Logitech neemt maker streamcontrollers Loupedeck over

Logitech heeft streamcontrollermaker Loupedeck voor een niet nader genoemd bedrag overgenomen. Het laatstgenoemde bedrijf belooft dat bestaande producten voor de voorzienbare toekomst ondersteund blijven.

De overname is volgens Logitech gericht op het ondersteunen van zijn 'softwareambities' waarmee toetsenborden, muizen en andere hardware slimmer moeten worden. De twee bedrijven richten zich naar eigen zeggen op streamers, creators en gamers. Het is niet duidelijk of Logitech van plan is om met de kennis van Loupedeck streamdecks te gaan maken. Tot dusver heeft het hardwarebedrijf nog geen streamcontrollers uitgebracht, maar wel microfoons, camera's en software.

Loupedeck begon in 2017 als een bedrijf dat via Kickstarter een editingpaneel voor Lightroom uitbracht. In 2019 werd met de Loupedeck Live en Loupedeck Live S de overstap gemaakt naar de game- en streamingmarkt. Het bedrijf maakt dan ook streamcontrollers, panelen met digitale en fysieke knoppen waarmee tijdens het streamen of gamen snel instellingen veranderd of media afgespeeld kunnen worden. Eerder deed Loupedeck dat al in samenwerking met Razer.