Razer Stream Controller X heeft 15 lcd-knoppen en kost 180 euro

Razer heeft met de Stream Controller X zijn tweede controller voor streamers onthuld. De X heeft meer lcd-knoppen dan de eerste Stream Controller, maar mist de touchfunctionaliteit, de zes draaiknoppen en de acht functietoetsen. Daarnaast is de X goedkoper.

De Razer Stream Controller X heeft veel weg van Elgato's Stream Deck MK.2, maar is iets kleiner. Razers controller heeft vijftien knoppen met lcd-schermen, zodat gebruikers zien wat de instelbare toetsen doen. Gebruikers kunnen met de toetsen bijvoorbeeld programma's openen, macro's uitvoeren of het volume aanpassen.

Het apparaat is Razers tweede streamcontroller, na de vorig jaar aangekondigde Stream Controller. Die eerste streamcontroller was nog een rebadgede Loupedeck Live. Voor de X heeft Razer weer samengewerkt met Loupedeck, al lijkt de X een volledig nieuw apparaat te zijn. Die eerste controller kost 270 euro; de X kost 180 euro.

De Stream Controller X is meteen te koop en is 111x80,7x30mm groot. Het apparaat weegt 146 gram zonder stand. Die stand plaatst de controller in een hoek van 50 graden en weegt 177 gram. De controller werkt met een USB-C-aansluiting en vereist macOS 10.14 of Windows 10 of nieuwer.