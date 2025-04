Razer introduceert Cobra-gamingmuizen; Pro-versie heeft 30.000dpi-sensor

Razer heeft twee gamingmuizen voorgesteld: de Cobra en Cobra Pro. De Cobra is bedraad, heeft een 8.500dpi-sensor en kost 45 euro. De Cobra Pro is draadloos, heeft een 30.000dpi-sensor, kan een polling rate van 4.000Hz halen en kost 149 euro. Beide muizen zijn per direct verkrijgbaar.

De Cobra Pro bevat volgens Razer een accu die maximaal 170 uur mee kan gaan. Dit resultaat wordt enkel bereikt in combinatie met een bluetoothverbinding. Als gebruikers gebruikmaken van de apart verkrijgbare HyperSpeed-dongle gaat de computermuis maximaal 100 uur lang mee op een enkele lading. De polling rate moet dan wel op 1.000Hz ingesteld staan. Als de polling rate in dit scenario op 4.000Hz ingesteld staat, gaat de muis maximaal 33 uur mee. Een polling rate geeft aan hoeveel keer per seconde een muis zijn positie doorgeeft aan de computer.

De Pro ondersteunt 75G aan acceleratie, terwijl de reguliere versie 35G ondersteunt. Zowel de reguliere Cobra als de Cobra Pro zijn voorzien van derde generatie optische switches van Razer die volgens het bedrijf een levensduur van 90 miljoen kliks hebben. De Cobra Pro kan vijf gebruikersprofielen opslaan, terwijl de reguliere versie er een enkele kan opslaan.

Beide muizen hebben rgb-verlichting, maar de Pro heeft 11 verschillende zones. De Cobra heeft een enkele rgb-zone. De muisknoppen kunnen ingesteld worden en eventuele wijzigingen kunnen bij de Cobra Pro opgeslagen worden in een van de vijf geheugenprofielen. De reguliere Cobra beschikt in vergelijking over een geheugenprofiel.