de muis van de concurrent speelt. Zo belangrijk is een muis gewoon, voornamelijk de vorm, maar ook het gewicht is een factor. En je ziet dus gewoon dat het gewicht wel een belangrijke factor is want met 1 op de 162 ben je echt een uitzondering, mag je toch wel stellen.
ArawnofAnnwn @tw_gotcha10 juli 2024 12:13
Voor jou misschien. Ik heb twee G305's. Eentje is origineel en weegt 99 gram. De andere is heel zwaar gemod en weegt 48 gram. Identieke binnenkant en buitenmaten.

Voor shooters is die lichte muis echt veel fijner.

Geen idee op hoeveel DPI ik speel. Nooit naar gekeken.
Stronk 9 juli 2024 12:03
Ik ben blij dat muizen nog geproduceerd worden met een AA-optie. Veel makkelijker om de batterijen eens in het jaar te vervangen dan dat je zo'n interne niet vervangbare rotbatterij wekelijks moet opladen (kuch MX Master kuch) ;)
lenwar @Stronk9 juli 2024 12:14
Of nog erger:
https://www.apple.com/nl/...i%E2%80%91touch-oppervlak

De Magic Mouse van Apple met de laadpoort aan de onderkant! (dus als je hem was vergeten op te laden kun je überhaupt niet meer muizen...)
ultimasnake @lenwar9 juli 2024 12:26
Ach ik heb een magic mouse en om nou te zeggen dat het echt een probleem is? Ik volg je in het feit dat het een "design fout" is maar een echte ramp is het echt niet.

Het duurt 2 uur om hem volledig op te laden, maar na 2-4 minuten laden gaat ie de hele dag mee bij mij. Als ik het dus al vergeet, gebeurt niet vaak, dan haal ik even een kopje koffie of ga ik even naar 't toilet. Bij terugkomst kan ik gewoon de dag voort en weet ik in de avond dat ie aan de kabel moet ;-)
ronaldmathies @ultimasnake9 juli 2024 12:45
Het was geen design fout, het idee erachter was dat als het een wireless mouse is dan moet je hem ook wireless gebruiken, en door het poortje aan de onderkant te doen had je geen keuze. Ik heb op mijn Logitech de poort aan de voorkant zitten, daardoor kan ik hem bedraad en draadloos gebruiken, gevolg, hij hangt er bijna altijd bedraad aan.

Dat paste niet in het design filosofie van Apple. En als gebruiken kon je het prima weten als je een dergelijke muis kocht want het stond in alle reviews, dus klagen was eigenlijk ook niet terecht. Je kon het hoogstens opmerkelijk vinden.

Maar... het was dus een bewuste / gemotiveerde keuze om het aan de onderkant te doen.
RaJitsu @ronaldmathies10 juli 2024 07:38
Ook bewuste keuzes kunnen dom zijn. Ik wil niet beperkt worden door iets dergelijks en verplicht effe 4 minuten nemen om te snelladen (functionaliteit die overigens niet geblokkeerd wordt wanneer je een poort aan de voorzijde plaatst). Stel dat je net een idee hebt dat je meteen wil uitwerken en je muis dwingt je die pauze te nemen. Dan haalt het je uit je flow.

Juist het feit dat dit soort beperkingen dingen zijn waar je je werkflow omheen moet laten lopen ipv dat ze geen beperking vormen maakt dat het een ontwerpfout is, en in reviews als een negatief punt genoemd moet worden.
Stronk @lenwar9 juli 2024 12:19
Echt totaal onbruikbaar. Mijn MX Master heb ik meermaals moeten gebruiken met kabel omdat ik deze vergeet op te laden, lijkt me afschuwlijk met de Magic Mouse.
Byte @lenwar9 juli 2024 15:15
Ik snap echt oprecht niet waarom iedereen dit probleem altijd aanhaalt. Volgens mij hebben de mensen die hierover het meeste klagen het apparaat nooit langer dan 10 minuten gebruikt.
Het is niet het meest handige design, maar de muis gaat zo lang mee met een enkele lading dat ik hem zelden op hoef te laden. En als hij een keertje op is dan kan ik er na een rondje lopen weer meerdere dagen me werken. Heb deze muis al jaren in gebruik en zou niet snel meer anders willen (zakelijk gezien).
david-v @Byte9 juli 2024 15:22
Het is niet het meest handige design
Je zegt het al zelf, het is design boven functionaliteit. Maar goed, dezelfde kritiek krijg je ook van oplaadbare muizen die in een base moeten bijvoorbeeld. Het is gewoon heel irritant dat je moet wachten als de muis onverwacht leeg is. Voor mij nooit meer een muis zonder AA(A) batterijtjes.
lenwar @Byte9 juli 2024 16:01
Ik heb het apparaat en z'n voorganger veel gebruikt en ik vind het oprecht een onding. Het is met kop en schouders het slechtste iApparaat dat ik ooit in m'n handen heb gehad. (Dit geldt overigens ook voor de voorgangers, waar je nog penlites in kon prikken). En dat terwijl ik over het algemeen heel erg tevreden ben met iApparaten.

Wat ik fantastisch aan het apparaatje vind is de multitouch op de bovenkant (dus met één of twee vingers swipen) en dat alle kanten op. Echt geweldig. 100% Apple innovatie met hoe dat werkt op MacOS! (niet sarcastisch!!). Ik vind hem persoonlijk niet lekker in de hand liggen. Of je hem wel of niet mooi vindt is een kwestie van smaak, maar ik vind hem op zich best mooi passen bij de rest van de Apple-spullen.

Echter: Mijn voornaamste probleem met de muis, is de basisfunctie van een muis. Namelijk het muizen zelf. En dat komt 100% door de twee balkjes waarmee je over je oppervlakte schuift. Hij werkt zo ongelofelijk veel zwaarder (qua schuif-vrijheid) dan welke andere muis dan ook die ik ook in m'n handen heb gehad.
Vrijwel iedere andere muis die ik ooit in m'n handen heb gehad heeft of 4 'puntjes' of '3 of 4' kleine schuif-oppervlaktes.
Ik gebruik nu al jaren een Razer Mamba. (plaatje van de onderkant), welke drie (grote) "voetjes" heeft. Nou is dit zeker niet de muis der muizen hoor, maar hij glijdt wel heel soepel.

Maar ik blijf erbij. Het feit dat je het apparaat niet eens bekabeld 'kunt' gebruiken vind ik echt compleet idioot. Dit is echt 100% puur form over function. Je kunt het uiteraard proberen recht te praten met 'Je laadt hem op, en je wandelt een rondje', maar dat zou natuurlijk niet nodig moeten zijn voor een stuk gereedschap.

N.B. Die Magic Mouse is niet mijn eigen muis, maar die van m'n vrouw. Zij is het overigens grotendeels met me eens, in bovenstaand verhaal, maar voor haar is het multitouch-stuk belangrijker dan het niet bekabeld kunnen werken met de muis en het 'zwaar muizen' is ze, naar eigen zeggen, in gesleten. :)
david-v @lenwar9 juli 2024 15:19
Ik blijf deze meme hierover nog steeds hilarisch vinden ;)
jimz93 @Stronk9 juli 2024 12:08
Waarom zou die niet vervangbaar zijn?

Ik gebruik de MX series al sinds dat die uit is en hoef hem misschien 1 keer per 2 maanden op te laden bij dagelijks 8 uur gebruik O+
Stronk @jimz939 juli 2024 12:17
Niet vervangbaar voor de gemiddelde gebruiker, die gaat de muis niet open zitten schroeven.

Wellicht overdreef ik mbt oplaadfrequentie. Maar ik vind eens in de 2 maanden al irritant genoeg, omdat het een microUSB kabel betreft |:(

Misschien is het nu ook wat beter te doen met USB-C, vooral nu Apple producten ook meebewegen naar die standaard.

Kwa gebruiksgemak heb ik liever AA.

[Reactie gewijzigd door Stronk op 22 juli 2024 14:02]

Brummetje @Stronk9 juli 2024 12:22
De nieuwere MX Master (3S is al niet eens zo nieuw meer) heeft gewoon USB-C. En tijdens het opladen kan je hem gewoon gebruiken dus erg veel last heb je er dan ook niet van natuurlijk.
MiesvanderLippe @Brummetje9 juli 2024 12:28
Nee maar dat is toch precies het punt? Ik heb een Master 2 en die heeft micro USB. Een muis overleeft vrij gemakkelijk zijn oplader en daarom is het fijn als de batterij standaard is. Ik heb ook een G305 en als die leeg is pak ik gewoon een nieuwe batterij (Eneloop). Als die Eneloop kapot gaat dan koop ik een vervangende.
Brummetje @MiesvanderLippe9 juli 2024 12:45
Wat allemaal weer extra kosten zijn, omslachtig is en gegarandeerd een keer voor gaat komen dat de batterijen op zijn en je zonder muis zit.
mjtdevries @Brummetje9 juli 2024 15:23
Die Eneloop is een oplaadbare batterij.
Het punt is dat elke oplaadbare accu/batterij een maximum aantal oplaadcycli heeft. Bij een oplaadbare AA batterij vervang je dan simpelweg de batterij. Wat doe je als de ingebouwde oplaadbare accu van je muis stuk is. Heeft logitech een betaalbare accu die je zelf kunt vervangen? Of moet je dan een nieuwe muis kopen?
Horatius @mjtdevries9 juli 2024 19:17
De MX Master 3S heeft een batterij van 500mAh, lipo. Lipo batterijen gaan ongeveer 300-500 cycli mee tot ze 80% over hebben. Meningen verschillen, sommige bronnen zeggen 1000.
Logitech claimt 70 dagen batterij, reviews zeggen dat het lijkt te kloppen.

Dus om pessimistisch te zijn;
300 cycli tot 80%,
30 dagen batterijduur.

Oftewel 300 maanden voordat je batterij 80% haalt, wat 25 jaar is. Ik kan je wel vertellen dat het rubber op de MX Master serie die 25 jaar niet haalt. En de knoppen en scrollwheel ook gewoon slijten.
Ik ben compleet voor vervangbare batterijen en repareerbaarheid maar oplaadcycli is geen punt van zorgen in dit geval.

Zelf zeg je dat je hem wilt kunnen vervangen wanneer deze stuk is wat ook logisch is. Maar als er waarschijnlijk iets eerder stuk zou gaan is het een van de knoppen of de USB-C poort, welke beide ook niet vervangbaar zijn.
Nee klagen over de batterij is in dit geval niet het juiste punt, het is gewoon jammer dat het product in zijn algeheel niet repareerbaar is of dat voorziet. Heeft niet zoveel met de batterij te maken.

[Reactie gewijzigd door Horatius op 22 juli 2024 15:03]

Stronk @Brummetje9 juli 2024 14:13
Batterijen misschien eens in de 3 jaar op (want zo'n muis doet dus een jaar of twee met een paar batterijen. Zo'n kabel heb je maandelijks nodig, komt vaker voor dat je die niet bij je hebt dan dat je batterijen op zijn ;-)
Horatius @Stronk9 juli 2024 19:00
Zo'n kabel heb je maandelijks nodig, komt vaker voor dat je die niet bij je hebt dan dat je batterijen op zijn ;-)
Als jij in een omgeving bent waar je je MX Master 3S gebruikt en geen USB-C kabel in de buurt hebt vind ik dat wel knap. Want dan ben je of aan het werk op een laptop welke nog een barrel plug of speciale oplader gebruikt, ook geen enkele oplader voor je telefoon mee tenzij je toevallig dan weer alleen lightning devices hebt.
Ik denk dat voor mij dat vele malen zeldzamer is dan dat de batterijen opzijn, ook is het een veel sneller op te lossen vaak dan het ander. Zie nog maar snel aan AA batterijen te komen tov een USB-C kabel.
HuisRocker @Brummetje9 juli 2024 15:36
Bijna iedereen die Eneloop (en/of andere) oplaadbare AA batterijen gebruikt zal er toch meer dan 2 hebben omdat ze ook in allerlei andere dingen gebruikt worden.

Daarom mag er bij mij gerust eens 1 (of zelfs meerdere) van de AA batterijen overlijden, dat is echt geen 'probleem' ofzo...
rijnsoft @Stronk9 juli 2024 12:52
Ik moest mijn Logitech MX muis openen omdat er teveel stof in zat, zodat het scroll-wieltje niet meer goed werkte. Nu werkt het weer, maar Logitech heeft de schroefjes onder de muisvoet-stickertjes verstopt. Die stickertjes zijn nu niet meer hetzelfde. Dat zou toch echt niet hoeven, niemand kijkt naar de onderkant van een muis.

Om het anders te zeggen: Die schroefjes zijn met opzet onder de muisvoet-stickertjes verstopt, zodat het moeilijker wordt om de muis te openen. Elke muis die niet zelf gerepareerd wordt is een extra muis verkocht. Bij iFixit kun je nieuwe stickertjes krijgen, maar dat is uiteindelijk geen echte oplossing voor dit anti-repair gedrag.

Ook zou Logitech het scroll-wieltje verwijderbaar kunnen maken, zodat schoonmaken eenvoudig mogelijk is. Technisch kan dat zeker, maar ze gaan het niet doen.
DigitalExorcist @Stronk9 juli 2024 12:33
Die MX Master gebruik ik al een flinke poos.. heb 'm al met al pas 3 keer hoeven opladen in iets van anderhalf jaar tijd of zo. En ik gebruik 'm voor m'n werk (en werk 40 uur per week ;) )
Thekilldevilhil @DigitalExorcist9 juli 2024 13:52
Dat klinkt bij onbekend, ik gebruik de MX master in vele vormen (eerst de MX Master, daarna de 2S en nu de 3S) en die hangen allemaal toch echt wel elke maand aan de lader. Ik heb een MX anywhere 3 die wel een eeuwigheid mee gaat.

[Reactie gewijzigd door Thekilldevilhil op 22 juli 2024 15:03]

Vlizzjeffrey @Stronk9 juli 2024 12:42
Opladen is toch niet zo lastig, ik heb de oplaadkabel in mijn pc zitten, als de muis leeg raakt gebruik ik hem een half uurtje bekabeld en hij is weer opgeladen.
Stronk @Vlizzjeffrey9 juli 2024 12:45
Niet lastig, maar gewoon irritant. Ik maak geen gebruik van een vaste werkplek, dus die micro-usb kabel in mijn (al overvolle tas) meenemen is het gewoon net niet.

[Reactie gewijzigd door Stronk op 22 juli 2024 15:03]

sjorsbeans @Stronk9 juli 2024 13:30
echt een drogargument. Ik gebruik de gpro superlight. Die hoef ik maar 1x per week ofzo op te laden en dan echt niet lang. AA batterijen kopen vind ik altijd maar duur en ook nog eens zwaar / millieu onvriendelijk.
Arjant2 @Stronk9 juli 2024 13:15
Ik moet zeggen ik heb al heel wat jaartjes de Logitech g903 met de powerplay-mat en opladen is gewoon nooit een issue meer. Werkt echt geweldig.
vbmot @Stronk9 juli 2024 13:51
Ik ben sowieso helemaal teruggekomen van het idee dat alles maar oplaadbaar moet zijn, helemaal voor zaken die een laag verbruik hebben. Op een gegeven moment gaat de accu kassiewijle en kun je het hele ding weggooien. Je kunt tegenwoordig AA batterijen kopen waar je een usb-c stekker insteekt. Oplaadbaar, maar wel netjes losgekoppeld van de muis.
Stronk @vbmot9 juli 2024 14:07
Jij snapt hem. Ik heb helemaal geen behoefte om mijn randapparatuur op te willen laden. Zoveelste apparaat dat mijn aandacht vereist.
player-x @Stronk9 juli 2024 14:04
zo'n interne niet vervangbare rotbatterij wekelijks moet opladen (kuch MX Master kuch) ;)
Nou dat valt ook wel weer mee, heb hier een 2j oude Master 3 en die gaat maanden mee, en mijn oude Master 2S, mee genomen naar/voor werk, daarvoor heb ik pas de batterij van vervangen, is prima te vervangen als je geduld hebt en voorzichtig bent.

Ontopic:
Persoonlijk denk ik niet dat dit de muis voor mij is, gebruik zelf 3 verschillende staartloze muizen, MX master 3 voor het dagelijks gebruik, een G502 voor shooters als CS2, en een G604 voor games waar je meer knoppen nodig hebt of kan gebruiken.
Oon @Stronk9 juli 2024 14:25
Ik heb al jaren een MX Master 3, die batterij gaat gewoon een dikke twee maanden mee met 18 uur per dag gebruik. Ik heb er een magnetisch USB-C kopje in zitten, kabeltje ligt op m'n bureau, als hij een keer de melding geeft dan gooi ik 'm 's avonds voor ik stop richting het kabeltje en klikt hij automatisch vast, en 's ochtends ga ik weer verder met werken. Ik heb ook nog een langere kabel voor als ik 'm zou willen opladen tijdens het gebruik.

Dat is toch wel echt 100x gemakkelijker dan midden in de dag een AA-batterij te moeten vervangen, in het allerergste geval kost het me 3 seconden om de kabel richting de muis te schuiven ipv andersom en dan kan ik zonder verdere onderbreking verderwerken.
EnigmaNL 9 juli 2024 12:11
Powerplay is geweldig, ik zou willen dat meer fabrikanten zoiets hadden. Mijn muis is altijd draadloos en altijd opgeladen. Geen gedoe met batterijen vervangen of een muis die aan de kabel moet.
beebie121 @EnigmaNL9 juli 2024 12:27
Precies dit, ik wil absoluut niet meer zonder die mat.
Ik zou ook meer van dit soort dingen willen zien idd.
Wordt toch vrij weinig mee gedaan naar mijn mening.
geert1 @beebie1219 juli 2024 12:41
Voor mij zou het flink goedkoper moeten worden. Nooit hoeven laden is handig, maar de batterijversies doen heel lang met een gewone AA-batterij of twee. De Logitech Powerplay-muismat kost ~€130 en een muis die ermee samenwerkt rond de €80-100. Daar kan ik heel veel AA-batterijen voor kopen, en het vervangen hoeft maar ééns in de x weken. Natuurlijk heb ik niks tegen gemak, en wie er de portemonnee voor wil trekken moet dat vooral doen, maar dit zou voor mij pas interessant worden als het totaal flink onder de €100 komt.
Hell-Slave @geert19 juli 2024 13:15
Ik heb zelf een Logitech G603 en daar in 2 Energizer lithium AA batterijen.
Waarom lithium?
Drie redenen gewicht, hogere capaciteit en lekken niet.

PS. ik heb nog 3 G603 muizen in reserve liggen en dat kan niet met de moderne muizen met ingebouwde batterijen, want over een paar jaar zijn die batterijen stuk.
jongetje @geert19 juli 2024 15:05
Is het dan zo enorm vervelend dat er een draad aan de voorkant van de muis uitsteekt? Heb je helemaal geen accu/batterij/inductiemat etc. nodig.

Mijn muizen zijn gewoon bedraad, hoef ik nooit op te laden, werken altijd.
geert1 @jongetje9 juli 2024 15:18
Waar mogelijk gebruik ik ook een bedrade muis; geen gezeur.

Maar voor mijn woonkamersetup (pc aan tv met een luie stoel ervoor) gebruik ik wel draadloos; in zo'n situatie is het vervelend om bedrading door te kamer te hebben lopen voor muis + tobo.
Gijs007 @EnigmaNL9 juli 2024 12:32
Er is de Razer Mamba Hyperflux. Echter in de pricewatch wordt die sinds 29 december 2022 niet meer verkocht. Best jammer dat de verkoop is gestopt, want het werkt goed.

Heb een paar keer kleine issues gehad:
Soms til ik ongemerkt de muis op, of van de mat, dan duurt het een paar tellen om hem weer van stroom te voorzien.

In de buurt van ijzer/metaal, werkt het systeem minder goed. Bijv. door het frame van het bureau, dat recht onder de muismat doorloopt.

[Reactie gewijzigd door Gijs007 op 22 juli 2024 15:03]

FrankoNL @EnigmaNL9 juli 2024 12:55
Het lijkt mij ook interessant maar je bent zo 220+ kwijt voor een combo. Daar sluit ik dan wel af en toe een kabeltje voor aan.
EnigmaNL @FrankoNL9 juli 2024 19:41
Ach ja, hobby kost geld. Die muismat gaat ook lang mee, ik heb hem inmiddels een kleine zes jaar.
Zoskalot @EnigmaNL9 juli 2024 18:03
Ik kan ook niet meer zonder, heb het nu al ruim zes jaar. Ondertussen wel al twee keer van Logitech muis gewisseld volgens mij; op dit moment de Pro X Superlight. Enige nadeel is dat de reserve onderdelen (G240 + PET) nooit verkrijgbaar zijn in Europa, dus ik zit met een enorm versleten muismat al enige tijd.
EnigmaNL @Zoskalot9 juli 2024 19:42
Ik heb gewoon zo'n grote desk mat (90x400) en daar ligt de powerplaymat onder (rechts in de hoek). De originele mat die erbij zat heb ik lang geleden al vervangen want die is niet goed wasbaar.
Zoskalot @EnigmaNL10 juli 2024 18:10
Klinkt goed! Ik heb het geprobeerd uit te zoeken maar lees zulke tegenstrijdige dingen mbt het wel of niet kunnen onder een "gewone" muismat. In dat geval ga ik dus gewoon de normale G240 halen, thanks!
EnigmaNL @Zoskalot10 juli 2024 18:28
Werkt zonder problemen, de mat die ik nu heb is 4mm dik. Misschien dat de muis langzamer oplaadt vanwege de dikkere mat maar ik heb er nooit problemen mee ondervonden.
anboni 9 juli 2024 12:26
De linker- en rechtermuisknoppen hebben optisch-mechanische Lightforce-switches meegekregen. Dat zijn mechanische switches met een optische sensor, waarbij tijdens het indrukken van een toets een infraroodbundel wordt gebruikt om vast te stellen of de toets is ingedrukt.
Kan iemand me dit uitleggen? Dat klinkt toch een beetje als een mechanische switch met extra stappen, of zie ik dat verkeerd?
Hansie9999 @anboni9 juli 2024 12:44
Wel nee, "mechanisch" is hier niet goed gebruikt,

Eigenlijk zijn AL de toetsen opzich mechanisch want een "mechanisme beweegt"

Maar wat ze hier bedoelen omschrijf je beter als optische toetsen (mijn speedpad en muis van razer hebben die ook)

Hier is het dus een lichtstraal (led,laser,IR,...) die uitzend en een oogje die deze straal uitleest, als je dan je knop indrukt dan komt deze tussen de lichtbron en de sensor, en hoe verder je hem indrukt hoe minder licht erdoor komt, op deze manier kan je al die knoppen eigenlijk als analoog instellen of een functie geven bij half indrukken en een andere functie bij volledig indrukken.
Ik heb bijvoorbeeld een knop in een spel als ik hem een beetje indruk bukt mijn mannetje, druk ik hem volledig in dan gaat hij prone.

Bij een racespel kan je zo een knop instellen om gas te geven en dan dus hoe dieper je hem indrukt hoe meer gas :)


Extra groot voordeel hiervan is dat je eigenlijk geen knop hebt die mechanisch contact maakt, dus die kan niet verslijten, persoonlijk zou ik niets anders meer willen.
Robertdw @Hansie99999 juli 2024 12:57
Alle knoppen die je moet indrukken zijn dus in eerste instantie mechanisch en kunnen dus slijten. Alleen "touch" knoppen zoals bijvoorbeeld op je telefoonscherm zijn niet mechanisch in de zin dat je ze moet indrukken.
Hansie9999 @Robertdw9 juli 2024 13:54
Daarom dat ik ook zeg dat ALLE toetsen in essentie mechanisch zijn,

maar groot voordeel is dat niets wat effectief de schakel maakt kan slijten bij de optische (behalve dat natuurlijk de electronica kan stuk gaan) maar er is dus GEEN koollaag die bij elke klik contact moet maken en kan beginnen slecht contact maken en waar een stroompje door moet lopen elke keer er contact gemaakt wordt.

bij mijn Razer speedpad zijn inderdaad ook al enkele mechanische gedeeltjes van de toetsen wat aan het verslijten, (van het op en neer bewegen) maar nog voordeel van deze optische is dat ik dan de aanslag hoogte iets lager zet waardoor er geen probleem meer is :)
Harold Finch @anboni9 juli 2024 12:45
Even opgezocht, want ik wist het zelf ook niet. Ik kwam deze heldere uitleg inclusief visualisatie tegen. Dat gaat weliswaar over toetsenborden, maar voor muizen zal het principe vergelijkbaar zijn. (Overigens nooit geweten dat er ook muizen met mechanische switches bestaan.)

PS Ik zie dat @Hansie9999 me net voor is geweest.

[Reactie gewijzigd door Harold Finch op 22 juli 2024 15:03]

Verbruggen 9 juli 2024 19:23
Er wordt in het bericht gesproken over energieoverbrenging via een elektromagnetisch veld, dit is incorrect. Een elektromagnetisch veld is licht, zoals een lamp of communicatie module. Deze mat maakt gebruik van magnetische inductie om de muis te voeden.

[Reactie gewijzigd door Verbruggen op 22 juli 2024 15:03]

djwice @Verbruggen10 juli 2024 09:10
Als je een magneet door een spoel beweegt ontstaat er een flux door de spoel, toch?

Als de muis een spoel heeft en de mat een magnetisch veld, zou je het dan zo kunnen ontwerpen dat er dan bij het bewegen van de muis en voldoende flux ontstaat voor het gebruik van de muis?

[Reactie gewijzigd door djwice op 22 juli 2024 15:03]

Zoop @djwice10 juli 2024 09:14
Ik had ooit een wacom-achtige tekentablet die met dat principe werkte, zat dan ook een draadloze muis bij die geen stroom nodig had, het draadje loopt dan naar je "mousepad" ipv de muis zelf. Geen idee waarom dat nooit groter is aangeslagen, wellicht niet precies genoeg?
Verbruggen @djwice10 juli 2024 09:23
Dat kan zeker! Op die manier wordt bij al onze electriciteit opgewekt. Maar op deze schaal en geometrie is het erg complex en duur om te doen. Je moet zorgen dat er om-en-om veel kleine doch sterke magneetjes zijn, de geïnduceerde stroom schaalt met de verandering van de flux, dφ/dt.

De electronica zal ook (relatief) ingewikkeld zijn, want je muis beweegt natuurlijk telkens met een andere snelheid. De frequentie van je inductiestroom zal dus een hele grote range hebben.

Het soort draadloze systemen op de markt gebruiken (meestal) een grote platte spoel(-array) waar met een vaste hoge frequentie stroom door gejaagd wordt.
disguisedpotato @Verbruggen10 juli 2024 10:59
Met alle respect maar jouw bericht is niet correct. Alle elektrische en magnetische krachten, interacties, effecten, of hoe je het ook wil noemen (dus ook magnetische inductie) verlopen wel degelijk via het elektromagnetisch veld. Bijvoorbeeld twee magneten die elkaar aantrekken oefenen een kracht op elkaar uit via het elektromagnetisch veld. Of als er een spanning wordt aangebracht tussen twee elektroden, dan is er een elektromagnetisch veld dat ervoor zorgt dat er elektronen gaan bewegen. Deze elektronen die stoten elkaar ook af via het elektromagnetisch veld. De atomen binnen een watermolecuul blijven bij elkaar dankzij het elektromagnetisch veld, etc. Licht is een specifiek geval waarbij een trilling in het elektromagnetische veld (elektromagnetische energie) beweegt door de ruimte.
Verbruggen @disguisedpotato10 juli 2024 14:30
Licht is een specifieke vorm van een mangetisch veld loodrecht op een elektrisch veld, maar ze bestaan zeker los van elkaar. Dat gezegd hebbende zijn ze wel sterk gelinkt, en middels relativiteit is het afhankelijk van je referentieframe.
disguisedpotato @Verbruggen11 juli 2024 08:17
In klassiek elektromagnetisme worden ze beschouwd als twee losse velden. Maar volgens de moderne natuurkunde niet meer. Ze bestaan fundamenteel niet los van elkaar, zoals je zelf al zegt heeft dat te maken met relativiteit. Daarom spreekt men in de moderne natuurkunde (relativistisch elektromagnetisme en kwantumveldentheorie) van het elektromagnetische veld.
MornixRS 9 juli 2024 12:04
Als je dit vergelijkt met een muis met dongle is dit natuurlijk niet meer echt draadloos. De kabel zit alleen aan de mat. Binnen het concept van een opgeruimde draadloze desk past dit dan niet echt. Het is wel meer relaxed dan bijvoorbeeld de Razer Viper met dock.
ultimasnake @MornixRS9 juli 2024 12:28
Maar vervolgens wel een muismatje neerleggen :+
MornixRS @ultimasnake9 juli 2024 13:27
Dat is ook lekker relevant als het over kabels gaat. ;)
ultimasnake @MornixRS9 juli 2024 13:32
Je hebt het over de kabel aan de mat en een opgeruimd bureau. Mijn inziens kan dat ene kabeltje voor de mat ook wel als je een muismat neer legt is mijn gedachtw :)
MornixRS @ultimasnake9 juli 2024 14:08
De mat is op zich niet relevant. Met een kleine usb dongle heb je geen kabel ongeacht of je mat neerlegt of niet. Dat is de te maken vergelijking in mijn ogen. Daarom zei ik er ook nog bij dat je natuurlijk wel een voordeel hebt vergeleken met een traditioneel docking station.
watercoolertje @MornixRS9 juli 2024 13:31
De muis heeft geen draad, dus is het draadloos.

Dat niet elke draadloze oplossing dezelfde (bewegings)vrijheid geeft is een ander verhaal. Wifi of 5G hebben toch ook geen identieke eigenschappen, dat gaat hier dus ook op. Je bent draadloos maar er zijn nog altijd beperkingen (en daar zitten de verschillen).

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 22 juli 2024 15:03]

MornixRS @watercoolertje9 juli 2024 14:05
Het ging me er meer om dat je met een kleine usb dongle en muis geen kabel hebt.
core_dump 9 juli 2024 12:24
MX Master 3S op 6400 dpi met 3 x 16:10 1200p monitors, minder is voor mij niet te doen..
ultimasnake @core_dump9 juli 2024 15:13
Minder wat, dpi? Het lijkt erop dat hier mensen stellig denken dat DPI de snelheid bepaald waar het de precisie is. Of denkt iedereen dat we vroeger een voetbalveld nodig hadden om over het scherm te navigeren met een balletjes muis….

Je past je cursor snelheid aan in software, de hoeveelheid precisie is de dpi… ik denk dat dit is gekomen door fabrikanten met dpi standen waarbij de een trager is dan de ander? Of de software conversie van de ‘dots’ naar pixels?
Vlizzjeffrey 9 juli 2024 12:53
Eigenlijk is deze muis alleen voor mensen die ook die PowerPlay-mat kopen, anders kan je beter een andere muis kopen waar je niet voor die tech betaald als je het toch niet gaat gebruiken.
Vengeancek70 9 juli 2024 13:33
Heerlijk om te horen van al deze mensen die niets onder de 6000 dpi kunnen gebruiken en geen muis onder de 140gram willen aanraken, ik speel erg graag tegen jullie!
Roel1966 @Vengeancek709 juli 2024 22:09
Vind zelf een wat zwaardere en grotere muis ook wel prettiger zodat dat ding niet meteen van de mat af schiet, maar verder, mja, ben geen gamer. Zou zelfs geeneens weten hoeveel dpi mijm muis heeft en hoe je deze dan kan instellen ( Logitech MX Master 3 ).
MeMoRy 9 juli 2024 14:04
Ik vind het een beetje misleidend, want die 90 euro is alleen voor de muis. Als je hem nog batterijloos wilt gebruiken, moet je 140 euro neerleggen voor de powerplay mat. Dan is het ineens 230 euro totaal. Voor een muis. Ka-ching.

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