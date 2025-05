Razer moet Amerikanen die rgb-mondkapjes kochten terugbetalen wegens misleiding

Razer moet in totaal 1,1 miljoen dollar terugbetalen aan Amerikaanse klanten die het Zephyr-mondmasker van het bedrijf kochten. Volgens de markttoezichthouder FTC misleidde het bedrijf kopers door te beweren dat het masker filters gebruikte die voldoen aan de N95-norm.

Razer moet de volledige omzet die het heeft verdiend aan de Zephyr-mondkapjes overdragen aan de FTC, zo schrijft de toezichthouder. Dat komt neer op ongeveer 1,071 miljoen dollar. De FTC gaat dat geld gebruiken om alle Amerikaanse klanten het volledige aankoopbedrag terug te betalen. Daarnaast krijgt het bedrijf nog een extra boete van 100.000 dollar. De FTC verbiedt Razer om in de toekomst ongefundeerde gezondheidsbeweringen te doen over zijn producten, al dan niet covidgerelateerd.

Razer bracht de Zephyr-rgb-mondkap in 2021 op de markt, tijdens de coronapandemie. Aanvankelijk beweerde Razer dat de maskers waren uitgerust met een N95-filter. Zo’n filter haalt 95 procent van de deeltjes uit de lucht. Na een review door youtuber Naomi Wu bleek de Zephyr echter niet te voldoen aan de N95-norm. De FTC zegt dat Razer de maskers nooit heeft laten testen door de Amerikaanse Food and Drug Administration of het National Institute for Occupational Safety and Health. Het bedrijf zou ook pas zijn gestopt met ‘valse reclame’ nadat de media er negatief over berichtten, aldus de toezichthouder.

De Zephyr-mondkapjes kostten 100 dollar in de Verenigde Staten. De mondkap was uitgerust met actieve ventilatie en een sterilisatiefunctie via UV-licht wanneer het masker werd opgeladen. Daarnaast waren de twee luchtfilters omringd door rgb-leds en kon de binnenkant van het masker oplichten in het donker, zodat de mond van gebruikers zichtbaar was in het donker.