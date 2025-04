Logitech introduceert draadloos Pro X 60-gamingtoetsenbord

Logitech heeft de Pro X 60 aangekondigd, het eerste draadloze toetsenbord van het bedrijf in 60 procent-formaat. De Pro X 60 is een compacte opvolger van de G Pro X TKL Lightspeed en wordt vanaf midden april geleverd.

De Pro X 60 is een toetsenbord dat gebruikmaakt van optische technologie om toetsaanslagen te detecteren in plaats van de traditionele mechanische schakelaars. Dat zegt Logitech in een persbericht. Volgens de fabrikant zorgt dat voor een snellere bediening. Gebruikers kunnen kiezen tussen tactiele of lineaire GX-switches. Beide schakelaars hebben een actuation point van 1,8mm en een totale keytravel van 4mm. De bedieningskracht bedraagt 50 gram voor de lineaire schakelaars en 60g voor de tactiele.

Het toetsenbord is beschikbaar met drie connectiviteitsopties. Het kan draadloos worden gebruikt via bluetooth of met de Lightspeed-dongle van Logitech. De Pro X 60 kan ook bedraad worden gebruikt met een USB-C-naar-USB-C-oplaadkabel. De dongle biedt een polling rate van 1000Hz. Wanneer het toetsenbord draadloos wordt gebruikt, heeft het volgens Logitech een accuduur van 65 uur. Het is mogelijk om extra aanpassingen te doen via de nieuwe Keycontrol-tool, zoals het toewijzen van macrosnelkoppelingen. De tool is beschikbaar in de G Hub-software van Logitech.

Het toetsenbord kan in de Benelux vooruitbesteld worden voor 199 euro. Logitech zegt dat de eerste exemplaren op 16 april geleverd worden.